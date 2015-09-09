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Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

3 yıl
26,5b
1
874
iPhone
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
22:40@Murat Karamanlıoğlu
Yaptığım hatalar affola diyip bir sonraki canlı blog yayınımızda görüşmek üzere herkese iyi geceler diliyorum.
 
Yeni Apple ürünleri ile ilgili tüm detayları içeren haberleri sitemizden takip edebilirsiniz. 

22:34@Murat KaramanlıoğluAkıllı klavye ve kalem ilk bakışta güzel aksesuarlar olarak gözüküyor.

Eğer lansmanda aktarıldığı kadar iyi iş çıkartıyorlarsa şüphesiz bu ürünlerden de fena olmayan bir gelir elde edebilir.
22:30@Murat KaramanlıoğluiPhone 6s ve 6s Plus'ı ise koşturacak olan ise bence Touch 3D.

Burada parmak izi okuyucu gibi rakiplerine bir gol attığını düşünüyorum Apple'ın.
 
Arka kameranın fotoğraf performansını ürünü ele alıp incelemeden Apple'ın verdiği örneklerle anlamak pek mümkün değil ama mevcut rakibi olan S6, G4, Note 5, vb. çok farklı olacağını sanmıyorum.

iOS işletim sistemiyle beraber A serisi işlemciler hep iyi iş çıkartılar; bu açıdan da üst düzey rakiplerine göre performans açısından bir sıkıntıları olacağını düşünmüyorum. Klasik Apple akıcılığı kullanıcılarını tatmin edecekti.

Yenilene parmak izi okuyucu, pil ömrü vs için yine ürünü denemeden ne kadar iyileştiğine dair yorum yapmak yanlış olur.
22:24@Murat KaramanlıoğluApple TV yıllardır tartışılan ve çok konuşulan bir konuydu.

Steve Jobs hayattayken yaptığı sunumlarda Apple TV için hep bir hobi deyip lafa girerdi.

Son bir kaç yıldır ise ilgisiz kalmıştı.

Jobs'un ölümünün ardından yayınlanan biyografilerden birisinde ölmeden önce TV işini çözdüğüne dair bir anekdot aktarılmıştı.

Bugün tanıtılan Apple TV, Jobs zamanında üzerine eklenilerek gelinen bir ürün mü bilmek zor ama ürün özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Türkiye'de çok popüler olacağını alışkanlıklara uymadığı için düşünmüyorum ama A.B.D. ve Avrupa'da bazı ülkelerde iş yapabilir.

Bunu tabii ana amacı için söylüyorum. Oyun, diğer uygulamalar bu sonucu çok değişir mi bilemiyorum.
22:18@Murat KaramanlıoğluSon iki saate baktığımızda aslında sitemizde de haberini yaptığımız pek çok söylentinin gerçek olduğunu görüyoruz.

Apple Watch'un kollarda olabilmek ve kullanılabilmek için nedene ihtiyacı var. Apple bunu Watch OS 2 ile gerçekleştirmeye çalışacak ama ne kadar başarılı olabilecek göreceğiz. Apple Watch'ın başarısında esas limitasyonlar donanımsal (pil, vb.) gibi gözüküyor daha ziyade.

iPad Pro bence çok önemli bir adım. Daha önce de değindiğim gibi içerik tüketmeden içerik üretimine geçirebilirse kullanıcıları Apple, daha önce yapılamayan bir hedefe ulaşmış olur.

Bu konuda ağabey iPad ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.

Ben şu an itibariyle bu konuda olumlu düşünüyorum.
22:13@Murat KaramanlıoğluOne Republic ikinci bir şarkı daha söylüyor; bu şarkıyı Tim Cook'a armağan ettiler.
22:11@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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22:10@Murat KaramanlıoğluBu hafta boyunca yapacağımız haberlerle yeni gelişmelerin üzerinden geçiyor olacağız.
22:09@Murat KaramanlıoğluApple Watch, Watch OS 2, iPad Pro, iPad mini 4, Apple TV, tvOS, iOS 9 iPhone 6s ve 6s Plus, Smart Keyboard ile Apple Pencil bugün anonsu yapılan ürünler oldu.
22:08@Murat KaramanlıoğluTim Cook herkesi alkışlayıp yerini One Republic'e bıraktı.
22:07@Murat KaramanlıoğluBu arada yeni iPhone'lar 12 Eylül'de ön siparişe açılıp 25 Eylül'den itibaren satışına başlanacak. 

Aşağıda resmini görebileceğiniz üzere biz yine ilk dalga ülkeler arasında yokuz.

Ülkemizde Apple Store olduğu için kişisel tahminim ikinci dalgaya gireceğimiz.
22:06@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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22:05@Murat KaramanlıoğluiCloud kısmında fiyat indirimi yapılmış ama rakipleriyle baş etmeye bu indirim yeter mi bilemiyorum.

5 GB ücretsiz, 50 GB 0,99 USD/ay, 200GB 2.99 USD/ay
22:04@Murat KaramanlıoğluBu arada iOS 9 16 Eylül'de yayınlanacak !
22:03@Murat Karamanlıoğlu
Apple Yükseltme Programına geri dönelim.
 
2 yıl boyunca ayda ek olarak 32$ verdiğiniz takdirde bu süre içerisinde yeni çıkan iPhone'a ücretsiz yükseltebiliyorsunuz.

