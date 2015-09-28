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29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası

3 yıl
8,8b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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22:39@Murat KaramanlıoğluNOT: Bu arada bir düzeltme yapayım, 5700 mAh olarak yazdığım 5X'in pil kapasitesinin doğrusu 2700 mAh. Yazım hatası için kusura bakmayın arkadaşlar.
20:27@Murat KaramanlıoğluBu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bir başka canlı blogta görüşmek üzere.
20:27@Murat Karamanlıoğlu
Yeni Pixel C tablet ise Google'dan çok sanırım NVIDIA'nın bayrak gemisi.
 
Tablet fena gözükmüyor ama klavyenin fiyatı biraz yüksek kalmış.

Set halinde alındığında 648 USD'ye geliyor.
20:24@Murat KaramanlıoğluYeni Chromecast cihazları düşük fiyatlarıyla belirli bir kitle için cazipler.

Bugüne kadar 20 milyonluk bir satış olması da bunun göstergesi.

Sunumda ayrılan süreden çıkardığım sonuç Google bu rakamın büyümesini istiyor.

Ülkemiz için içerik desteği olmadığından çok mantıklı diyemiyorum.

Chromecast Audio'da Bluetooth hoparlörlere rakip olarak gelmiş. Ne ölçüde başarılı olabilir bilemiyorum.
20:21@Murat KaramanlıoğluTabii tüm bu faktörler için test sonuçları ortaya çıkmadan ve Donanımhaber olarak detaylı testlerimizi sizlerle paylaşmadan çokta sağlıklı bir yorum yapılması mümkün değil.


20:20@Murat KaramanlıoğluBu akşamı özetlersek hiç bir sürpriz olmadığını söylememiz yerinde olur.

Yeni Nexus 5X ve 6P telefonlar fiyat / performans açısından kağıt üzerinde iyi görünüyor.

Estetik açıdan ise iddialı tasarımlara sahipler demesi oldukça zor. Belki ele alınca malzeme kalitesi eğer iyiyse bu biraz etkileyebilir.

Google'dan direkt güncelleme alması, pillerin büyük olması, büyük pikselli kamera sensörü, hızlı parmak izi okuyucu, ekran - kasa oranları telefonların olumlu yanları.
20:17@Murat KaramanlıoğluVe heyecansız geçen sunum bir anda bitiverdi.

Salondaki basın mensupları demo için ayrı bir bölüme çağırıldı.

Google'ın sunum işini biraz daha renkli hale getirmesi şart.
20:16@Murat KaramanlıoğluPixel C Aralık gibi satışa sunulacak.

32 GB versiyonu 499 USD olacak. Klavye ise 149 USD.

Rakamlar pek düşük değil. Özellikle klavye biraz pahalı.
20:15@Murat KaramanlıoğluBu arada ekran 500 nits parlaklığa ve sRGB renk gamutuna sahip.

Değerler iyi.
20:15@Murat KaramanlıoğluNVIDIA ürünlerini Google dışında pek satamıyor gibi.
20:14@Murat Karamanlıoğlu3 GB RAM, NVIDIA Tegra x1 SOC, Android 6.0
20:14@Murat Karamanlıoğlu2560 x 1080, 308 dpi


20:14@Murat KaramanlıoğluFiziki klavyedeki bazı tuşlar ekrana sanal klavyeye taşınmış.

Uluslararası harf dizilimlerindeki ekstra harfler içinde bu geçerli.
 
Klavye kullanılmadığında arkaya takılabiliyor ve takıldığında kablosuz olarak, indüktif, tabeltten kendi kendine şarj oluyor. 


