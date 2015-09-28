29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası

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22:39NOT: Bu arada bir düzeltme yapayım, 5700 mAh olarak yazdığım 5X'in pil kapasitesinin doğrusu 2700 mAh. Yazım hatası için kusura bakmayın arkadaşlar.
20:27Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bir başka canlı blogta görüşmek üzere.
20:27
Yeni Pixel C tablet ise Google'dan çok sanırım NVIDIA'nın bayrak gemisi.
Tablet fena gözükmüyor ama klavyenin fiyatı biraz yüksek kalmış.
Set halinde alındığında 648 USD'ye geliyor.
Set halinde alındığında 648 USD'ye geliyor.
20:24Yeni Chromecast cihazları düşük fiyatlarıyla belirli bir kitle için cazipler.
Bugüne kadar 20 milyonluk bir satış olması da bunun göstergesi.
Sunumda ayrılan süreden çıkardığım sonuç Google bu rakamın büyümesini istiyor.
Ülkemiz için içerik desteği olmadığından çok mantıklı diyemiyorum.
Chromecast Audio'da Bluetooth hoparlörlere rakip olarak gelmiş. Ne ölçüde başarılı olabilir bilemiyorum.
Bugüne kadar 20 milyonluk bir satış olması da bunun göstergesi.
Sunumda ayrılan süreden çıkardığım sonuç Google bu rakamın büyümesini istiyor.
Ülkemiz için içerik desteği olmadığından çok mantıklı diyemiyorum.
Chromecast Audio'da Bluetooth hoparlörlere rakip olarak gelmiş. Ne ölçüde başarılı olabilir bilemiyorum.
20:21Tabii tüm bu faktörler için test sonuçları ortaya çıkmadan ve Donanımhaber olarak detaylı testlerimizi sizlerle paylaşmadan çokta sağlıklı bir yorum yapılması mümkün değil.
20:20Bu akşamı özetlersek hiç bir sürpriz olmadığını söylememiz yerinde olur.
Yeni Nexus 5X ve 6P telefonlar fiyat / performans açısından kağıt üzerinde iyi görünüyor.
Estetik açıdan ise iddialı tasarımlara sahipler demesi oldukça zor. Belki ele alınca malzeme kalitesi eğer iyiyse bu biraz etkileyebilir.
Google'dan direkt güncelleme alması, pillerin büyük olması, büyük pikselli kamera sensörü, hızlı parmak izi okuyucu, ekran - kasa oranları telefonların olumlu yanları.
Yeni Nexus 5X ve 6P telefonlar fiyat / performans açısından kağıt üzerinde iyi görünüyor.
Estetik açıdan ise iddialı tasarımlara sahipler demesi oldukça zor. Belki ele alınca malzeme kalitesi eğer iyiyse bu biraz etkileyebilir.
Google'dan direkt güncelleme alması, pillerin büyük olması, büyük pikselli kamera sensörü, hızlı parmak izi okuyucu, ekran - kasa oranları telefonların olumlu yanları.
20:17Ve heyecansız geçen sunum bir anda bitiverdi.
Salondaki basın mensupları demo için ayrı bir bölüme çağırıldı.
Google'ın sunum işini biraz daha renkli hale getirmesi şart.
Salondaki basın mensupları demo için ayrı bir bölüme çağırıldı.
Google'ın sunum işini biraz daha renkli hale getirmesi şart.
20:16Pixel C Aralık gibi satışa sunulacak.
32 GB versiyonu 499 USD olacak. Klavye ise 149 USD.
Rakamlar pek düşük değil. Özellikle klavye biraz pahalı.
32 GB versiyonu 499 USD olacak. Klavye ise 149 USD.
Rakamlar pek düşük değil. Özellikle klavye biraz pahalı.
20:15Bu arada ekran 500 nits parlaklığa ve sRGB renk gamutuna sahip.
Değerler iyi.
Değerler iyi.
20:15NVIDIA ürünlerini Google dışında pek satamıyor gibi.
20:143 GB RAM, NVIDIA Tegra x1 SOC, Android 6.0
20:142560 x 1080, 308 dpi
20:14Fiziki klavyedeki bazı tuşlar ekrana sanal klavyeye taşınmış.