AppleCare+ kapsamında olduğu için ülkemizde geçerli olur mu bilemiyorum 
22:02@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
22:01@Murat KaramanlıoğluiPhone Yükseltme Programı !
22:00@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:59@Murat KaramanlıoğluRAM miktarını sanırım lansman sonrasındaki demolardan duyacağız.
21:58@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:58@Murat Karamanlıoğlu300 mbps LTE-A, 2x2 802.11ac ve28 LTE
21:57@Murat KaramanlıoğluFacebook bu yeni resim modunu destekleyecek ilk uygulamalardan.
21:57@Murat KaramanlıoğluKısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.
21:57@Murat KaramanlıoğluKısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.
21:56@Murat KaramanlıoğluHTC Zoe'ye benzer yeni bir canlı foto modu eklenmiş.
21:56@Murat KaramanlıoğluAra ara takip ettiğim yayında olan kesintilerden ötürü aktardığım bilgiler de eksiklik ya da yanlışlıklar olabiliyor arkadaşlar, flaş modu için bir düzeltme yapayım.

Ön kamera 5 Megapiksel ve ön kamera ile çekim yaparken ekran en yüksek parlaklık seviyesinin 3 katı olacak şekilde aydınlatılıp bir flaş gibi kullanılıyor. 
21:53@Murat KaramanlıoğluFlaşta da bir geliştirilme yapılmış - 3 kat daha yüksek parlaklığa sahip yeni flaş modu mevcut.
21:52@Murat KaramanlıoğluYeni iPhone'lar 4K çekim yapabildikleri gibi 4K video düzenlemeyi de rahatlıkla yapabiliyorlar.
21:51@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:49@Murat Karamanlıoğlu4K video kayıtta yeni iPhone'lar da mevcut.
21:49@Murat KaramanlıoğluDinamik aralık ve pozlama da gelişmeler var.
21:48@Murat KaramanlıoğluTamamen düzenlenmemiş bir resim yeni kamera ile çekilen...
21:48@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:46@Murat Karamanlıoğluİkinci nesil TouchID. Daha hızlı

12 Megapiksel PDAF tipi piksellere sahip yeni kamera.

PDAF ile daha çok piksel ile daha çok foton yakalanmaya çalışılmış.
21:46@Murat KaramanlıoğluBu önemli bir yenilik Moto X gibi sürekli dinleme özelliği ile artık prize takılı olmadan da Hey Siri ile Siri'ye ulaşılabiliyor. 
21:44@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:44@Murat Karamanlıoğlu60 fps akıcı grafikler...
21:43@Murat KaramanlıoğluFreeblade isimli grafiksel açıdan oldukça gelişmiş bir oyunun demosu ile yeni GPU'nun gücü sergileniyor.
21:42@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:41@Murat KaramanlıoğluYeni A9 işlemci %70, GPU bölümü ise %90 daha hızlı.
21:40@Murat KaramanlıoğluEkran köşelerine güç uygularak uygulamalar arasında dolaşmak mümkün kılınmış.
21:39@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:39@Murat Karamanlıoğlu
Yakalanmış ekran görüntüleriyle Touch 3D'yi anlatması oldukça zor. 
 
Kamera uygulamasına baskı uyguladığınızda yeni açılan menü ile direkt olarak selfie kamera moduna geçiş yapabiliyorsunuz.