20:12@Murat Karamanlıoğlu10.2" boyutunda ekrana sahip tablet farklı bir orana sahip standart tabletlerden.
20:11@Murat KaramanlıoğluKlavye oldukça ince ve dayanıklı gözüküyor.
20:11@Murat KaramanlıoğluTablet takılıp sökülebilen bir klavye ile sergileniyor.
20:11@Murat KaramanlıoğluC Convertible anlamında kullanılmış.
20:11@Murat KaramanlıoğluPixel C, Google'ın yeni tableti !
20:10@Murat KaramanlıoğluChromebook'lar ile gelen Type C, vb. yenilikler anlatılıyor.
20:09@Murat KaramanlıoğluYeni bir tablet kokusu var havada... 
20:08@Murat KaramanlıoğluSırada Pixel ekibi...
20:08@Murat KaramanlıoğluUmarız Chrome Linux kullanıcıları da desteklenir.
20:08@Murat KaramanlıoğluChromecast bu sene içerisinde 35 USD'den satışa sunulacak.
20:08@Murat KaramanlıoğluMasaüstü bilgisayarlardaki Chrome'dan da müzik göndermek mümkün.

Bu daha işe yarar bir özellik gibi.

Linux söylenmedi yalnız; Windows ve OS X dendi.
20:07@Murat KaramanlıoğluBu arada Chromecast Audio, iOS üzerindeki Google Music uygulaması ile de uyumlu.
20:07@Murat KaramanlıoğluAz önce gelmedi diye yazmıştım ama Spotify anonsu şu an geldi.

Spotify desteği yanında çoklu kullanıcı desteği de var.
20:06@Murat KaramanlıoğluMisafir modu ile misafirinize wi-fi şifrenizi vermeden Chromecast'inize ulaşım şansı verebiliyosunuz.


20:05@Murat KaramanlıoğluAndroid Wear akıllı saatlerden de kontrol edilebiliyor Audio Chromecast.
20:04@Murat KaramanlıoğluAudio Chromecast demosuna geçildi. 

Google Music uygulaması üzerinden Audio Chromecast'ler otomatik algılanıp içerik hemen ona gönderilebiliyor.

Bir tıkla konfigürasyon yapılabiliyor ve müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz.

Hepsi Wi-Fi üzerinden.
20:03@Murat KaramanlıoğluYeni Chromecast Google Store'da 35 USD'den satışa sunuluyor. Bugünden itibaren satın alınabiliyor.
20:02@Murat KaramanlıoğluBunlar daha önce de Google I/O'da ve bir kaç yerde gösterilmişti.
20:02@Murat KaramanlıoğluOyunlar da Chromecast ile TV'lere taşınabiliyor. Telefon kontrolör olarak kullanılabiliyor.
20:01@Murat KaramanlıoğluChromecast Nexus telefonlardan daha basit bir cihaz olmasına rağmen daha uzun ve detaylı anlatılıyor.
20:01@Murat KaramanlıoğluAkıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.
20:01@Murat KaramanlıoğluAkıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.
20:00@Murat KaramanlıoğluYeni bir başka özellik: Fast Play.

Örneğin Netflix'in uygulamasını açar açmaz ne izleyeceğinizi tahmin etmeye çalışarak önceden ön bellekleme başlıyor.

TV'de Chromecast'e geçtiğinizde içerik hızlıca beklemeden oynamaya başlıyor.
19:59@Murat KaramanlıoğluGoogle'ın hedefi belli: evlere birden fazla Chromecast sokmak.
19:59@Murat KaramanlıoğluBir kaç hafta içerisinde uygulama indirilebilecek.
19:58@Murat KaramanlıoğluUygulamadaki cihazlar sekmesi ile evin içerisindeki birden fazla cihaz varsa kolayca yönetmek mümkün kılınmış.

Arama için de bir sekme mevcut.

Buradan istediğiniz içeriği arayabiliyorsunuz. Mesela X-Files.
19:56@Murat KaramanlıoğluBu arada Spotify ile anlaştığını umuyorduk Chromecast için Google'ın.

Ama bir anons gelmesi şu ana kadar.
19:55@Murat KaramanlıoğluTV rehberi gibi düşünebiliriz bu uygulamayı. 

Seçtiğiniz içeri Chromecast'inize gönderiyor.