Uluslararası harf dizilimlerindeki ekstra harfler içinde bu geçerli.
Klavye kullanılmadığında arkaya takılabiliyor ve takıldığında kablosuz olarak, indüktif, tabeltten kendi kendine şarj oluyor.
20:1210.2" boyutunda ekrana sahip tablet farklı bir orana sahip standart tabletlerden.
20:11Klavye oldukça ince ve dayanıklı gözüküyor.
20:11Tablet takılıp sökülebilen bir klavye ile sergileniyor.
20:11C Convertible anlamında kullanılmış.
20:11Pixel C, Google'ın yeni tableti !
20:10Chromebook'lar ile gelen Type C, vb. yenilikler anlatılıyor.
20:09Yeni bir tablet kokusu var havada...
20:08Sırada Pixel ekibi...
20:08Umarız Chrome Linux kullanıcıları da desteklenir.
20:08Chromecast bu sene içerisinde 35 USD'den satışa sunulacak.
20:08Masaüstü bilgisayarlardaki Chrome'dan da müzik göndermek mümkün.
Bu daha işe yarar bir özellik gibi.
Linux söylenmedi yalnız; Windows ve OS X dendi.
Bu daha işe yarar bir özellik gibi.
Linux söylenmedi yalnız; Windows ve OS X dendi.
20:07Bu arada Chromecast Audio, iOS üzerindeki Google Music uygulaması ile de uyumlu.
20:07Az önce gelmedi diye yazmıştım ama Spotify anonsu şu an geldi.
Spotify desteği yanında çoklu kullanıcı desteği de var.
Spotify desteği yanında çoklu kullanıcı desteği de var.
20:06Misafir modu ile misafirinize wi-fi şifrenizi vermeden Chromecast'inize ulaşım şansı verebiliyosunuz.
20:05Android Wear akıllı saatlerden de kontrol edilebiliyor Audio Chromecast.
20:04Audio Chromecast demosuna geçildi.
Google Music uygulaması üzerinden Audio Chromecast'ler otomatik algılanıp içerik hemen ona gönderilebiliyor.
Bir tıkla konfigürasyon yapılabiliyor ve müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz.
Hepsi Wi-Fi üzerinden.
Google Music uygulaması üzerinden Audio Chromecast'ler otomatik algılanıp içerik hemen ona gönderilebiliyor.
Bir tıkla konfigürasyon yapılabiliyor ve müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz.
Hepsi Wi-Fi üzerinden.
20:03Yeni Chromecast Google Store'da 35 USD'den satışa sunuluyor. Bugünden itibaren satın alınabiliyor.
20:02Bunlar daha önce de Google I/O'da ve bir kaç yerde gösterilmişti.
20:02Oyunlar da Chromecast ile TV'lere taşınabiliyor. Telefon kontrolör olarak kullanılabiliyor.
20:01Chromecast Nexus telefonlardan daha basit bir cihaz olmasına rağmen daha uzun ve detaylı anlatılıyor.
20:01Akıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.
20:01Akıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.
20:00Yeni bir başka özellik: Fast Play.
Örneğin Netflix'in uygulamasını açar açmaz ne izleyeceğinizi tahmin etmeye çalışarak önceden ön bellekleme başlıyor.
TV'de Chromecast'e geçtiğinizde içerik hızlıca beklemeden oynamaya başlıyor.
Örneğin Netflix'in uygulamasını açar açmaz ne izleyeceğinizi tahmin etmeye çalışarak önceden ön bellekleme başlıyor.
TV'de Chromecast'e geçtiğinizde içerik hızlıca beklemeden oynamaya başlıyor.
19:59Google'ın hedefi belli: evlere birden fazla Chromecast sokmak.
19:59Bir kaç hafta içerisinde uygulama indirilebilecek.
19:58Uygulamadaki cihazlar sekmesi ile evin içerisindeki birden fazla cihaz varsa kolayca yönetmek mümkün kılınmış.
Arama için de bir sekme mevcut.
Buradan istediğiniz içeriği arayabiliyorsunuz. Mesela X-Files.
Arama için de bir sekme mevcut.