Bu açıdan adeta bir masaüstü işletim sistemi deneyimi söz konusu. 
21:37@Murat KaramanlıoğluCraig Federighi yeni Touch 3D'nin demosunu yapıyor.
21:35@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:34@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:34@Murat KaramanlıoğluMevcut Macbook'lardan ve Apple Watch'tan çok daha gelişmiş bir Force Touch teknolojisi...
21:33@Murat KaramanlıoğluYeni bir Taptic Engine ekran üzerindeki baskıyı algılayarak işliyor.
21:32@Murat KaramanlıoğluKısayollar, sağ tuş menülerine benzer menüler ki bu bence oldukça başarılı olmuş ve diğer interaktif etkileşim olanakları 3D Touch'lı yeni iPhone'ları bu nesilde rakiplerinden ayırır.
21:30@Murat KaramanlıoğluVe 3D Touch'ta beklendiği gibi geldi. Jony Ive şimdi de 3D Touch'ı anlatıyor.
21:29@Murat KaramanlıoğluIon Exchange ile güçlendirilmiş ekran
21:29@Murat KaramanlıoğluAlüminyum 7000 ile daha güçlü kasa
21:29@Murat Karamanlıoğlu"Değişen tek şey her şey"
21:27@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:26@Murat KaramanlıoğluYeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus videosu dönüyor.
21:26@Murat KaramanlıoğluBu arada Apple TV'yer geri dönmek istiyorum - Ekim sonunda 80 ülkede satışta. Türkiye'de dahil diye düşünüyorum.
21:25@Murat KaramanlıoğluiPhone 6 bugüne kadar ki en popüler iPhone.
21:25@Murat KaramanlıoğluSıra iPhone'da. Tim Cook Türkiye ve Hindistan'daki başarıdan dem vurarak başladı.
21:24@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:22@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:21@Murat KaramanlıoğluCanlı TV yayını ve istatistik içeren spor uygulamarına bir örnek verildi...
21:21@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:18@Murat KaramanlıoğluApple TV üzerinden alışveriş...
21:17@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:15@Murat KaramanlıoğluNintendo Wii'deki tenise benzer bir oyun... 
21:15@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:13@Murat KaramanlıoğluOldukça basit bir oyun.
21:12@Murat KaramanlıoğluOyunu cam touch pad ile oynuyorlar.
21:11@Murat KaramanlıoğluTanıtılan Zillow adlı oyun multiplayer desteği ile geliyor.
21:11@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:09@Murat KaramanlıoğlutvOS, iOS 9 tabanlı.
21:09@Murat KaramanlıoğluPek çok oyun da Apple TV'ye geliyor.
21:08@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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21:08@Murat KaramanlıoğlutvOS yeni işletim sistemi !
21:07@Murat KaramanlıoğluUmarız Türkçe desteği de olur.
21:07@Murat KaramanlıoğluHava durumu, uygulamalar, müzik vb. her türlü içeriğe Siri ile rahatça ulaşmak mümkün. Pek dokunmaya gerek kalmamış sanki.
21:06@Murat KaramanlıoğluApple son bir yıl içerisinde çok sayıda yapay zeka ile ilgili mühendis işe aldı; bu da Siri'nin akıllanmasına ve Apple TV entegrasyonunda önemli bir rol oynamış gibi.
21:05@Murat KaramanlıoğluSiri çocuklarımla beraber ne izlesem diye sorduğunuzda buna göre aile ve animasyon filmlerini listeleyebiliyor. 
21:04@Murat KaramanlıoğluSiri çok ilginç bir özelliğe sahip: Videonun içerisinde geçen bir diyaloğu bulmanızı istediğinde o ana götürebiliyor !
21:03@Murat KaramanlıoğluArayüz tamamen değişmiş. Mevcut Apple TV arayüzü çok demode kalmıştı.
21:02@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
21:02@Murat KaramanlıoğluCam yüzey Macbook'ların touch pad'lerini çağrıştırdı.
21:01@Murat KaramanlıoğluSiri'yi kullanmak için tuşa basılı tutmak gerekiyor. Bu da sürekli dinleme olmadığını işaret ediyor.
21:01@Murat KaramanlıoğluSiri en komik TV dizilerini göster dediğinizde hemen bir liste çekip gösterebiliyor.
21:00@Murat Karamanlıoğlu
Yeni uzaktan kumandanın üstü cam bir touch pad.
 
Alt kısmı ise Siri için bir tuşla beraber diğer kontrol tuşlarını barındırıyor.
20:59@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:59@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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20:58@Murat KaramanlıoğluVP Eddy Cue Apple TV'yi anlatmak üzere sahnede...
20:57@Murat KaramanlıoğluSiri ile tamamen entegre yeni uzaktan kumandalı Apple TV tanıtım video dönüyor şu an.
20:57@Murat KaramanlıoğluUzunca süredir çalıştıklarını söyledi Tim Apple TV için. Acaba Steve Jobs'un bulduğum dediği formül bu mu ?
20:56@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:56@Murat KaramanlıoğluTüm bu uygulam
20:55@Murat KaramanlıoğluiTunes, Netflix, vb. öde - izle servislerinin ne kadar yaygın kullanıldığından bahsediyor.
20:54@Murat KaramanlıoğluTim geleceğin TV'sinin App'ler olduğunu söylüyor.
20:53@Murat KaramanlıoğluTim Cook geri geldi. Sıra Apple TV'de.
20:53@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:51@Murat KaramanlıoğluEğer Apple yeni iPad Pro ile tabletlerde oldukça zor olan içerik yaratma devriminde başarılı olabilirse küçülen iPad pazarına can verebilir.
20:50@Murat KaramanlıoğluJony Ive bu sefer de iPad Pro'yu anlatıyor. Aksanı daha Amerikan sanki : )
20:49@Murat KaramanlıoğluApple Pencil: 99 USD ve Apple Smart Klavye 169 USD

iPad Pro 3 renkte geliyor: gümüş, altın ve uzay grisi.
20:48@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:47@Murat Karamanlıoğlu4 hoparlör ilginç olmuş.
20:47@Murat Karamanlıoğlu4 hoparlör ilginç olmuş.
20:47@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:47@Murat KaramanlıoğluPhil yeniden sahnede...
20:46@Murat KaramanlıoğluAppe Pencil ile ilgili anatomik bölgede çizim vb. değişimler yapmak mümkün kılınmış.
20:45@Murat KaramanlıoğluAnimasyonlar oldukça akıcı... GPU iyi iş çıkartıyor.
20:44@Murat KaramanlıoğluÇok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.
20:44@Murat KaramanlıoğluÇok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.
20:44@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:43@Murat KaramanlıoğluŞimdi insan anatomisi ile ilgili yeni app gösteriliyor.
20:42@Murat KaramanlıoğluPhotoshop Fix iPad Pro ile 50 Megapiksel resim işleyebiliyor ! Oldukça yüksek bir çözünürlük !
20:42@Murat KaramanlıoğluBir kadının dudaklarının geometrisini değişerek gülen bir ifade tek dokunuşla verilebiliyor. Anında değişim meydana geliyor.

