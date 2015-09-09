Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

Haber Editörü
Toplam Girdi: 208
22:40
Yaptığım hatalar affola diyip bir sonraki canlı blog yayınımızda görüşmek üzere herkese iyi geceler diliyorum.
Yeni Apple ürünleri ile ilgili tüm detayları içeren haberleri sitemizden takip edebilirsiniz.
22:34Akıllı klavye ve kalem ilk bakışta güzel aksesuarlar olarak gözüküyor.
Eğer lansmanda aktarıldığı kadar iyi iş çıkartıyorlarsa şüphesiz bu ürünlerden de fena olmayan bir gelir elde edebilir.
Eğer lansmanda aktarıldığı kadar iyi iş çıkartıyorlarsa şüphesiz bu ürünlerden de fena olmayan bir gelir elde edebilir.
22:30iPhone 6s ve 6s Plus'ı ise koşturacak olan ise bence Touch 3D.
Burada parmak izi okuyucu gibi rakiplerine bir gol attığını düşünüyorum Apple'ın.
Arka kameranın fotoğraf performansını ürünü ele alıp incelemeden Apple'ın verdiği örneklerle anlamak pek mümkün değil ama mevcut rakibi olan S6, G4, Note 5, vb. çok farklı olacağını sanmıyorum.
iOS işletim sistemiyle beraber A serisi işlemciler hep iyi iş çıkartılar; bu açıdan da üst düzey rakiplerine göre performans açısından bir sıkıntıları olacağını düşünmüyorum. Klasik Apple akıcılığı kullanıcılarını tatmin edecekti.
Yenilene parmak izi okuyucu, pil ömrü vs için yine ürünü denemeden ne kadar iyileştiğine dair yorum yapmak yanlış olur.
iOS işletim sistemiyle beraber A serisi işlemciler hep iyi iş çıkartılar; bu açıdan da üst düzey rakiplerine göre performans açısından bir sıkıntıları olacağını düşünmüyorum. Klasik Apple akıcılığı kullanıcılarını tatmin edecekti.
Yenilene parmak izi okuyucu, pil ömrü vs için yine ürünü denemeden ne kadar iyileştiğine dair yorum yapmak yanlış olur.
22:24Apple TV yıllardır tartışılan ve çok konuşulan bir konuydu.
Steve Jobs hayattayken yaptığı sunumlarda Apple TV için hep bir hobi deyip lafa girerdi.
Son bir kaç yıldır ise ilgisiz kalmıştı.
Jobs'un ölümünün ardından yayınlanan biyografilerden birisinde ölmeden önce TV işini çözdüğüne dair bir anekdot aktarılmıştı.
Bugün tanıtılan Apple TV, Jobs zamanında üzerine eklenilerek gelinen bir ürün mü bilmek zor ama ürün özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.
Türkiye'de çok popüler olacağını alışkanlıklara uymadığı için düşünmüyorum ama A.B.D. ve Avrupa'da bazı ülkelerde iş yapabilir.
Bunu tabii ana amacı için söylüyorum. Oyun, diğer uygulamalar bu sonucu çok değişir mi bilemiyorum.
Steve Jobs hayattayken yaptığı sunumlarda Apple TV için hep bir hobi deyip lafa girerdi.
Son bir kaç yıldır ise ilgisiz kalmıştı.
Jobs'un ölümünün ardından yayınlanan biyografilerden birisinde ölmeden önce TV işini çözdüğüne dair bir anekdot aktarılmıştı.
Bugün tanıtılan Apple TV, Jobs zamanında üzerine eklenilerek gelinen bir ürün mü bilmek zor ama ürün özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.
Türkiye'de çok popüler olacağını alışkanlıklara uymadığı için düşünmüyorum ama A.B.D. ve Avrupa'da bazı ülkelerde iş yapabilir.
Bunu tabii ana amacı için söylüyorum. Oyun, diğer uygulamalar bu sonucu çok değişir mi bilemiyorum.
22:18Son iki saate baktığımızda aslında sitemizde de haberini yaptığımız pek çok söylentinin gerçek olduğunu görüyoruz.