Buradan istediğiniz içeriği arayabiliyorsunuz. Mesela X-Files.
19:56Bu arada Spotify ile anlaştığını umuyorduk Chromecast için Google'ın.
Ama bir anons gelmesi şu ana kadar.
Ama bir anons gelmesi şu ana kadar.
19:55TV rehberi gibi düşünebiliriz bu uygulamayı.
Seçtiğiniz içeri Chromecast'inize gönderiyor.
Seçtiğiniz içeri Chromecast'inize gönderiyor.
19:55Chromecast için hem Android hem de iOS için yeni bir mobil uygulama hazırlanmış.
19:54Belli ki üzerinde ufak bir amfi var.
Ne kadar tercih edilir bilemiyorum.
Ne kadar tercih edilir bilemiyorum.
19:53Chromecast Audio Plus yeni diğer ürün.
Bu üründe 3.5 mm olduğunu düşündüğüm analog arayüz üzerinden hoparlörlere bağlanabiliyor.
Bu üründe 3.5 mm olduğunu düşündüğüm analog arayüz üzerinden hoparlörlere bağlanabiliyor.
19:52Daha az buffering demek bu da : )
19:52Wi-Fi sinyallerini daha iyi alıp verebiliyor.
19:522.4 GHz ve 5.0 GHz - 802.11 AC - yeni çiftli bir anten teknolojisi ile geliyor.
19:51Tasarımlar yenilenmiş - artık bir dongle kablo ucunda sallanan bir daire şeklinde.
19:50Ve sizlerle daha önce paylaştığımız üzere yeni Chromecast donanımları tanıtılıyor.
2 yeni model var.
2 yeni model var.
19:50Dünyada bugüne kadar 20 milyon Chromecast donanımı satılmış.
19:50Örneğin maçı izlerken, istatistikleri telefondan takip etmek mümkün kılınmış.
19:49Sling TV, NBA ve NHL ile anlaşılmış.
Chromestick ile artık bu yayıncıların programlarını izlemek mümkün.
Akıllı telefon, Chromecast ve bu yayıncıların uygulamaları bir arada çalışarak daha fazla bilgi verebiliyor.
Chromestick ile artık bu yayıncıların programlarını izlemek mümkün.
Akıllı telefon, Chromecast ve bu yayıncıların uygulamaları bir arada çalışarak daha fazla bilgi verebiliyor.
19:48Sırada Chromecast cihazları.
Ülkemizde pek yaygın değil. Resmi satışı da yok.
Ülkemizde pek yaygın değil. Resmi satışı da yok.
19:48Öldürücü bir özellik eklendiğini düşünmüyorum.
Google Photos'un sınırsız / 15 GB saklama alanı sunması daha büyük bir yenilikti. Pek çok iOS kullanıcısı bile bu özellik yüzünden geçiş yapmıştı.
Google Photos'un sınırsız / 15 GB saklama alanı sunması daha büyük bir yenilikti. Pek çok iOS kullanıcısı bile bu özellik yüzünden geçiş yapmıştı.
19:46Google Photos'a Chromecast desteği de gelmiş.
Resimlerinizi Chromecast ile TV'de görüntüleyebildiğiniz gibi çevirmek vb işlemler de gerçek zamanlı yansıyor TV'ye.
Google +'ta bu vardı sanıyorum.
Buluta gitmeyen resimler de TV'de sergilenebiliyor.
Resimlerinizi Chromecast ile TV'de görüntüleyebildiğiniz gibi çevirmek vb işlemler de gerçek zamanlı yansıyor TV'ye.
Google +'ta bu vardı sanıyorum.
Buluta gitmeyen resimler de TV'de sergilenebiliyor.
19:45Sırada Google Photos var.
Çok sayıda fotoğraf çekenler için fotoğraf kütüphanesinde istediklerinizi rahatça bulabilmeniz için yeni özellikler var.
Örneğin Ayşe yürüyüş yaparken diye aramalar yapıp önceden Ayşe'yi tanımladıysanız bu fotolara erişebiliyorsunuz kolaylıkla.