19:55@Murat KaramanlıoğluChromecast için hem Android hem de iOS için yeni bir mobil uygulama hazırlanmış.
19:54@Murat KaramanlıoğluBelli ki üzerinde ufak bir amfi var.

Ne kadar tercih edilir bilemiyorum.
19:53@Murat KaramanlıoğluChromecast Audio Plus yeni diğer ürün. 

Bu üründe 3.5 mm olduğunu düşündüğüm analog arayüz üzerinden hoparlörlere bağlanabiliyor.
19:52@Murat KaramanlıoğluDaha az buffering demek bu da : )
19:52@Murat KaramanlıoğluWi-Fi sinyallerini daha iyi alıp verebiliyor.
19:52@Murat Karamanlıoğlu2.4 GHz ve 5.0 GHz - 802.11 AC - yeni çiftli bir anten teknolojisi ile geliyor.
19:51@Murat KaramanlıoğluTasarımlar yenilenmiş - artık bir dongle kablo ucunda sallanan bir daire şeklinde.
19:50@Murat KaramanlıoğluVe sizlerle daha önce paylaştığımız üzere yeni Chromecast donanımları tanıtılıyor.

2 yeni model var.
19:50@Murat KaramanlıoğluDünyada bugüne kadar 20 milyon Chromecast donanımı satılmış.
19:50@Murat KaramanlıoğluÖrneğin maçı izlerken, istatistikleri telefondan takip etmek mümkün kılınmış. 
19:49@Murat KaramanlıoğluSling TV, NBA ve NHL ile anlaşılmış.

Chromestick ile artık bu yayıncıların programlarını izlemek mümkün.

Akıllı telefon, Chromecast ve bu yayıncıların uygulamaları bir arada çalışarak daha fazla bilgi verebiliyor.
19:48@Murat KaramanlıoğluSırada Chromecast cihazları.

Ülkemizde pek yaygın değil. Resmi satışı da yok.
19:48@Murat KaramanlıoğluÖldürücü bir özellik eklendiğini düşünmüyorum.

Google Photos'un sınırsız / 15 GB saklama alanı sunması daha büyük bir yenilikti. Pek çok iOS kullanıcısı bile bu özellik yüzünden geçiş yapmıştı.
19:46@Murat KaramanlıoğluGoogle Photos'a Chromecast desteği de gelmiş. 

Resimlerinizi Chromecast ile TV'de görüntüleyebildiğiniz gibi çevirmek vb işlemler de gerçek zamanlı yansıyor TV'ye.

Google +'ta bu vardı sanıyorum.

Buluta gitmeyen resimler de TV'de sergilenebiliyor.
19:45@Murat KaramanlıoğluSırada Google Photos var.

Çok sayıda fotoğraf çekenler için fotoğraf kütüphanesinde istediklerinizi rahatça bulabilmeniz için yeni özellikler var.

Örneğin Ayşe yürüyüş yaparken diye aramalar yapıp önceden Ayşe'yi tanımladıysanız bu fotolara erişebiliyorsunuz kolaylıkla.

Ayrıca albümlerinizi önceden istediğiniz kişiler ile paylaşabiliyorsunuz. Foto çekip ekledikçe paylaştığınız kişi albümle ilgili uyarılarla albümü takip edebiliyor.

Kişileri etiketleyebiliyorsunuz.
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19:41@Murat Karamanlıoğlu
Ve Google'dan rakiplerine cevap tadında bir başka yenilik: Google Play Music Aile Planı.
 
14.99 USD'ye aynı ailede 6 kişi servisten faydalanabiliyor. Rakam tanıdık geldi : ) 
19:40@Murat KaramanlıoğluGoogle Store'da artık Android Wear saatlerin satışına da başlandığı eklendi. Moto 360 ve Huawei...
19:39@Murat Karamanlıoğlu5X için 69 USD ve 6P için de 89 USD.