Apple Watch'un kollarda olabilmek ve kullanılabilmek için nedene ihtiyacı var. Apple bunu Watch OS 2 ile gerçekleştirmeye çalışacak ama ne kadar başarılı olabilecek göreceğiz. Apple Watch'ın başarısında esas limitasyonlar donanımsal (pil, vb.) gibi gözüküyor daha ziyade.
iPad Pro bence çok önemli bir adım. Daha önce de değindiğim gibi içerik tüketmeden içerik üretimine geçirebilirse kullanıcıları Apple, daha önce yapılamayan bir hedefe ulaşmış olur.
Bu konuda ağabey iPad ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.
Ben şu an itibariyle bu konuda olumlu düşünüyorum.
Apple Watch'un kollarda olabilmek ve kullanılabilmek için nedene ihtiyacı var. Apple bunu Watch OS 2 ile gerçekleştirmeye çalışacak ama ne kadar başarılı olabilecek göreceğiz. Apple Watch'ın başarısında esas limitasyonlar donanımsal (pil, vb.) gibi gözüküyor daha ziyade.
iPad Pro bence çok önemli bir adım. Daha önce de değindiğim gibi içerik tüketmeden içerik üretimine geçirebilirse kullanıcıları Apple, daha önce yapılamayan bir hedefe ulaşmış olur.
Bu konuda ağabey iPad ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.
Ben şu an itibariyle bu konuda olumlu düşünüyorum.
22:13One Republic ikinci bir şarkı daha söylüyor; bu şarkıyı Tim Cook'a armağan ettiler.
22:11
22:10Bu hafta boyunca yapacağımız haberlerle yeni gelişmelerin üzerinden geçiyor olacağız.
22:09Apple Watch, Watch OS 2, iPad Pro, iPad mini 4, Apple TV, tvOS, iOS 9 iPhone 6s ve 6s Plus, Smart Keyboard ile Apple Pencil bugün anonsu yapılan ürünler oldu.
22:08Tim Cook herkesi alkışlayıp yerini One Republic'e bıraktı.
22:07Bu arada yeni iPhone'lar 12 Eylül'de ön siparişe açılıp 25 Eylül'den itibaren satışına başlanacak.
Aşağıda resmini görebileceğiniz üzere biz yine ilk dalga ülkeler arasında yokuz.
Ülkemizde Apple Store olduğu için kişisel tahminim ikinci dalgaya gireceğimiz.
Aşağıda resmini görebileceğiniz üzere biz yine ilk dalga ülkeler arasında yokuz.
Ülkemizde Apple Store olduğu için kişisel tahminim ikinci dalgaya gireceğimiz.
22:06
22:05iCloud kısmında fiyat indirimi yapılmış ama rakipleriyle baş etmeye bu indirim yeter mi bilemiyorum.
5 GB ücretsiz, 50 GB 0,99 USD/ay, 200GB 2.99 USD/ay
5 GB ücretsiz, 50 GB 0,99 USD/ay, 200GB 2.99 USD/ay
22:04Bu arada iOS 9 16 Eylül'de yayınlanacak !
22:03
Apple Yükseltme Programına geri dönelim.
2 yıl boyunca ayda ek olarak 32$ verdiğiniz takdirde bu süre içerisinde yeni çıkan iPhone'a ücretsiz yükseltebiliyorsunuz.
AppleCare+ kapsamında olduğu için ülkemizde geçerli olur mu bilemiyorum
AppleCare+ kapsamında olduğu için ülkemizde geçerli olur mu bilemiyorum
22:02
22:01iPhone Yükseltme Programı !
22:00
21:59RAM miktarını sanırım lansman sonrasındaki demolardan duyacağız.
21:58
21:58300 mbps LTE-A, 2x2 802.11ac ve28 LTE
21:57Facebook bu yeni resim modunu destekleyecek ilk uygulamalardan.
21:57Kısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.
21:57Kısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.
21:56HTC Zoe'ye benzer yeni bir canlı foto modu eklenmiş.
21:56Ara ara takip ettiğim yayında olan kesintilerden ötürü aktardığım bilgiler de eksiklik ya da yanlışlıklar olabiliyor arkadaşlar, flaş modu için bir düzeltme yapayım.
Ön kamera 5 Megapiksel ve ön kamera ile çekim yaparken ekran en yüksek parlaklık seviyesinin 3 katı olacak şekilde aydınlatılıp bir flaş gibi kullanılıyor.
Ön kamera 5 Megapiksel ve ön kamera ile çekim yaparken ekran en yüksek parlaklık seviyesinin 3 katı olacak şekilde aydınlatılıp bir flaş gibi kullanılıyor.
