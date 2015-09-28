29 Eylül 2015 Google Etkinliği Canlı Blog Yayını - Android 6.0, Yeni Nexus Akıllı Cep Telefonları ve Daha Fazlası

@Murat Karamanlıoğlu NOT: Bu arada bir düzeltme yapayım, 5700 mAh olarak yazdığım 5X'in pil kapasitesinin doğrusu 2700 mAh. Yazım hatası için kusura bakmayın arkadaşlar.

@Murat Karamanlıoğlu Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bir başka canlı blogta görüşmek üzere.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Pixel C tablet ise Google'dan çok sanırım NVIDIA'nın bayrak gemisi. Tablet fena gözükmüyor ama klavyenin fiyatı biraz yüksek kalmış.



Set halinde alındığında 648 USD'ye geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Chromecast cihazları düşük fiyatlarıyla belirli bir kitle için cazipler.



Bugüne kadar 20 milyonluk bir satış olması da bunun göstergesi.



Sunumda ayrılan süreden çıkardığım sonuç Google bu rakamın büyümesini istiyor.



Ülkemiz için içerik desteği olmadığından çok mantıklı diyemiyorum.



Chromecast Audio'da Bluetooth hoparlörlere rakip olarak gelmiş. Ne ölçüde başarılı olabilir bilemiyorum.

@Murat Karamanlıoğlu Tabii tüm bu faktörler için test sonuçları ortaya çıkmadan ve Donanımhaber olarak detaylı testlerimizi sizlerle paylaşmadan çokta sağlıklı bir yorum yapılması mümkün değil.







@Murat Karamanlıoğlu Bu akşamı özetlersek hiç bir sürpriz olmadığını söylememiz yerinde olur.



Yeni Nexus 5X ve 6P telefonlar fiyat / performans açısından kağıt üzerinde iyi görünüyor.



Estetik açıdan ise iddialı tasarımlara sahipler demesi oldukça zor. Belki ele alınca malzeme kalitesi eğer iyiyse bu biraz etkileyebilir.



Google'dan direkt güncelleme alması, pillerin büyük olması, büyük pikselli kamera sensörü, hızlı parmak izi okuyucu, ekran - kasa oranları telefonların olumlu yanları.

@Murat Karamanlıoğlu Ve heyecansız geçen sunum bir anda bitiverdi.



Salondaki basın mensupları demo için ayrı bir bölüme çağırıldı.



Google'ın sunum işini biraz daha renkli hale getirmesi şart.

@Murat Karamanlıoğlu Pixel C Aralık gibi satışa sunulacak.



32 GB versiyonu 499 USD olacak. Klavye ise 149 USD.



Rakamlar pek düşük değil. Özellikle klavye biraz pahalı.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada ekran 500 nits parlaklığa ve sRGB renk gamutuna sahip.



Değerler iyi.

@Murat Karamanlıoğlu NVIDIA ürünlerini Google dışında pek satamıyor gibi.

@Murat Karamanlıoğlu 3 GB RAM, NVIDIA Tegra x1 SOC, Android 6.0

@Murat Karamanlıoğlu 2560 x 1080, 308 dpi







@Murat Karamanlıoğlu



Fiziki klavyedeki bazı tuşlar ekrana sanal klavyeye taşınmış. Uluslararası harf dizilimlerindeki ekstra harfler içinde bu geçerli. Klavye kullanılmadığında arkaya takılabiliyor ve takıldığında kablosuz olarak, indüktif, tabeltten kendi kendine şarj oluyor.





@Murat Karamanlıoğlu 10.2" boyutunda ekrana sahip tablet farklı bir orana sahip standart tabletlerden.

@Murat Karamanlıoğlu Klavye oldukça ince ve dayanıklı gözüküyor.

@Murat Karamanlıoğlu Tablet takılıp sökülebilen bir klavye ile sergileniyor.

@Murat Karamanlıoğlu C Convertible anlamında kullanılmış.

@Murat Karamanlıoğlu Pixel C, Google'ın yeni tableti !

@Murat Karamanlıoğlu Chromebook'lar ile gelen Type C, vb. yenilikler anlatılıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni bir tablet kokusu var havada...

@Murat Karamanlıoğlu Sırada Pixel ekibi...

@Murat Karamanlıoğlu Umarız Chrome Linux kullanıcıları da desteklenir.

@Murat Karamanlıoğlu Chromecast bu sene içerisinde 35 USD'den satışa sunulacak.

@Murat Karamanlıoğlu Masaüstü bilgisayarlardaki Chrome'dan da müzik göndermek mümkün.



Bu daha işe yarar bir özellik gibi.