Ayrıca albümlerinizi önceden istediğiniz kişiler ile paylaşabiliyorsunuz. Foto çekip ekledikçe paylaştığınız kişi albümle ilgili uyarılarla albümü takip edebiliyor.
Kişileri etiketleyebiliyorsunuz.
@import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Çok sayıda fotoğraf çekenler için fotoğraf kütüphanesinde istediklerinizi rahatça bulabilmeniz için yeni özellikler var.
Örneğin Ayşe yürüyüş yaparken diye aramalar yapıp önceden Ayşe'yi tanımladıysanız bu fotolara erişebiliyorsunuz kolaylıkla.
Ayrıca albümlerinizi önceden istediğiniz kişiler ile paylaşabiliyorsunuz. Foto çekip ekledikçe paylaştığınız kişi albümle ilgili uyarılarla albümü takip edebiliyor.
Kişileri etiketleyebiliyorsunuz.
@import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
19:41
Ve Google'dan rakiplerine cevap tadında bir başka yenilik: Google Play Music Aile Planı.
14.99 USD'ye aynı ailede 6 kişi servisten faydalanabiliyor. Rakam tanıdık geldi : )
19:40Google Store'da artık Android Wear saatlerin satışına da başlandığı eklendi. Moto 360 ve Huawei...
19:395X için 69 USD ve 6P için de 89 USD.
Neleri kapsadığına göre mantıklı olabilir.
Neleri kapsadığına göre mantıklı olabilir.
19:381 yıl standart garantiyle gelen cihazlara Google mekanik sorunlar ve kazalar için garantiyi 2 yıla çıkaran Nexus Protect adında yeni bir garanti uzatma imkanı sunuyor.
19:37Cihaz teslimleri Ekim ayı sonunda gerçekleşecek.
90 gün ücretsiz Google Music aboneliği, Google Amerika Store'unda harcamak üzere hediye 50 USD kredi de cabası !
Fiyatlar bunlarla daha da cazip kılınmış.
90 gün ücretsiz Google Music aboneliği, Google Amerika Store'unda harcamak üzere hediye 50 USD kredi de cabası !
Fiyatlar bunlarla daha da cazip kılınmış.
19:365X satış rakamı 379 USD, 6P ise 499 USD.
Özelliklerine göre uygun denebilecek fiyatlar.
Özelliklerine göre uygun denebilecek fiyatlar.
19:35Yeni Nexus telefonlar daha önce olduğu gibi Google'ın online Nexus Store'ları üzerinden satılacak.
2 düzine ülkede 50'den fazla dil desteğiyle sunulacak.
Ön siparişler bugün ABD, İngiltere, İrlanda ve Japonya için açılıyor.
2 düzine ülkede 50'den fazla dil desteğiyle sunulacak.
Ön siparişler bugün ABD, İngiltere, İrlanda ve Japonya için açılıyor.
19:34Oldukça heyecansız bir sunum. Sunumları yapan kişiler maalesef pek heyecan vermiyor.
19:33Android 6.0 gelecek haftadan itibaren mevcut Nexus cihazlara gelmeye başlıyor.
19:33İddialı bir rakam ama Android'de gereksiz servisler gerçekten çok pil tüketebiliyor.
19:32Pil demişken 6.0 artık telefonu elinizde taşıyıp taşımadığınıza göre arkada çalışan ve uygulamaları optimize edebiliyor.
Bu şekilde %30'a varan bekleme süresi artışı elde edilmiş.
Bu şekilde %30'a varan bekleme süresi artışı elde edilmiş.
19:315X'te 6P'de ekranı kapalıyken de sesli komutları işleyebiliyor. Bu güzel bir özellik. Pil ömrü optimizasyonu açısından da anlamlı.
19:30Now on Tap özelliği ile home tuşuna uzun basılarak pek çok bilgiye kolayca ulaşım olanağı geliyor 6.0 ile.
Örneğin randevu ile ilgili bir SMS ekranındayken home tuşuna uzun bastığınızda takvim, Open Table uygulamasından çekilen bilgiler vb. içeriğe duyarlı pek anlamlı bilgi sunulabiliyor.
Örneğin randevu ile ilgili bir SMS ekranındayken home tuşuna uzun bastığınızda takvim, Open Table uygulamasından çekilen bilgiler vb. içeriğe duyarlı pek anlamlı bilgi sunulabiliyor.