21:53Flaşta da bir geliştirilme yapılmış - 3 kat daha yüksek parlaklığa sahip yeni flaş modu mevcut.
21:52Yeni iPhone'lar 4K çekim yapabildikleri gibi 4K video düzenlemeyi de rahatlıkla yapabiliyorlar.
21:51
21:494K video kayıtta yeni iPhone'lar da mevcut.
21:49Dinamik aralık ve pozlama da gelişmeler var.
21:48Tamamen düzenlenmemiş bir resim yeni kamera ile çekilen...
21:48
21:46İkinci nesil TouchID. Daha hızlı
12 Megapiksel PDAF tipi piksellere sahip yeni kamera.
PDAF ile daha çok piksel ile daha çok foton yakalanmaya çalışılmış.
12 Megapiksel PDAF tipi piksellere sahip yeni kamera.
PDAF ile daha çok piksel ile daha çok foton yakalanmaya çalışılmış.
21:46Bu önemli bir yenilik Moto X gibi sürekli dinleme özelliği ile artık prize takılı olmadan da Hey Siri ile Siri'ye ulaşılabiliyor.
21:44
21:4460 fps akıcı grafikler...
21:43Freeblade isimli grafiksel açıdan oldukça gelişmiş bir oyunun demosu ile yeni GPU'nun gücü sergileniyor.
21:42
21:41Yeni A9 işlemci %70, GPU bölümü ise %90 daha hızlı.
21:40Ekran köşelerine güç uygularak uygulamalar arasında dolaşmak mümkün kılınmış.
21:39
21:39
Bu açıdan adeta bir masaüstü işletim sistemi deneyimi söz konusu.
Yakalanmış ekran görüntüleriyle Touch 3D'yi anlatması oldukça zor.
Kamera uygulamasına baskı uyguladığınızda yeni açılan menü ile direkt olarak selfie kamera moduna geçiş yapabiliyorsunuz.
Bu açıdan adeta bir masaüstü işletim sistemi deneyimi söz konusu.
21:37Craig Federighi yeni Touch 3D'nin demosunu yapıyor.
21:35
21:34
21:34Mevcut Macbook'lardan ve Apple Watch'tan çok daha gelişmiş bir Force Touch teknolojisi...
21:33Yeni bir Taptic Engine ekran üzerindeki baskıyı algılayarak işliyor.
21:32Kısayollar, sağ tuş menülerine benzer menüler ki bu bence oldukça başarılı olmuş ve diğer interaktif etkileşim olanakları 3D Touch'lı yeni iPhone'ları bu nesilde rakiplerinden ayırır.
21:30Ve 3D Touch'ta beklendiği gibi geldi. Jony Ive şimdi de 3D Touch'ı anlatıyor.
21:29Ion Exchange ile güçlendirilmiş ekran
21:29Alüminyum 7000 ile daha güçlü kasa
21:29"Değişen tek şey her şey"
21:27
21:26Yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus videosu dönüyor.
21:26Bu arada Apple TV'yer geri dönmek istiyorum - Ekim sonunda 80 ülkede satışta. Türkiye'de dahil diye düşünüyorum.
21:25iPhone 6 bugüne kadar ki en popüler iPhone.
21:25Sıra iPhone'da. Tim Cook Türkiye ve Hindistan'daki başarıdan dem vurarak başladı.
21:24
21:22
21:21Canlı TV yayını ve istatistik içeren spor uygulamarına bir örnek verildi...
21:21
21:18Apple TV üzerinden alışveriş...
21:17
21:15Nintendo Wii'deki tenise benzer bir oyun...
21:15
21:13Oldukça basit bir oyun.
21:12Oyunu cam touch pad ile oynuyorlar.
21:11Tanıtılan Zillow adlı oyun multiplayer desteği ile geliyor.
21:11
21:09tvOS, iOS 9 tabanlı.
21:09Pek çok oyun da Apple TV'ye geliyor.
21:08
21:08tvOS yeni işletim sistemi !
21:07Umarız Türkçe desteği de olur.
21:07Hava durumu, uygulamalar, müzik vb. her türlü içeriğe Siri ile rahatça ulaşmak mümkün. Pek dokunmaya gerek kalmamış sanki.
21:06Apple son bir yıl içerisinde çok sayıda yapay zeka ile ilgili mühendis işe aldı; bu da Siri'nin akıllanmasına ve Apple TV entegrasyonunda önemli bir rol oynamış gibi.