Linux söylenmedi yalnız; Windows ve OS X dendi.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada Chromecast Audio, iOS üzerindeki Google Music uygulaması ile de uyumlu.

@Murat Karamanlıoğlu Az önce gelmedi diye yazmıştım ama Spotify anonsu şu an geldi.



Spotify desteği yanında çoklu kullanıcı desteği de var.

@Murat Karamanlıoğlu Misafir modu ile misafirinize wi-fi şifrenizi vermeden Chromecast'inize ulaşım şansı verebiliyosunuz.







@Murat Karamanlıoğlu Android Wear akıllı saatlerden de kontrol edilebiliyor Audio Chromecast.

@Murat Karamanlıoğlu Audio Chromecast demosuna geçildi.



Google Music uygulaması üzerinden Audio Chromecast'ler otomatik algılanıp içerik hemen ona gönderilebiliyor.



Bir tıkla konfigürasyon yapılabiliyor ve müzik dinlemeye başlayabiliyorsunuz.



Hepsi Wi-Fi üzerinden.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Chromecast Google Store'da 35 USD'den satışa sunuluyor. Bugünden itibaren satın alınabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bunlar daha önce de Google I/O'da ve bir kaç yerde gösterilmişti.

@Murat Karamanlıoğlu Oyunlar da Chromecast ile TV'lere taşınabiliyor. Telefon kontrolör olarak kullanılabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Chromecast Nexus telefonlardan daha basit bir cihaz olmasına rağmen daha uzun ve detaylı anlatılıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Akıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.

@Murat Karamanlıoğlu Akıllı bir önbellekleme teknolojisi ama devrimsel bir özellik diyemeyiz.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni bir başka özellik: Fast Play.



Örneğin Netflix'in uygulamasını açar açmaz ne izleyeceğinizi tahmin etmeye çalışarak önceden ön bellekleme başlıyor.



TV'de Chromecast'e geçtiğinizde içerik hızlıca beklemeden oynamaya başlıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Google'ın hedefi belli: evlere birden fazla Chromecast sokmak.

@Murat Karamanlıoğlu Bir kaç hafta içerisinde uygulama indirilebilecek.

@Murat Karamanlıoğlu Uygulamadaki cihazlar sekmesi ile evin içerisindeki birden fazla cihaz varsa kolayca yönetmek mümkün kılınmış.



Arama için de bir sekme mevcut.



Buradan istediğiniz içeriği arayabiliyorsunuz. Mesela X-Files.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada Spotify ile anlaştığını umuyorduk Chromecast için Google'ın.



Ama bir anons gelmesi şu ana kadar.

@Murat Karamanlıoğlu TV rehberi gibi düşünebiliriz bu uygulamayı.



Seçtiğiniz içeri Chromecast'inize gönderiyor.







@Murat Karamanlıoğlu Chromecast için hem Android hem de iOS için yeni bir mobil uygulama hazırlanmış.

@Murat Karamanlıoğlu Belli ki üzerinde ufak bir amfi var.



Ne kadar tercih edilir bilemiyorum.

@Murat Karamanlıoğlu Chromecast Audio Plus yeni diğer ürün.



Bu üründe 3.5 mm olduğunu düşündüğüm analog arayüz üzerinden hoparlörlere bağlanabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Daha az buffering demek bu da : )

@Murat Karamanlıoğlu Wi-Fi sinyallerini daha iyi alıp verebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu 2.4 GHz ve 5.0 GHz - 802.11 AC - yeni çiftli bir anten teknolojisi ile geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Tasarımlar yenilenmiş - artık bir dongle kablo ucunda sallanan bir daire şeklinde.

@Murat Karamanlıoğlu Ve sizlerle daha önce paylaştığımız üzere yeni Chromecast donanımları tanıtılıyor.



2 yeni model var.

@Murat Karamanlıoğlu Dünyada bugüne kadar 20 milyon Chromecast donanımı satılmış.

@Murat Karamanlıoğlu Örneğin maçı izlerken, istatistikleri telefondan takip etmek mümkün kılınmış.

@Murat Karamanlıoğlu Sling TV, NBA ve NHL ile anlaşılmış.



Chromestick ile artık bu yayıncıların programlarını izlemek mümkün.



Akıllı telefon, Chromecast ve bu yayıncıların uygulamaları bir arada çalışarak daha fazla bilgi verebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Sırada Chromecast cihazları.



Ülkemizde pek yaygın değil. Resmi satışı da yok.

@Murat Karamanlıoğlu Öldürücü bir özellik eklendiğini düşünmüyorum.



Google Photos'un sınırsız / 15 GB saklama alanı sunması daha büyük bir yenilikti. Pek çok iOS kullanıcısı bile bu özellik yüzünden geçiş yapmıştı.