Neleri kapsadığına göre mantıklı olabilir.
19:38@Murat Karamanlıoğlu1 yıl standart garantiyle gelen cihazlara Google mekanik sorunlar ve kazalar için garantiyi 2 yıla çıkaran Nexus Protect adında yeni bir garanti uzatma imkanı sunuyor.
19:37@Murat KaramanlıoğluCihaz teslimleri Ekim ayı sonunda gerçekleşecek. 

90 gün ücretsiz Google Music aboneliği, Google Amerika Store'unda harcamak üzere hediye 50 USD kredi de cabası !

Fiyatlar bunlarla daha da cazip kılınmış.
19:36@Murat Karamanlıoğlu5X satış rakamı 379 USD, 6P ise 499 USD.

Özelliklerine göre uygun denebilecek fiyatlar.
19:35@Murat KaramanlıoğluYeni Nexus telefonlar daha önce olduğu gibi Google'ın online Nexus Store'ları üzerinden satılacak.

2 düzine ülkede 50'den fazla dil desteğiyle sunulacak. 

Ön siparişler bugün ABD, İngiltere, İrlanda ve Japonya için açılıyor.


19:34@Murat KaramanlıoğluOldukça heyecansız bir sunum. Sunumları yapan kişiler maalesef pek heyecan vermiyor.
19:33@Murat KaramanlıoğluAndroid 6.0 gelecek haftadan itibaren mevcut Nexus cihazlara gelmeye başlıyor.
19:33@Murat Karamanlıoğluİddialı bir rakam ama Android'de gereksiz servisler gerçekten çok pil tüketebiliyor.
19:32@Murat KaramanlıoğluPil demişken 6.0 artık telefonu elinizde taşıyıp taşımadığınıza göre arkada çalışan ve uygulamaları optimize edebiliyor. 

Bu şekilde %30'a varan bekleme süresi artışı elde edilmiş.
19:31@Murat Karamanlıoğlu5X'te 6P'de ekranı kapalıyken de sesli komutları işleyebiliyor. Bu güzel bir özellik. Pil ömrü optimizasyonu açısından da anlamlı.
19:30@Murat KaramanlıoğluNow on Tap özelliği ile home tuşuna uzun basılarak pek çok bilgiye kolayca ulaşım olanağı geliyor 6.0 ile.

Örneğin randevu ile ilgili bir SMS ekranındayken home tuşuna uzun bastığınızda takvim, Open Table uygulamasından çekilen bilgiler vb. içeriğe duyarlı pek anlamlı bilgi sunulabiliyor.
19:28@Murat KaramanlıoğluVarsayılan olarak gelen uygulamaların sayısı azaltılmış ve daha çok sayıda Google uygulaması kaldırılabilir hale getirilmiş. Bu cihazını sadeleştirmek ve özelleştirmek isteyenler için iyi haber.
19:27@Murat KaramanlıoğluYeni bir tahmin motoru ile App Drawer'ın üst bölümüne kısa yollar oluşturulması bir diğer yeni özellik. 

Android'in kullanıcı dostu olmayan yanlarından biri olan uygulama izinleri basitleştirilmiş.
19:26@Murat KaramanlıoğluApp Drawer yani tüm kurulu yazılımlarınıza erişilen ekrana arama fonksiyonu eklenmiş ve kaydırma değiştirilmiş.

Beta sürümlerde bunların hepsini görmüştük.

Değişen bir şey yok gibi şu aşamaya kadar. 
19:24@Murat KaramanlıoğluAna ekranda sesli komutlara erişim hızlandırılmı. Sol köşe çekilerek rahatlıkla sesli komutlara erişim sağlanmış. Şarj göstergesi elden geçirilip daha anlaşılır hale getirilmiş.

Animasyonlar da optimize edilmiş.
19:23@Murat KaramanlıoğluŞimdi sırada Android 6 namı diğer Marshmellow var.
19:23@Murat KaramanlıoğluAndroid Pay için (ülkemizde kullanılmıyor), tek yapmanız gereken dokunmak diye anlatılıyor.