21:05Siri çocuklarımla beraber ne izlesem diye sorduğunuzda buna göre aile ve animasyon filmlerini listeleyebiliyor.
21:04Siri çok ilginç bir özelliğe sahip: Videonun içerisinde geçen bir diyaloğu bulmanızı istediğinde o ana götürebiliyor !
21:03Arayüz tamamen değişmiş. Mevcut Apple TV arayüzü çok demode kalmıştı.
21:02
21:02Cam yüzey Macbook'ların touch pad'lerini çağrıştırdı.
21:01Siri'yi kullanmak için tuşa basılı tutmak gerekiyor. Bu da sürekli dinleme olmadığını işaret ediyor.
21:01Siri en komik TV dizilerini göster dediğinizde hemen bir liste çekip gösterebiliyor.
21:00
Yeni uzaktan kumandanın üstü cam bir touch pad.
Alt kısmı ise Siri için bir tuşla beraber diğer kontrol tuşlarını barındırıyor.
20:59
20:59
20:58VP Eddy Cue Apple TV'yi anlatmak üzere sahnede...
20:57Siri ile tamamen entegre yeni uzaktan kumandalı Apple TV tanıtım video dönüyor şu an.
20:57Uzunca süredir çalıştıklarını söyledi Tim Apple TV için. Acaba Steve Jobs'un bulduğum dediği formül bu mu ?
20:56
20:56Tüm bu uygulam
20:55iTunes, Netflix, vb. öde - izle servislerinin ne kadar yaygın kullanıldığından bahsediyor.
20:54Tim geleceğin TV'sinin App'ler olduğunu söylüyor.
20:53Tim Cook geri geldi. Sıra Apple TV'de.
20:53
20:51Eğer Apple yeni iPad Pro ile tabletlerde oldukça zor olan içerik yaratma devriminde başarılı olabilirse küçülen iPad pazarına can verebilir.
20:50Jony Ive bu sefer de iPad Pro'yu anlatıyor. Aksanı daha Amerikan sanki : )
20:49Apple Pencil: 99 USD ve Apple Smart Klavye 169 USD
iPad Pro 3 renkte geliyor: gümüş, altın ve uzay grisi.
iPad Pro 3 renkte geliyor: gümüş, altın ve uzay grisi.
20:48
20:474 hoparlör ilginç olmuş.
20:474 hoparlör ilginç olmuş.
20:47
20:47Phil yeniden sahnede...
20:46Appe Pencil ile ilgili anatomik bölgede çizim vb. değişimler yapmak mümkün kılınmış.
20:45Animasyonlar oldukça akıcı... GPU iyi iş çıkartıyor.
20:44Çok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.
20:44Çok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.
20:44
20:43Şimdi insan anatomisi ile ilgili yeni app gösteriliyor.
20:42Photoshop Fix iPad Pro ile 50 Megapiksel resim işleyebiliyor ! Oldukça yüksek bir çözünürlük !
20:42Bir kadının dudaklarının geometrisini değişerek gülen bir ifade tek dokunuşla verilebiliyor. Anında değişim meydana geliyor.
Yazılım ve donanım oldukça hızlı gibi...
Yazılım ve donanım oldukça hızlı gibi...
20:41Photoshop ailesinden olan bu yeni yazılım masaüstünde bile olmayan yüz tanıma ve manipülasyon özelliklerine sahip.
20:40Adobe yeni Pencil'a ve iPad Pro'ya tam destek vermiş gibi... Fix adında yeni bir uygulama şu an anlatılıyor.
20:40Bir başka demo ekranlarda...
20:39
20:39Devrimin adı "İçerik Yaratımı" - bugüne kadar tabletlerin temel amacı içerik tüketimi olmuştu.
20:38Şu açık ki iPad Pro ile beraber Apple tabletlerde yeni bir devrim yapmak istiyor.
20:38Yeni Pencil mevcut iOS uygulamaları ile kullanılabildiği gibi poek çok uygulamaya da destek yakında geliyor.
20:37Word, Excel, Powerpoint - bu uygulamaları Pencil oldukça kolaylaştırıyor.
20:36
20:36Ve Microsoft'tan bir yetkili MS Office üzerinden iPad Pro ve PEncil'i anlatıyor !
20:35Note 5 ile kalem kullanımını geliştiren Samsung'tan acaba daha iyi bir çözüm sunabildi mi Apple ?