19:28Varsayılan olarak gelen uygulamaların sayısı azaltılmış ve daha çok sayıda Google uygulaması kaldırılabilir hale getirilmiş. Bu cihazını sadeleştirmek ve özelleştirmek isteyenler için iyi haber.
19:27Yeni bir tahmin motoru ile App Drawer'ın üst bölümüne kısa yollar oluşturulması bir diğer yeni özellik.
Android'in kullanıcı dostu olmayan yanlarından biri olan uygulama izinleri basitleştirilmiş.
Android'in kullanıcı dostu olmayan yanlarından biri olan uygulama izinleri basitleştirilmiş.
19:26App Drawer yani tüm kurulu yazılımlarınıza erişilen ekrana arama fonksiyonu eklenmiş ve kaydırma değiştirilmiş.
Beta sürümlerde bunların hepsini görmüştük.
Değişen bir şey yok gibi şu aşamaya kadar.
Değişen bir şey yok gibi şu aşamaya kadar.
19:24Ana ekranda sesli komutlara erişim hızlandırılmı. Sol köşe çekilerek rahatlıkla sesli komutlara erişim sağlanmış. Şarj göstergesi elden geçirilip daha anlaşılır hale getirilmiş.
Animasyonlar da optimize edilmiş.
Animasyonlar da optimize edilmiş.
19:23Şimdi sırada Android 6 namı diğer Marshmellow var.
19:23Android Pay için (ülkemizde kullanılmıyor), tek yapmanız gereken dokunmak diye anlatılıyor.
Bu yıl çıkan cihazlar parmak izi tanıma süresini oldukça geliştirdi.
Bu yıl çıkan cihazlar parmak izi tanıma süresini oldukça geliştirdi.
19:22Yeni parmak izi okuyucu 600 ms'den kısa cevap süresine sahip.
19:21Google basitçe sensörlerden gelen verileri değerlendirip telefonun fiziki durumunu, yapılan işleri vb. takip edip bunlardan akıllıca sonuçlar çıkartmaya çalışıyor.
19:20Android Sensor Hub önemli bir yenilik. Mevcut sensörleri bir sinir sistemi gibi kullanan Snesor Hub, Sensor Fusion, Activity Recognition, Gesture Recognition ve Low Power gibi alt özelliklerden oluşuyor.
19:19Ve HTC'nin Zoe ile başlattığı video resim olayına Apple'dan sonra benzeri bir özellikle Google'da girmiş.
Smart Burst adlı özellikle 30 FPS resim çekip bunları gif yapıyor.
Apple'ın uygulaması ile aynı değil ama benzerlik var.
Smart Burst adlı özellikle 30 FPS resim çekip bunları gif yapıyor.
Apple'ın uygulaması ile aynı değil ama benzerlik var.
19:17Her iki telefonda, sanırım 30 fps olarak, 4K video kayıt özelliğine de sahip.
19:17Nexus 5X 120 FPS, Nexus 6P ise HD kalitede 240 FPS video kaydı yapabiliyor.
19:16Şu an 1.55 mikron piksele sahip Sony sensör anlatılıyor. Lazerli otomatik odaklama bir diğer kamera özelliği.
iPhone 6S Plus'ın kamerasından daha büyük pikseller ile daha iyi ışık aldığı iddia edilmiş.
iPhone 6S Plus'ın kamerasından daha büyük pikseller ile daha iyi ışık aldığı iddia edilmiş.
19:14Nexus 5X ise LG tarafında üretilecek. 5700 mA pile sahip. Ağabeyi gibi USB Type C portu ile geliyor.
19:13Bu arada parmak izi okuyucuyu unutmayalım.
19:12Üretici Huawei.
19:12NFC desteği ile Android Pay'i tamamen destekliyor.
19:12Arka kamer 12.3 MP iken ön kamera 8 MP.
19:11Nexus 6P üç farklı renkte geliyor. 5.5" kasa da 5.7" AMOLED ekrana sahip. Stereo ön hoparlörü mevcut.
USB Type C port bulunuyor.