Yazılım ve donanım oldukça hızlı gibi...
20:41@Murat KaramanlıoğluPhotoshop ailesinden olan bu yeni yazılım masaüstünde bile olmayan yüz tanıma ve manipülasyon özelliklerine sahip.
20:40@Murat KaramanlıoğluAdobe yeni Pencil'a ve iPad Pro'ya tam destek vermiş gibi... Fix adında yeni bir uygulama şu an anlatılıyor.
20:40@Murat KaramanlıoğluBir başka demo ekranlarda...
20:39@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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20:39@Murat KaramanlıoğluDevrimin adı "İçerik Yaratımı" - bugüne kadar tabletlerin temel amacı içerik tüketimi olmuştu.
20:38@Murat KaramanlıoğluŞu açık ki iPad Pro ile beraber Apple tabletlerde yeni bir devrim yapmak istiyor.
20:38@Murat KaramanlıoğluYeni Pencil mevcut iOS uygulamaları ile kullanılabildiği gibi poek çok uygulamaya da destek yakında geliyor.
20:37@Murat KaramanlıoğluWord, Excel, Powerpoint - bu uygulamaları Pencil oldukça kolaylaştırıyor.
20:36@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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20:36@Murat KaramanlıoğluVe Microsoft'tan bir yetkili MS Office üzerinden iPad Pro ve PEncil'i anlatıyor !
20:35@Murat KaramanlıoğluNote 5 ile kalem kullanımını geliştiren Samsung'tan acaba daha iyi bir çözüm sunabildi mi Apple ?
20:35@Murat KaramanlıoğluÖzellikle çizim yapan tasarımcı ve profesyoneller için bu ürün ilginç olacak gibi.
20:34@Murat KaramanlıoğluAçı ve duruşu algılayabilen kalem aynı gerçek bir kalem hissi veriyor.
20:34@Murat KaramanlıoğluPil ömrü saatler olarak söylendi Jony Ive tarafından.
20:34@Murat KaramanlıoğluSilginin olduğu yerde açılan bir port yer alıyor.
20:33@Murat KaramanlıoğluApple Pencil devreye girdiğinde ekrandaki algılayıcılar iki kat daha hızlı çalışarak hassas şekilde kalemin kullanılabilmesini sağlıyor.

Kalem lighninh konektörü şarj ediliyor. Yani aktif bir tasarıma sahip.
20:32@Murat KaramanlıoğluJony Ive bir video ile Pencil'i anlatıyor.
20:32@Murat KaramanlıoğluKarşınızda Apple Pencil - "Kalem"
20:31@Murat Karamanlıoğlu<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/802d1f56-8006-4563-8c89-1fa671349f3b.png' alt='' />
20:31@Murat KaramanlıoğluBu arada düzeltiyorum iPad Pro 6.9 mm iPad Air 2 ise 6.1 mm.

Ama iPad Pro öncülünden daha hafif...
20:29@Murat KaramanlıoğluKlavye Microsoft Surface için satılan klavyeleri hatırlattı...
20:29@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:28@Murat KaramanlıoğluVe Apple'dan Smart Keyboard...
20:28@Murat KaramanlıoğluBu arada pil ömrü 10 saat olarak verildi.
20:28@Murat KaramanlıoğluiPad Air 2'den bile ince bir kasaya sahip cihaz.
20:28@Murat KaramanlıoğluiMovie ile 3 farklı 4K video düzenlemek yeni iPad Pro'da mümkün.
20:27@Murat KaramanlıoğluBellek bant genişliği 2 kat, depolama da 2 kat daha hızlı A9X'te öncülüne göre...
20:27@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:26@Murat KaramanlıoğluSon 12 ayda çıkan taşınabilir bilgisayarların %90'ından daha yüksek performans sunuyor iPad Pro
20:25@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:25@Murat KaramanlıoğluGPU iki kat daha hızlı A8X'e göre...
20:25@Murat KaramanlıoğluYeni A9x'ten 1.8 kat daha hızlı !
20:24@Murat Karamanlıoğlu
Ve ilk kez değişken tazeleme hızı ilk kez bir iOS ürününde.
 
iOS A9x işlemcisi ile geliyor cihaz. 
20:24@Murat KaramanlıoğluBugüne kadar ki en gelişmiş ekran iPad Pro'da diyor Phil.
20:23@Murat KaramanlıoğluEkran büyüklüğü 12.9"
20:23@Murat Karamanlıoğlu2732 x 2048 piksel - 5,6 milyon piksel
20:22@Murat KaramanlıoğluiOS 9'daki yan yana uygulama çalıştırma vb. gibi multitasking özellikleri iPad Pro'da mevcut.
20:22@Murat KaramanlıoğluiPad Pro tam ekran yazılımsal klavye, ince kenarlı kasa ile geliyor.
20:21@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:21@Murat KaramanlıoğluBugüne kadar ki iOS koşan en büyük ekranlı cihaz diye başladı söze Phil.
20:20@Murat KaramanlıoğluPazarlama VP'si Phil Schiller yeni iPad Pro'yu anlatacak.
20:20@Murat Karamanlıoğluve iPad Pro karşınızda !
20:20@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:19@Murat Karamanlıoğlu"Ve bugün iPad'den sonraki en büyük iPad'i göstereceğiz."
20:18@Murat Karamanlıoğlu"Ve kendimize sorduk iPad'i nasıl daha iyiye götürebiliriz diye ?"
20:18@Murat KaramanlıoğluIBM ve Cisco ile yapılan yeni sözleşmeler ve kurumsal taraftaki atılımlardan bahsediyor Tim.
20:17@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:17@Murat KaramanlıoğluVe sıra iPad'de ! Sürpriz !
20:17@Murat KaramanlıoğluTim Cook tekrar sahnede.
20:16@Murat KaramanlıoğluApple Watch'ta yeni renk, yeni kayış ve Watch OS 2 dışında başka bir yenilik yok.
20:16@Murat KaramanlıoğluDaha önce Twitter paylaşımı yapılan PRODUCT(RED) kırmızı kayışlar da satışa sunuluyor.
20:15@Murat Karamanlıoğlu
 