20:35Özellikle çizim yapan tasarımcı ve profesyoneller için bu ürün ilginç olacak gibi.
20:34Açı ve duruşu algılayabilen kalem aynı gerçek bir kalem hissi veriyor.
20:34Pil ömrü saatler olarak söylendi Jony Ive tarafından.
20:34Silginin olduğu yerde açılan bir port yer alıyor.
20:33Apple Pencil devreye girdiğinde ekrandaki algılayıcılar iki kat daha hızlı çalışarak hassas şekilde kalemin kullanılabilmesini sağlıyor.
Kalem lighninh konektörü şarj ediliyor. Yani aktif bir tasarıma sahip.
Kalem lighninh konektörü şarj ediliyor. Yani aktif bir tasarıma sahip.
20:32Jony Ive bir video ile Pencil'i anlatıyor.
20:32Karşınızda Apple Pencil - "Kalem"
20:31<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/802d1f56-8006-4563-8c89-1fa671349f3b.png' alt='' />
20:31Bu arada düzeltiyorum iPad Pro 6.9 mm iPad Air 2 ise 6.1 mm.
Ama iPad Pro öncülünden daha hafif...
Ama iPad Pro öncülünden daha hafif...
20:29Klavye Microsoft Surface için satılan klavyeleri hatırlattı...
20:29
20:28Ve Apple'dan Smart Keyboard...
20:28Bu arada pil ömrü 10 saat olarak verildi.
20:28iPad Air 2'den bile ince bir kasaya sahip cihaz.
20:28iMovie ile 3 farklı 4K video düzenlemek yeni iPad Pro'da mümkün.
20:27Bellek bant genişliği 2 kat, depolama da 2 kat daha hızlı A9X'te öncülüne göre...
20:27
20:26Son 12 ayda çıkan taşınabilir bilgisayarların %90'ından daha yüksek performans sunuyor iPad Pro
20:25
20:25GPU iki kat daha hızlı A8X'e göre...
20:25Yeni A9x'ten 1.8 kat daha hızlı !
20:24
Ve ilk kez değişken tazeleme hızı ilk kez bir iOS ürününde.
iOS A9x işlemcisi ile geliyor cihaz.
20:24Bugüne kadar ki en gelişmiş ekran iPad Pro'da diyor Phil.
20:23Ekran büyüklüğü 12.9"
20:232732 x 2048 piksel - 5,6 milyon piksel
20:22iOS 9'daki yan yana uygulama çalıştırma vb. gibi multitasking özellikleri iPad Pro'da mevcut.
20:22iPad Pro tam ekran yazılımsal klavye, ince kenarlı kasa ile geliyor.
20:21
20:21Bugüne kadar ki iOS koşan en büyük ekranlı cihaz diye başladı söze Phil.
20:20Pazarlama VP'si Phil Schiller yeni iPad Pro'yu anlatacak.
20:20ve iPad Pro karşınızda !
20:20
20:19"Ve bugün iPad'den sonraki en büyük iPad'i göstereceğiz."
20:18"Ve kendimize sorduk iPad'i nasıl daha iyiye götürebiliriz diye ?"
20:18IBM ve Cisco ile yapılan yeni sözleşmeler ve kurumsal taraftaki atılımlardan bahsediyor Tim.
20:17
20:17Ve sıra iPad'de ! Sürpriz !
20:17Tim Cook tekrar sahnede.
20:16Apple Watch'ta yeni renk, yeni kayış ve Watch OS 2 dışında başka bir yenilik yok.
20:16Daha önce Twitter paylaşımı yapılan PRODUCT(RED) kırmızı kayışlar da satışa sunuluyor.
20:15
Yeni Apple Sports renk seçenekleri...
20:14Şu an kayışlarla ilgili yeni bir reklam filmi dönüyor.
20:14
20:14Deri kayışlar oldukça çekici gözüküyor.
20:13Sıra yeni Apple Watch kayışlarında.
20:13
20:13Uygulama sürekli takip gerektiren medikal durumlar için gerçekten önemli gözüküyor. Apple Watch ile oldukça pratik şekilde hastanın takibi mümkün kılınmış.
20:12Riskli hamilelikler için takip cihazlarının Apple Watch ve bu yazılımla bağlantısı sayesinde uzaktan gerçek zamanlı izlenebilmeleri hatta kalp atışlarının bile dinlenebilmesine olanak tanınmış.