@Murat Karamanlıoğlu Google Photos'a Chromecast desteği de gelmiş.



Resimlerinizi Chromecast ile TV'de görüntüleyebildiğiniz gibi çevirmek vb işlemler de gerçek zamanlı yansıyor TV'ye.



Google +'ta bu vardı sanıyorum.



Buluta gitmeyen resimler de TV'de sergilenebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Sırada Google Photos var.



Çok sayıda fotoğraf çekenler için fotoğraf kütüphanesinde istediklerinizi rahatça bulabilmeniz için yeni özellikler var.



Örneğin Ayşe yürüyüş yaparken diye aramalar yapıp önceden Ayşe'yi tanımladıysanız bu fotolara erişebiliyorsunuz kolaylıkla.



Ayrıca albümlerinizi önceden istediğiniz kişiler ile paylaşabiliyorsunuz. Foto çekip ekledikçe paylaştığınız kişi albümle ilgili uyarılarla albümü takip edebiliyor.



Kişileri etiketleyebiliyorsunuz.

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@Murat Karamanlıoğlu Ve Google'dan rakiplerine cevap tadında bir başka yenilik: Google Play Music Aile Planı. 14.99 USD'ye aynı ailede 6 kişi servisten faydalanabiliyor. Rakam tanıdık geldi : )

@Murat Karamanlıoğlu Google Store'da artık Android Wear saatlerin satışına da başlandığı eklendi. Moto 360 ve Huawei...

@Murat Karamanlıoğlu 5X için 69 USD ve 6P için de 89 USD.



Neleri kapsadığına göre mantıklı olabilir.

@Murat Karamanlıoğlu 1 yıl standart garantiyle gelen cihazlara Google mekanik sorunlar ve kazalar için garantiyi 2 yıla çıkaran Nexus Protect adında yeni bir garanti uzatma imkanı sunuyor.

@Murat Karamanlıoğlu Cihaz teslimleri Ekim ayı sonunda gerçekleşecek.



90 gün ücretsiz Google Music aboneliği, Google Amerika Store'unda harcamak üzere hediye 50 USD kredi de cabası !



Fiyatlar bunlarla daha da cazip kılınmış.

@Murat Karamanlıoğlu 5X satış rakamı 379 USD, 6P ise 499 USD.



Özelliklerine göre uygun denebilecek fiyatlar.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Nexus telefonlar daha önce olduğu gibi Google'ın online Nexus Store'ları üzerinden satılacak.



2 düzine ülkede 50'den fazla dil desteğiyle sunulacak.



Ön siparişler bugün ABD, İngiltere, İrlanda ve Japonya için açılıyor.







@Murat Karamanlıoğlu Oldukça heyecansız bir sunum. Sunumları yapan kişiler maalesef pek heyecan vermiyor.

@Murat Karamanlıoğlu Android 6.0 gelecek haftadan itibaren mevcut Nexus cihazlara gelmeye başlıyor.

@Murat Karamanlıoğlu İddialı bir rakam ama Android'de gereksiz servisler gerçekten çok pil tüketebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Pil demişken 6.0 artık telefonu elinizde taşıyıp taşımadığınıza göre arkada çalışan ve uygulamaları optimize edebiliyor.



Bu şekilde %30'a varan bekleme süresi artışı elde edilmiş.

@Murat Karamanlıoğlu 5X'te 6P'de ekranı kapalıyken de sesli komutları işleyebiliyor. Bu güzel bir özellik. Pil ömrü optimizasyonu açısından da anlamlı.

@Murat Karamanlıoğlu Now on Tap özelliği ile home tuşuna uzun basılarak pek çok bilgiye kolayca ulaşım olanağı geliyor 6.0 ile.



Örneğin randevu ile ilgili bir SMS ekranındayken home tuşuna uzun bastığınızda takvim, Open Table uygulamasından çekilen bilgiler vb. içeriğe duyarlı pek anlamlı bilgi sunulabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Varsayılan olarak gelen uygulamaların sayısı azaltılmış ve daha çok sayıda Google uygulaması kaldırılabilir hale getirilmiş. Bu cihazını sadeleştirmek ve özelleştirmek isteyenler için iyi haber.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni bir tahmin motoru ile App Drawer'ın üst bölümüne kısa yollar oluşturulması bir diğer yeni özellik.



Android'in kullanıcı dostu olmayan yanlarından biri olan uygulama izinleri basitleştirilmiş.

@Murat Karamanlıoğlu



App Drawer yani tüm kurulu yazılımlarınıza erişilen ekrana arama fonksiyonu eklenmiş ve kaydırma değiştirilmiş. Beta sürümlerde bunların hepsini görmüştük.