Yeni Apple Sports renk seçenekleri... 
20:14@Murat KaramanlıoğluŞu an kayışlarla ilgili yeni bir reklam filmi dönüyor.
20:14@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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20:14@Murat KaramanlıoğluDeri kayışlar oldukça çekici gözüküyor.
20:13@Murat KaramanlıoğluSıra yeni Apple Watch kayışlarında.
20:13@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:13@Murat KaramanlıoğluUygulama sürekli takip gerektiren medikal durumlar için gerçekten önemli gözüküyor. Apple Watch ile oldukça pratik şekilde hastanın takibi mümkün kılınmış.
20:12@Murat KaramanlıoğluRiskli hamilelikler için takip cihazlarının Apple Watch ve bu yazılımla bağlantısı sayesinde uzaktan gerçek zamanlı izlenebilmeleri hatta kalp atışlarının bile dinlenebilmesine olanak tanınmış.

Burada önemli olan üçüncü bir takip cihazından bu verilerin alınması.
 
20:10@Murat KaramanlıoğluGerçek zamanlı olarak hasta bilgileri doktorlar arasında güvenli şekilde paylaşılabiliyor.
20:10@Murat KaramanlıoğluBu uygulama doktorların vizitelerini takip edebilmelerini hastanın kalp atışı, kan oksijenlenme değerleri vb. sağlıkla ilgili bilgilerini izleyip bilgilenmelerini sağlıyor.
20:09@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:08@Murat KaramanlıoğluAirstrip adlı yeni bir uygulamanın demosuna başlandı.
20:08@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:07@Murat KaramanlıoğluYeni Watch OS 2 ile beraber gelen native uygulama desteği hakkında bilgi veriliyor.
20:06@Murat KaramanlıoğluApple Watch üzerinde yeni Transit harita desteğini anlatıyor Williams.
20:06@Murat KaramanlıoğluCOO pozisyonu aynı zaman da Tim Cook'un eski poziyonu.
20:06@Murat KaramanlıoğluSahneye Jeff Williams geldi (COO).
20:05@Murat KaramanlıoğluApple Watch'ın insanların nasıl yaşamını değiştiğinden ve nasıl %97 müşteri memnuniyetine ulaşıldığını anlatıyor Tim Cook.
20:04@Murat Karamanlıoğlu<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/bc0d5418-fb18-431b-a825-1a097156297f.png' alt='' />
20:04@Murat Karamanlıoğluİlk konu: Apple Watch
20:04@Murat Karamanlıoğlu<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/f01c7294-f9cc-48a9-b17b-46cd6a94ad96.png' alt='' />
20:03@Murat KaramanlıoğluApple CEO'su Tim Cook şu an Apple için muhteşem geçen bir yıl olduğunu ve canavar gibi ürün güncellemeleri olduğunu söylüyor.
20:02@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
Tam Boyutta Gör
20:02@Murat KaramanlıoğluVe Tim Cook sahnede !
20:02@Murat Karamanlıoğlu<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/c60c09c5-a0ef-435d-9c52-c2fd3f5c50ad.png' alt='' />
20:00@Murat KaramanlıoğluApple'ın WWDC'de kullanmaya başladığı RFID'li yeni çalışan badge'ler yani yaka kartları gözlere çarpan bir diğer ayrıntı.
19:59@Murat KaramanlıoğluSalon, her Apple etkinliğinde olduğu gibi, tamamen dolu.
19:59@Murat KaramanlıoğluÖn sıralarda çeşitli Apple çalışanları yer alıyor. İçlerinden bir kaç VP'yi seçebildik.
19:58@Murat KaramanlıoğluVe lütfen cep telefonlarınızı kapatın anonsu da yapıldı. Saniyeler içerisinde sunum başlayacak.
19:56@Murat KaramanlıoğluBeats 1 müzik yayını eşliğinde salondaki herkes Tim Cook'un çıkacağı anı bekliyor.

Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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19:50@Murat KaramanlıoğluDakikalar kala tekrarlamak gerekirse bugün şu ürünlerin lanse edilmesine kesin gözüyle bakıyoruz: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Apple TV, iOS 9, Apple Watch, yeni kayışlar ve Siri yenilikleri.

iPad ve iPad Pro ise açıkcası lansmanı kesinlik taşımayan ürünler.
19:43@Murat Karamanlıoğlu
Apple çalışanları salonda dolaşıp son hazırlıkları yaparken medya mensupları yavaş yavaş içeri alınmaya başladı.
 
19:41@Murat KaramanlıoğluiPhone 6s ve 6s Plus için beklediğimiz depolama kapasiteleri 16 GB, 64 GB ve 128 GB.

16 GB düşük bir kapasite olsa da Apple iOS 9 ile beraber "App Thinning" yani uygulama küçültme diye çevirebileceğimiz bir teknoloji getiriyor.