Burada önemli olan üçüncü bir takip cihazından bu verilerin alınması.
20:10Gerçek zamanlı olarak hasta bilgileri doktorlar arasında güvenli şekilde paylaşılabiliyor.
20:10Bu uygulama doktorların vizitelerini takip edebilmelerini hastanın kalp atışı, kan oksijenlenme değerleri vb. sağlıkla ilgili bilgilerini izleyip bilgilenmelerini sağlıyor.
20:09
20:08Airstrip adlı yeni bir uygulamanın demosuna başlandı.
20:08
20:07Yeni Watch OS 2 ile beraber gelen native uygulama desteği hakkında bilgi veriliyor.
20:06Apple Watch üzerinde yeni Transit harita desteğini anlatıyor Williams.
20:06COO pozisyonu aynı zaman da Tim Cook'un eski poziyonu.
20:06Sahneye Jeff Williams geldi (COO).
20:05Apple Watch'ın insanların nasıl yaşamını değiştiğinden ve nasıl %97 müşteri memnuniyetine ulaşıldığını anlatıyor Tim Cook.
20:04<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/bc0d5418-fb18-431b-a825-1a097156297f.png' alt='' />
20:04İlk konu: Apple Watch
20:04<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/f01c7294-f9cc-48a9-b17b-46cd6a94ad96.png' alt='' />
20:03Apple CEO'su Tim Cook şu an Apple için muhteşem geçen bir yıl olduğunu ve canavar gibi ürün güncellemeleri olduğunu söylüyor.
20:02
20:02Ve Tim Cook sahnede !
20:02<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/c60c09c5-a0ef-435d-9c52-c2fd3f5c50ad.png' alt='' />
20:00Apple'ın WWDC'de kullanmaya başladığı RFID'li yeni çalışan badge'ler yani yaka kartları gözlere çarpan bir diğer ayrıntı.
19:59Salon, her Apple etkinliğinde olduğu gibi, tamamen dolu.
19:59Ön sıralarda çeşitli Apple çalışanları yer alıyor. İçlerinden bir kaç VP'yi seçebildik.
19:58Ve lütfen cep telefonlarınızı kapatın anonsu da yapıldı. Saniyeler içerisinde sunum başlayacak.
19:56Beats 1 müzik yayını eşliğinde salondaki herkes Tim Cook'un çıkacağı anı bekliyor.
19:50Dakikalar kala tekrarlamak gerekirse bugün şu ürünlerin lanse edilmesine kesin gözüyle bakıyoruz: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Apple TV, iOS 9, Apple Watch, yeni kayışlar ve Siri yenilikleri.
iPad ve iPad Pro ise açıkcası lansmanı kesinlik taşımayan ürünler.
iPad ve iPad Pro ise açıkcası lansmanı kesinlik taşımayan ürünler.
19:43
Apple çalışanları salonda dolaşıp son hazırlıkları yaparken medya mensupları yavaş yavaş içeri alınmaya başladı.
19:41iPhone 6s ve 6s Plus için beklediğimiz depolama kapasiteleri 16 GB, 64 GB ve 128 GB.
16 GB düşük bir kapasite olsa da Apple iOS 9 ile beraber "App Thinning" yani uygulama küçültme diye çevirebileceğimiz bir teknoloji getiriyor.
Bugüne kadar herhangi bir iOS uygulaması tüm iOS cihazları için farklı çözünürlükteki imaj, video, vb multimedya içeriğinin ve kodlarının tamamını barındırırken, "App Thinning" teknolojisi ile sadece ilgili cihaz için gerekli dosya sürümlerini barındırarak indirilecek.
Kısacası indireceğiniz uygulama tek tip olmayıp sadece kullandığınız cihazın desteklediği özellik ve multimedya dosyalarını içererek daha hızlı indirilip kurulduğunda da daha az yer kaplayacak.
Bu işlem tamamen otomatik ve kullanıcı müdahalesinden bağımsız olarak çalışacak.
16 GB düşük bir kapasite olsa da Apple iOS 9 ile beraber "App Thinning" yani uygulama küçültme diye çevirebileceğimiz bir teknoloji getiriyor.
Bugüne kadar herhangi bir iOS uygulaması tüm iOS cihazları için farklı çözünürlükteki imaj, video, vb multimedya içeriğinin ve kodlarının tamamını barındırırken, "App Thinning" teknolojisi ile sadece ilgili cihaz için gerekli dosya sürümlerini barındırarak indirilecek.