Bu yıl çıkan cihazlar parmak izi tanıma süresini oldukça geliştirdi.
19:22@Murat KaramanlıoğluYeni parmak izi okuyucu 600 ms'den kısa cevap süresine sahip.
19:21@Murat KaramanlıoğluGoogle basitçe sensörlerden gelen verileri değerlendirip telefonun fiziki durumunu, yapılan işleri vb. takip edip bunlardan akıllıca sonuçlar çıkartmaya çalışıyor.
19:20@Murat KaramanlıoğluAndroid Sensor Hub önemli bir yenilik. Mevcut sensörleri bir sinir sistemi gibi kullanan Snesor Hub, Sensor Fusion, Activity Recognition, Gesture Recognition ve Low Power gibi alt özelliklerden oluşuyor.
19:19@Murat KaramanlıoğluVe HTC'nin Zoe ile başlattığı video resim olayına Apple'dan sonra benzeri bir özellikle Google'da girmiş. 

Smart Burst adlı özellikle 30 FPS resim çekip bunları gif yapıyor.

Apple'ın uygulaması ile aynı değil ama benzerlik var.
19:17@Murat KaramanlıoğluHer iki telefonda, sanırım 30 fps olarak, 4K video kayıt özelliğine de sahip.
19:17@Murat KaramanlıoğluNexus 5X 120 FPS, Nexus 6P ise HD kalitede 240 FPS video kaydı yapabiliyor.
19:16@Murat KaramanlıoğluŞu an 1.55 mikron piksele sahip Sony sensör anlatılıyor. Lazerli otomatik odaklama bir diğer kamera özelliği.

iPhone 6S Plus'ın kamerasından daha büyük pikseller ile daha iyi ışık aldığı iddia edilmiş.
19:14@Murat KaramanlıoğluNexus 5X ise LG tarafında üretilecek. 5700 mA pile sahip. Ağabeyi gibi USB Type C portu ile geliyor.
19:13@Murat KaramanlıoğluBu arada parmak izi okuyucuyu unutmayalım.
19:12@Murat KaramanlıoğluÜretici Huawei.
19:12@Murat KaramanlıoğluNFC desteği ile Android Pay'i tamamen destekliyor.
19:12@Murat KaramanlıoğluArka kamer 12.3 MP iken ön kamera 8 MP. 
19:11@Murat KaramanlıoğluNexus 6P üç farklı renkte geliyor. 5.5" kasa da 5.7" AMOLED ekrana sahip. Stereo ön hoparlörü mevcut. 

USB Type C port bulunuyor.

Bunların hiç birisi tüm bilgiler günler öncesinden sızdığı için bizi şaşırtmadı.
19:10@Murat Karamanlıoğlu
29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası
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19:09@Murat KaramanlıoğluNexus 5X ve Nexus 6P resmi olarak tanıtılmaya başlandı.
19:09@Murat KaramanlıoğluSahneye David Burke geldi. Nexus cihazlar hakkında anonslar başlıyor.
19:08@Murat KaramanlıoğluGoogle Play'in 30 gün aktif olacak şekilde 1 milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı.
19:08@Murat Karamanlıoğlu"Üretkenlikle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Pixel C geliştiriliyor."

Bu ilginç bir cihaz olacak gibi. iPad Pro'ya mı rakip ?
19:06@Murat KaramanlıoğluKurumsal tarafta pek çok firmanın Android'e geçişi ya da test aşamasında olması vurgulanıyor.

Android açık yapısı nedeniyle büyük kurumlarca güvenlik sebebiyle pek benimsenebilmiş değil.
19:05@Murat KaramanlıoğluYayın bir giriş konuşmasıyla. 

Google I/O'dan bu yana olanlar, genel rakamlar ile ilgili bazı açıklamalar yapılıyor.