Değişen bir şey yok gibi şu aşamaya kadar.

@Murat Karamanlıoğlu Ana ekranda sesli komutlara erişim hızlandırılmı. Sol köşe çekilerek rahatlıkla sesli komutlara erişim sağlanmış. Şarj göstergesi elden geçirilip daha anlaşılır hale getirilmiş.



Animasyonlar da optimize edilmiş.

@Murat Karamanlıoğlu Şimdi sırada Android 6 namı diğer Marshmellow var.



@Murat Karamanlıoğlu Android Pay için (ülkemizde kullanılmıyor), tek yapmanız gereken dokunmak diye anlatılıyor.



Bu yıl çıkan cihazlar parmak izi tanıma süresini oldukça geliştirdi.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni parmak izi okuyucu 600 ms'den kısa cevap süresine sahip.

@Murat Karamanlıoğlu Google basitçe sensörlerden gelen verileri değerlendirip telefonun fiziki durumunu, yapılan işleri vb. takip edip bunlardan akıllıca sonuçlar çıkartmaya çalışıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Android Sensor Hub önemli bir yenilik. Mevcut sensörleri bir sinir sistemi gibi kullanan Snesor Hub, Sensor Fusion, Activity Recognition, Gesture Recognition ve Low Power gibi alt özelliklerden oluşuyor.

@Murat Karamanlıoğlu Ve HTC'nin Zoe ile başlattığı video resim olayına Apple'dan sonra benzeri bir özellikle Google'da girmiş.



Smart Burst adlı özellikle 30 FPS resim çekip bunları gif yapıyor.



Apple'ın uygulaması ile aynı değil ama benzerlik var.

@Murat Karamanlıoğlu Her iki telefonda, sanırım 30 fps olarak, 4K video kayıt özelliğine de sahip.

@Murat Karamanlıoğlu Nexus 5X 120 FPS, Nexus 6P ise HD kalitede 240 FPS video kaydı yapabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Şu an 1.55 mikron piksele sahip Sony sensör anlatılıyor. Lazerli otomatik odaklama bir diğer kamera özelliği.



iPhone 6S Plus'ın kamerasından daha büyük pikseller ile daha iyi ışık aldığı iddia edilmiş.

@Murat Karamanlıoğlu Nexus 5X ise LG tarafında üretilecek. 5700 mA pile sahip. Ağabeyi gibi USB Type C portu ile geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada parmak izi okuyucuyu unutmayalım.

@Murat Karamanlıoğlu Üretici Huawei.

@Murat Karamanlıoğlu NFC desteği ile Android Pay'i tamamen destekliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Arka kamer 12.3 MP iken ön kamera 8 MP.

@Murat Karamanlıoğlu Nexus 6P üç farklı renkte geliyor. 5.5" kasa da 5.7" AMOLED ekrana sahip. Stereo ön hoparlörü mevcut.



USB Type C port bulunuyor.



Bunların hiç birisi tüm bilgiler günler öncesinden sızdığı için bizi şaşırtmadı.

@Murat Karamanlıoğlu Nexus 5X ve Nexus 6P resmi olarak tanıtılmaya başlandı.

@Murat Karamanlıoğlu Sahneye David Burke geldi. Nexus cihazlar hakkında anonslar başlıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Google Play'in 30 gün aktif olacak şekilde 1 milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

@Murat Karamanlıoğlu "Üretkenlikle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Pixel C geliştiriliyor."



Bu ilginç bir cihaz olacak gibi. iPad Pro'ya mı rakip ?

@Murat Karamanlıoğlu Kurumsal tarafta pek çok firmanın Android'e geçişi ya da test aşamasında olması vurgulanıyor.



Android açık yapısı nedeniyle büyük kurumlarca güvenlik sebebiyle pek benimsenebilmiş değil.

@Murat Karamanlıoğlu Yayın bir giriş konuşmasıyla.



Google I/O'dan bu yana olanlar, genel rakamlar ile ilgili bazı açıklamalar yapılıyor.



Chromebook'ların Amerika'daki büyük başarısını altı çiziliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Huawei tarafından üretilecek olan Nexus 6X'in artık neredeyse %100 emin olduğumuz bazı özellikleri şu şekilde:



5.7" WQHD AMOLED ekran, 3450mAh pil, önde çift hoparlör, Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 3 GB RAM...



Bu arada yayın başladı.

@Murat Karamanlıoğlu Google etkinliğine saniyeler kaldı.



Nexus 5X ve Nexus 6P'nin Android 6.0 ile beraber tanıtılmasını beklediğimiz etkinlik kısa bir süre içerisinde başlayacak.