Kısacası indireceğiniz uygulama tek tip olmayıp sadece kullandığınız cihazın desteklediği özellik ve multimedya dosyalarını içererek daha hızlı indirilip kurulduğunda da daha az yer kaplayacak.
Bu işlem tamamen otomatik ve kullanıcı müdahalesinden bağımsız olarak çalışacak.
19:30Daha önce de paylaştığımız gibi bugün Apple Watch için yeni saat kayışları da tanıtılacak.
Tanıtılacak kayış serilerinden bir tanesi Apple'ın ödediğiniz ücretin bir bölümünü Afrika'da AIDS'le mücadele için Global Fund'a aktardığı kırmızı renkli (PRODUCT)RED serisi olacak.
I can confirm one product that Apple will be announcing at today’s event. #AppleWatch #red #product pic.twitter.com/HkuQvO5jLG
— Larry Greenberg (@lgreenberg) September 9, 2015
19:22
WatchOS'tan sonra yoksa bugün de tvOS ile mi tanışacağız ?
Apple, Kasım 2014 tarihinde tvOS ile ilgili marka çalışmaları yapmış. Aynı zamanda Apple'ın Appstore ile ilgili web tabanlı yönetim konsolunu barındıran iTunes Connect üzerinde de tvOS ile ilgili bazı referanslara rastlanıldı.
19:15Ve Eddy Cue Twitter hesabı üzerinden Apple TV'nin anonsuna dair bir gönderme yaptı:
- Çeviri: "Büyük ekran için büyük gün!"
It's a big day for the big screen! http://t.co/AqyAcdE2Su
— Eddy Cue (@cue) September 9, 2015
- Çeviri: "Büyük ekran için büyük gün!"
19:10Canlı video yayınımızla beraber WWDC 2015'de olduğu gibi canlı blog yayınıyla da sizlerleyiz.
19:09Apple lansmanına yaklaşık bir saat saat kala basın mensupları etkinliğin yapılacağı yerde toplanmaya başladılar.
Kaynak: Macrumors
Kaynak: Macrumors
13:46Yarın ki etkinlikte uzun süredir Apple tarafından ihmal edilen Apple TV'ye de geniş yer verilmesi bekleniyor.
Bu haberimizde de detaylarıyla ele aldığımız gibi Siri, uygulama desteği, evrensel arama, harekete duyarlı uzaktan kumanda, A8 işlemci gelecek nesil Apple TV'de olması beklenilen bazı özellikler.
NOT: Görsel temsilidir.
12:29
Ülkemizde ise kurdaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabilir.
Apple diğer tüm firmalar gibi kurlardaki ani hareketleri satış fiyatına yansıtabiliyor.
Daha önce şu haberimizde de yer verdiğimiz gibi yeni iPhone'ların yurtdışı fiyatlarında mevcut rakamlara göre bir değişiklik olması beklenmiyor.
Ülkemizde ise kurdaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabilir.
Apple diğer tüm firmalar gibi kurlardaki ani hareketleri satış fiyatına yansıtabiliyor.
12:13
Apple kimi zaman sunumunda yer vermese de lansmanlarıyla beraber aynı anda yeni bazı başka ürünler duyurabiliyor ve satışa sunabiliyor.
Bu lansmanla beraber tahminimiz güncellenmiş Magic Mouse ve Apple Kablosuz Klavye'nin de duyurulacak olması.
Klavyenin 2011 ve farenin de 2009 yılından beri güncellenmediğini de not düşelim.
Yenilenecek çevre birimlerinde iki önemli yenilik olmasını bekliyoruz. İlki Bluetooth 4.2 LE (Düşük Güç Tüketimli) desteği. İkincisi ise entegre şarj edilebilir lityum iyon piller. Hali hazırda hem fare hem de klavye AA boyutundaki kalem piller ile çalışmakta.
22:34
20:53Bu haberimizde de bahsettiğimiz üzere yeni nesil iPhone'lardaki en büyük yeniliklerden birisinin 3 farklı dokunma tipini algılayacak Force Touch teknolojisi olması bekleniyor.
Apple Watch ve Macbook'larda yer alan Force Touch bu iddialardaki yeni nesil kadar gelişkin değil.
Apple Watch ve Macbook'larda yer alan Force Touch bu iddialardaki yeni nesil kadar gelişkin değil.