Bunların hiç birisi tüm bilgiler günler öncesinden sızdığı için bizi şaşırtmadı.
USB Type C port bulunuyor.
Bunların hiç birisi tüm bilgiler günler öncesinden sızdığı için bizi şaşırtmadı.
19:10
19:09Nexus 5X ve Nexus 6P resmi olarak tanıtılmaya başlandı.
19:09Sahneye David Burke geldi. Nexus cihazlar hakkında anonslar başlıyor.
19:08Google Play'in 30 gün aktif olacak şekilde 1 milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı.
19:08"Üretkenlikle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Pixel C geliştiriliyor."
Bu ilginç bir cihaz olacak gibi. iPad Pro'ya mı rakip ?
Bu ilginç bir cihaz olacak gibi. iPad Pro'ya mı rakip ?
19:06Kurumsal tarafta pek çok firmanın Android'e geçişi ya da test aşamasında olması vurgulanıyor.
Android açık yapısı nedeniyle büyük kurumlarca güvenlik sebebiyle pek benimsenebilmiş değil.
Android açık yapısı nedeniyle büyük kurumlarca güvenlik sebebiyle pek benimsenebilmiş değil.
19:05Yayın bir giriş konuşmasıyla.
Google I/O'dan bu yana olanlar, genel rakamlar ile ilgili bazı açıklamalar yapılıyor.
Chromebook'ların Amerika'daki büyük başarısını altı çiziliyor.
Google I/O'dan bu yana olanlar, genel rakamlar ile ilgili bazı açıklamalar yapılıyor.
Chromebook'ların Amerika'daki büyük başarısını altı çiziliyor.
19:03
19:02Huawei tarafından üretilecek olan Nexus 6X'in artık neredeyse %100 emin olduğumuz bazı özellikleri şu şekilde:
5.7" WQHD AMOLED ekran, 3450mAh pil, önde çift hoparlör, Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 3 GB RAM...
Bu arada yayın başladı.
5.7" WQHD AMOLED ekran, 3450mAh pil, önde çift hoparlör, Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 3 GB RAM...
Bu arada yayın başladı.
18:59Google etkinliğine saniyeler kaldı.
Nexus 5X ve Nexus 6P'nin Android 6.0 ile beraber tanıtılmasını beklediğimiz etkinlik kısa bir süre içerisinde başlayacak.
Nexus 5X ve Nexus 6P'nin Android 6.0 ile beraber tanıtılmasını beklediğimiz etkinlik kısa bir süre içerisinde başlayacak.
18:41
18:27
Google'ın 29 Eylül 2015 tarihinde San Fransisco'da düzenleyeceği etkinlik TSİ 19:00'da canlı blog yayını olarak Donanımhaber'de yerini alacak.
Huawei Nexus 6P ve LG Nexus 5X olarak iki farklı modelin tanıtılacağı kesin gözüyle bakılan etkinlikte aynı zamanda milyonlarca Android kullanıcısının beklediği Marshmallow kod adlı Android 6.0 tanıtılıyor olacak.
Yeni nesil Chromecast'ler ve Chromecast'ler için Spotify ile yapılan anlaşma da diğer anonsu yapılacak önemli gelişmeler arasında yer alıyor.
Yeni nesil Chromecast'ler ve Chromecast'ler için Spotify ile yapılan anlaşma da diğer anonsu yapılacak önemli gelişmeler arasında yer alıyor.
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Google ders anlatır gibi sunum yapıyor,
Apple Tüccar gibi sunum yapıyor.
Apple etkinliklerini ilgi, altyapı, erişim kolaylığı vb. nedenlerden dolayı yayınlaması daha kolay. Açıkcası son yıllara kadar sadece Safari ve Apple TV üzerinden erişilebilir olması da bizlerin daha geniş kitlelere bu yayınları iletmemiz için önemli bir nedendi.
Öte yandan son dönemde Apple dışında Asus, vb. yaptığımız yayınlardan da görebileceğiniz üzere canlı blog ve/veya video yayınlarımızı genişleteceğiz.
Eğer bu şekilde yayınlanmasını istediğiniz bir etkinlik varsa bizler ulaşarak önerilerde bulunabilirsiniz.
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