Bugüne kadar herhangi bir iOS uygulaması tüm iOS cihazları için farklı çözünürlükteki imaj, video, vb multimedya içeriğinin ve kodlarının tamamını barındırırken, "App Thinning" teknolojisi ile sadece ilgili cihaz için gerekli dosya sürümlerini barındırarak indirilecek.

Kısacası indireceğiniz uygulama tek tip olmayıp sadece kullandığınız cihazın desteklediği özellik ve multimedya dosyalarını içererek daha hızlı indirilip kurulduğunda da daha az yer kaplayacak.

Bu işlem tamamen otomatik ve kullanıcı müdahalesinden bağımsız olarak çalışacak.
19:30@Murat KaramanlıoğluDaha önce de paylaştığımız gibi bugün Apple Watch için yeni saat kayışları da tanıtılacak.

Tanıtılacak kayış serilerinden bir tanesi Apple'ın ödediğiniz ücretin bir bölümünü Afrika'da AIDS'le mücadele için Global Fund'a aktardığı kırmızı renkli (PRODUCT)RED serisi olacak.
 
19:22@Murat Karamanlıoğlu
WatchOS'tan sonra yoksa bugün de tvOS ile mi tanışacağız ?
 
Apple, Kasım 2014 tarihinde tvOS ile ilgili marka çalışmaları yapmış. Aynı zamanda Apple'ın Appstore ile ilgili web tabanlı yönetim konsolunu barındıran iTunes Connect üzerinde de tvOS ile ilgili bazı referanslara rastlanıldı.
 
19:15@Murat KaramanlıoğluVe Eddy Cue Twitter hesabı üzerinden Apple TV'nin anonsuna dair bir gönderme yaptı:


- Çeviri: "Büyük ekran için büyük gün!"
19:10@Murat KaramanlıoğluCanlı video yayınımızla beraber WWDC 2015'de olduğu gibi canlı blog yayınıyla da sizlerleyiz.
19:09@Murat KaramanlıoğluApple lansmanına yaklaşık bir saat saat kala basın mensupları etkinliğin yapılacağı yerde toplanmaya başladılar.

Kaynak: Macrumors

Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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13:46@Murat KaramanlıoğluYarın ki etkinlikte uzun süredir Apple tarafından ihmal edilen Apple TV'ye de geniş yer verilmesi bekleniyor.

Bu haberimizde de detaylarıyla ele aldığımız gibi Siri, uygulama desteği, evrensel arama, harekete duyarlı uzaktan kumanda, A8 işlemci gelecek nesil Apple TV'de olması beklenilen bazı özellikler.
 
 NOT: Görsel temsilidir.
12:29@Murat Karamanlıoğlu
Daha önce şu haberimizde de yer verdiğimiz gibi yeni iPhone'ların yurtdışı fiyatlarında mevcut rakamlara göre bir değişiklik olması beklenmiyor.

Ülkemizde ise kurdaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabilir.

Apple diğer tüm firmalar gibi kurlardaki ani hareketleri satış fiyatına yansıtabiliyor.
12:13@Murat Karamanlıoğlu
Apple kimi zaman sunumunda yer vermese de lansmanlarıyla beraber aynı anda yeni bazı başka ürünler duyurabiliyor ve satışa sunabiliyor.
 
Bu lansmanla beraber tahminimiz güncellenmiş Magic Mouse ve Apple Kablosuz Klavye'nin de duyurulacak olması.

Klavyenin 2011 ve farenin de 2009 yılından beri güncellenmediğini de not düşelim.
 
Yenilenecek çevre birimlerinde iki önemli yenilik olmasını bekliyoruz. İlki Bluetooth 4.2 LE (Düşük Güç Tüketimli) desteği. İkincisi ise entegre şarj edilebilir lityum iyon piller. Hali hazırda hem fare hem de klavye AA boyutundaki kalem piller ile çalışmakta.

22:34@Murat Karamanlıoğlu
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
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20:53@Murat KaramanlıoğluBu haberimizde de bahsettiğimiz üzere yeni nesil iPhone'lardaki en büyük yeniliklerden birisinin 3 farklı dokunma tipini algılayacak Force Touch teknolojisi olması bekleniyor.

Apple Watch ve Macbook'larda yer alan Force Touch bu iddialardaki yeni nesil kadar gelişkin değil.
20:37@Murat Karamanlıoğlu
Apple lansman yayından 1 saat önce, saat 19:00'da, canlı blog yayınımız başlayacak.

Son dakika gelişmeleri ve etkinlik öncesi son tahminleri bu bölümde sizlerle beraber değerlendireceğiz.
16:50@Murat Karamanlıoğlu
Apple'ın 9 Eylül Çarşamba Türkiye saati ile 20:00'de yapacağı ürün lansman toplantısını her zaman ki gibi Donanımhaber üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.
 
Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı
 
 
 Artık geleneksel hale geldiğini söyleyebileceğimiz Eylül ayı iPhone lansmanlarının bu yılki ayağında firmanın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı tanıtması bekleniyor.
 
 Lansmanda yer verilmesini beklediğimiz diğer ürünler ise yeni nesil Apple TV ve yeni Apple Watch bileklikleri.
 