20:37
Apple lansman yayından 1 saat önce, saat 19:00'da, canlı blog yayınımız başlayacak.
Son dakika gelişmeleri ve etkinlik öncesi son tahminleri bu bölümde sizlerle beraber değerlendireceğiz.
Son dakika gelişmeleri ve etkinlik öncesi son tahminleri bu bölümde sizlerle beraber değerlendireceğiz.
16:50
Apple'ın 9 Eylül Çarşamba Türkiye saati ile 20:00'de yapacağı ürün lansman toplantısını her zaman ki gibi Donanımhaber üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.
Artık geleneksel hale geldiğini söyleyebileceğimiz Eylül ayı iPhone lansmanlarının bu yılki ayağında firmanın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı tanıtması bekleniyor.
Lansmanda yer verilmesini beklediğimiz diğer ürünler ise yeni nesil Apple TV ve yeni Apple Watch bileklikleri.
Güncellenmiş iPad'ler ve yeni büyük ekranlı (12.9") iPad Pro ise bu lansmanda tanıtılacağı iddia edilen diğer ürünler arasında yer alıyor.
Aynı zamanda WWDC 2015'te tanıtımı yapılan iOS 9'un da lansman ertesinde kısa süre içerisinde indirmeye sunulması planlanıyor.
Etkinlikle ilgili son dakika gelişmelerini ve canlı yayını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.
http://www.apple.com/apple-events/september-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lansmandan önce forumu düzeltin, çöplüğe dönmüş gene.
2 dk takılalım diyoruz, sayfaların açılmasını bekliyoruz, mesaj yolladığımız yere kadar reklamları koymasını çok iyi biliyorsunuz, yakında mesajı göndermek için bu reklama tıklamak zorunda mesajı gelirse hiç şaşırmam...
Mesaj atıyoruz, paso hata veriyor mesaj gitmiyor.
Resim yüklenmesi aylardır sıkıntı, lafa gelince en büyük teknoloji forumu, yaa yaa...
Daha forumunu düzgün hale getiremeyen bir ekipten, kaliteli lansman felan beklemek hayalcilik olur, şu lansmana harcanan veya bundan kazanılan paralarla gidin profesyonel yazılımcılar çalıştırın, harbiden baydı artık bu sorunlar...
Varsa yoksa apple haberleri, geçen herkese bildirim yollamışlardı illa bakın diye, gene öyle bir rezillik olmaz umarım... Yanlış hatırlamıyorsam forumun sahibide iphone kullanıyor ve geçen apple yayınında yanlı yorumları eleştirilmişti...Açık açık reklam yapıyorsanız ya bunu net olarak söyleyin "Evet kardeşim apple haberlerinden veya reklamından şu kadar kazanıyoruz bunu yapmak zorundayız" diye yada belli etmeyin bari... Hitap ettiğiniz kitle 50 yaş üstü ne koysan onu izleyecek bir kitle değil ki, bilinci açık, kafalarının en çok çalıştığı dönemlerinde olan genç kitle, en ufak kusurunuzu görebilir veya sergilediğiniz sahte tutumların farkına varabilir.
Yahu sizin en büyük veli nimetiniz olan forumdaki kullanıcıların sorunlarını, eleştirilerini dinleyip kendinize çeki düzen vermiyorsanız bu forum burada niye var ? Bak dünya kadar şey sayıyoruz, yöneticilerinizi ve forumun işleyişini eleştirmeyen insan kalmadı. Tarafsız olamamalarından tutunda beceriksiz olmalarına kadar...(Acilen, bu işler için istekli, bilgili ve işin ehli olan kişileri görev başına getirmelisiniz.) Açgözlü ve umarsız bir tutum sergileyerek sürekli reklam alma, hit almaya kafayı takmışsınız... Bir forum nasıl yönetilmez sorusunun cevaplarını en iyi şekilde veriyorsunuz. En tepede belli bir güruh, halk umrunda değil gelsin reklamlar gelsin paralar. Ülkenin işleyişi heryere sirayet ediyor herhalde.
Not : şu mesajı sağlıklı bir şekilde gönderebilmek için 2 3 dk uğraştım.
Not2: Yazı, forumda dile getirilen yüzlerce görüşün ve kendi görüşlerimin harmanlanmış bir özetidir. (En çok artı alan yorum bu olmuş, demek burada yazanlar kişisel görüşün ötesinde, GERÇEKLER...)