Chromebook'ların Amerika'daki büyük başarısını altı çiziliyor.
19:03@Murat Karamanlıoğlu
29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası
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19:02@Murat KaramanlıoğluHuawei tarafından üretilecek olan Nexus 6X'in artık neredeyse %100 emin olduğumuz bazı özellikleri şu şekilde:

5.7" WQHD AMOLED ekran, 3450mAh pil, önde çift hoparlör, Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 3 GB RAM...

Bu arada yayın başladı. 
18:59@Murat KaramanlıoğluGoogle etkinliğine saniyeler kaldı.

Nexus 5X ve Nexus 6P'nin Android 6.0 ile beraber tanıtılmasını beklediğimiz etkinlik kısa bir süre içerisinde başlayacak.
18:41@Murat Karamanlıoğlu
29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası
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18:27@Murat Karamanlıoğlu
 
29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası
 
Google'ın 29 Eylül 2015 tarihinde San Fransisco'da düzenleyeceği etkinlik TSİ 19:00'da canlı blog yayını olarak Donanımhaber'de yerini alacak.

Huawei Nexus 6P ve LG Nexus 5X olarak iki farklı modelin tanıtılacağı kesin gözüyle bakılan etkinlikte aynı zamanda milyonlarca Android kullanıcısının beklediği Marshmallow kod adlı Android 6.0 tanıtılıyor olacak.

Yeni nesil Chromecast'ler ve Chromecast'ler için Spotify ile yapılan anlaşma da diğer anonsu yapılacak önemli gelişmeler arasında yer alıyor.
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DeepMind 3 yıl en beğenilen
Dh Apple konferanslarından başka bloglama yaparmıydı ?
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Jül Sezar 3 yıl
Gereksiz konu. Google ın etkinliği mi varmış
google ne?
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Guest-C6BBFF977 3 yıl
Gozlerim yasardi yillardan sonra apple disinda baska bir sey :D vay be dunyanin sonu geliyor galiba :D
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robustt 3 yıl
Yukardaki linkten video'yu izledim ve şu kanıya vardım;
Google ders anlatır gibi sunum yapıyor,
Apple Tüccar gibi sunum yapıyor.
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infoman 3 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
Apple etkinliklerini ilgi, altyapı, erişim kolaylığı vb. nedenlerden dolayı yayınlaması daha kolay. Açıkcası son yıllara kadar sadece Safari ve Apple TV üzerinden erişilebilir olması da bizlerin daha geniş kitlelere bu yayınları iletmemiz için önemli bir nedendi.
Öte yandan son dönemde Apple dışında Asus, vb. yaptığımız yayınlardan da görebileceğiniz üzere canlı blog ve/veya video yayınlarımızı genişleteceğiz.
Eğer bu şekilde yayınlanmasını istediğiniz bir etkinlik varsa bizler ulaşarak önerilerde bulunabilirsiniz.
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Denis Cheryshev 3 yıl
Huawei Nexus 6P güzel telefon olmuş
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QRX 3 yıl
5700 mah pil mi?
Sanirim yanlis yazdiniz?
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neo01470 3 yıl
Hiç bir şey istemiyorum sadece şu şarj durduk yere bitmesin yeter !
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hey 3 yıl
Fiyatlar fena degil 379usd 16gb nexus 5x güzel ama tabi bizde kur uçtuğu için yine fiyat yükseliyor
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tapmaz14 3 yıl
youtube.com/... şuan burada canlı yayın var
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shaq t 3 yıl
Her sene yarım yamalak bu etkinliği pas geçen DH bu sene canlı etkinlik yapıyor hayret... Bilen bilir bu etkinlik ne kadar geniş ve kapsamlıdır. Ben de bir iki haber vereyim, yeni Nexus player tanıtılacak(Fcc onay aşamasında özelliklerin bazıları sızdırıldı) android Auto-tv-wear ile yenilikler ve ürün duyurumları bekleniyor.
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grandcross 3 yıl
İzleyebileceğim bir adres var mı? İngilizce öğrenmek için birebir böyle konferanslar adamlar tek tek ve anlaşılır bir şekilde konuşuyor :)
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