 Güncellenmiş iPad'ler ve yeni büyük ekranlı (12.9") iPad Pro ise bu lansmanda tanıtılacağı iddia edilen diğer ürünler arasında yer alıyor.
 
 Aynı zamanda WWDC 2015'te tanıtımı yapılan iOS 9'un da lansman ertesinde kısa süre içerisinde indirmeye sunulması planlanıyor.
 
 Etkinlikle ilgili son dakika gelişmelerini ve canlı yayını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.
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http://www.apple.com/apple-events/september-2015/ Yorum Yaz
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MühendisMurat 3 yıl en beğenilen
Lansmandan sonra edit : Bu kadar çok reklam yapılmasına, günler önceden foruma koyulmasına rağmen bir lansman daha sönük geçti ve gereken ilgiyi görmedi, beklentilerin çok altında kaldı. Farkında mısınız ? DH'in yaptığı incelemelerin görüntülenme oranları günden güne düşüyor, ee etme bulma dünyası zamanında sen üyelerini hiçe sayarsan, insanlar düşündüklerini, istediklerini icraatte göremezse gün gelir devran döner, kaçanı da birdaha geri getirmek zor iştir ha demedi demeyin.


Lansmandan önce forumu düzeltin, çöplüğe dönmüş gene.

2 dk takılalım diyoruz, sayfaların açılmasını bekliyoruz, mesaj yolladığımız yere kadar reklamları koymasını çok iyi biliyorsunuz, yakında mesajı göndermek için bu reklama tıklamak zorunda mesajı gelirse hiç şaşırmam...

Mesaj atıyoruz, paso hata veriyor mesaj gitmiyor.

Resim yüklenmesi aylardır sıkıntı, lafa gelince en büyük teknoloji forumu, yaa yaa...

Daha forumunu düzgün hale getiremeyen bir ekipten, kaliteli lansman felan beklemek hayalcilik olur, şu lansmana harcanan veya bundan kazanılan paralarla gidin profesyonel yazılımcılar çalıştırın, harbiden baydı artık bu sorunlar...


Varsa yoksa apple haberleri, geçen herkese bildirim yollamışlardı illa bakın diye, gene öyle bir rezillik olmaz umarım... Yanlış hatırlamıyorsam forumun sahibide iphone kullanıyor ve geçen apple yayınında yanlı yorumları eleştirilmişti...Açık açık reklam yapıyorsanız ya bunu net olarak söyleyin "Evet kardeşim apple haberlerinden veya reklamından şu kadar kazanıyoruz bunu yapmak zorundayız" diye yada belli etmeyin bari... Hitap ettiğiniz kitle 50 yaş üstü ne koysan onu izleyecek bir kitle değil ki, bilinci açık, kafalarının en çok çalıştığı dönemlerinde olan genç kitle, en ufak kusurunuzu görebilir veya sergilediğiniz sahte tutumların farkına varabilir.

Yahu sizin en büyük veli nimetiniz olan forumdaki kullanıcıların sorunlarını, eleştirilerini dinleyip kendinize çeki düzen vermiyorsanız bu forum burada niye var ? Bak dünya kadar şey sayıyoruz, yöneticilerinizi ve forumun işleyişini eleştirmeyen insan kalmadı. Tarafsız olamamalarından tutunda beceriksiz olmalarına kadar...(Acilen, bu işler için istekli, bilgili ve işin ehli olan kişileri görev başına getirmelisiniz.) Açgözlü ve umarsız bir tutum sergileyerek sürekli reklam alma, hit almaya kafayı takmışsınız... Bir forum nasıl yönetilmez sorusunun cevaplarını en iyi şekilde veriyorsunuz. En tepede belli bir güruh, halk umrunda değil gelsin reklamlar gelsin paralar. Ülkenin işleyişi heryere sirayet ediyor herhalde.


Not : şu mesajı sağlıklı bir şekilde gönderebilmek için 2 3 dk uğraştım.



Not2: Yazı, forumda dile getirilen yüzlerce görüşün ve kendi görüşlerimin harmanlanmış bir özetidir. (En çok artı alan yorum bu olmuş, demek burada yazanlar kişisel görüşün ötesinde, GERÇEKLER...)
Lansmandan sonra edit : Bu kadar çok reklam yapılmasına, günler önceden foruma koyulmasına rağmen bir lansman daha sönük geçti ve gereken ilgiyi görmedi, be...
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akrepyusuf 3 yıl
açılışı mesut reyiz yapmazsa izlemem


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cosica 3 yıl Mr. Jingles
biz de gittik sessiz sedasız Note5'imizi aldık oturduk yerimize. Biz de sırada beklemek istiyoruz. Kılıf mılıf derken 2800 TL para verdik 10 dakka bile sıra beklemedik, çok sıradan hissediyorum.
biz de gittik sessiz sedasız Note5'imizi aldık oturduk yerimize. Biz de sırada beklemek istiyoruz. Kılıf mılıf derken 2800 TL para verdik 10 dakka bile sıra be...
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ZIKKIM 3 yıl
6s açıklandıktan sonra gidip 6 aldım en çok pilden korkuyordum daha önce ilk çıktığında 6+almıştım 6 bın piline laf eden çarpılır arkadaş note 3 vardı daha Düne kadar gittik Sıfır batarya aldık o bile kurtarmadı 3.5 saatten fazla ekran süresi alamadım. Bide aşağıdaki ip6 pil durumuna bakın. İp6+ dan sonra Lenovo vibe z2 Pro kullandım 4000 Mah pil vardı yinele bundan kötüydü O zamanda Korktuğum için ip6+ almıştım cidden gereksizmiş.
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brightlord 3 yıl
3.000 TL'nin gerçekten de hakkını veriyor mu Ayfon?4500 e pc aldım la ben.3000 tl telefon ne demek ya.Demek ki değiyor arkadaş millet aldığına göre.
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greeny16 3 yıl
Forumda gördüğümüz üzere apple satış politikasından bi haber olan arkadaşlarımız var. Ortalama bir teknoloji takipçisi Apple'ın eylülde yeni telefonu tanıtacağını bilir. Tanıtımda da yeni iosu ve yanında en az bir ürünü tanıtır cihazların donanımıyla alakalı olarak bir önceki cihazla karşılaştırma yapılır ve sayısal değerler açıklanmaz çünkü apple pazarlamada biz sizin için en iyisini düşünür yaparız, Size sadece alıp kullanmak düşer der.

Bazı arkadaşlar sony de 4k ekran olduğunu samsungun 3 gb ram kullandığından bahsedip Apple'ın donanımda geri kaldığından bahsederler büyük ölçüde haklılar fakat diğer markalar marka kalitesini göstermiyor sony avrupaya farklı asyaya farklı cihaz sürüyor bazen 6 ayda bazen 1 senede bazende 1.5 senede cihaz çıkarıyor samsungda kullanıcısına sahip çıkmıyor güncelleme desteği vermiyor. Sadece donanımı bir araya getirip android yüklemekle telefon yapılsaydı Çinde ki üreticilerin hepsinin dünya devi olması gerekirdi.
Ayrıca android sektörü çok rekabetçi olduğu için donanımı yükselterek müşteri çekmeye çalışıyorlar.
İnsanlar apple cihazları sadece iyi telefon olduğu için değil sosyal statü kazandırdığı için os ve ios stabilitesi için ergonomik olduğu ve tasarım için alıyorlar.

Apple herşeyi iyimi yapıyor hayır örneğin batarya konusunda berbatlar.

Apple hep yeni teknolojilermi kullanıyor hayır aksine eski olanı değerlendirip cazip hale getiriyorlar( ipad mause apple müzik ipod gibi gibi)

Fakat Apple'ın yaptığı en iyi şey pazarlama ve kullandığı yazılımın stabilitesi adam 4s e hala güncelleme veriyor daha ne yapsın.

Dipnot:hayatında kullandığı cihazı en asgari düzeyde kullanan adamlar gelipte burda neden burda bu donanımı kullanmadı diye eleştirmesin. Zaten bunu yapanlar senin sadece arama sosyal medya ve tarayıcıyı kullandığını biliyor ondan üstüne düşmüyor.
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Cakma Iphone 3 yıl
Türkiyede millete 3500 den aşağı kilitlerlerse bende bişey bilmiyorum. Tamam güzel kaliteli telefon falan ama çoh gardaşım çoh o paraya. Dh ye noldu mağazadan falan attılardı. Baya bi kinliydi o zaman erdi abimiz. Neyse türkiyede yine alan olacaktır lafım yok zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı artık
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köfteciŞakir 3 yıl
ilk parti kazlar yolunmaya hazır:D
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promox 3 yıl
Birgün +1 gb ram için 4000 tl vereceğim aklıma gelmezdi
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TheWhiteGandalf 3 yıl
Amerika da ne zaman satışa çıkacak?
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Goncoloz 3 yıl
Belli tarih var mı? Bayramda gelir mi türkiye ye?
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asdemre 3 yıl
Simdi 4s alipta 3-4 sene kullanan arkadaslar var burada. Hah iste bu telefonda aynen o sekilde olmuş. 12mp kamera 3-4 yil ellenemz, 2gb ram belkide bi 5 yil degismez. Alinip pasa pasa kullanilasi bir telefon olmuş. 64gb gold veya space gray 6s dusunuyorum insallah kelepir duser elimize
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xAlfonso 3 yıl asdemre
asdemre
Simdi 4s alipta 3-4 sene kullanan arkadaslar var burada. Hah iste bu telefonda aynen o sekilde olmuş. 12mp kamera 3-4 yil ellenemz, 2gb ram belkide bi 5 yil degismez. Alinip pasa pasa kullanilasi bir telefon olmuş. 64gb gold veya space gray 6s dusunuyorum insallah kelepir duser elimize

Türkiyeye eylül sonu gelir inşallah
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taneriko 3 yıl
yine şaşırtan bişey yok iphone 5 devam
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prideintruth 3 yıl
Turkiye'de iphone her zaman 1000 dolar. Vestel vergisi haric 3000 civar gelecegi kesin gibi.. 2850 minumum
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alfaturk 3 yıl prideintruth
prideintruth

Turkiye'de iphone her zaman 1000 dolar. Vestel vergisi haric 3000 civar gelecegi kesin gibi.. 2850 minumum



yurt dısından parfüm alıyorduk. sağ olsun tekin acar sayesinde yasaklandı. O tarihden sonra tekin acar magazasının önünden geçmiyorum. fatih projesinden gelen beleş para yetmemiş ki vestel telefona ek vergi zarar ediyoruz diyor. Evime vestel ürün almıyorum.
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