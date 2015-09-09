Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus Lansmanı Canlı Yayın Tekrarı

@Murat Karamanlıoğlu Yaptığım hatalar affola diyip bir sonraki canlı blog yayınımızda görüşmek üzere herkese iyi geceler diliyorum. Yeni Apple ürünleri ile ilgili tüm detayları içeren haberleri sitemizden takip edebilirsiniz.



@Murat Karamanlıoğlu Akıllı klavye ve kalem ilk bakışta güzel aksesuarlar olarak gözüküyor.



Eğer lansmanda aktarıldığı kadar iyi iş çıkartıyorlarsa şüphesiz bu ürünlerden de fena olmayan bir gelir elde edebilir.

@Murat Karamanlıoğlu



iPhone 6s ve 6s Plus'ı ise koşturacak olan ise bence Touch 3D. Burada parmak izi okuyucu gibi rakiplerine bir gol attığını düşünüyorum Apple'ın. Arka kameranın fotoğraf performansını ürünü ele alıp incelemeden Apple'ın verdiği örneklerle anlamak pek mümkün değil ama mevcut rakibi olan S6, G4, Note 5, vb. çok farklı olacağını sanmıyorum.



iOS işletim sistemiyle beraber A serisi işlemciler hep iyi iş çıkartılar; bu açıdan da üst düzey rakiplerine göre performans açısından bir sıkıntıları olacağını düşünmüyorum. Klasik Apple akıcılığı kullanıcılarını tatmin edecekti.



Yenilene parmak izi okuyucu, pil ömrü vs için yine ürünü denemeden ne kadar iyileştiğine dair yorum yapmak yanlış olur.

@Murat Karamanlıoğlu Apple TV yıllardır tartışılan ve çok konuşulan bir konuydu.



Steve Jobs hayattayken yaptığı sunumlarda Apple TV için hep bir hobi deyip lafa girerdi.



Son bir kaç yıldır ise ilgisiz kalmıştı.



Jobs'un ölümünün ardından yayınlanan biyografilerden birisinde ölmeden önce TV işini çözdüğüne dair bir anekdot aktarılmıştı.



Bugün tanıtılan Apple TV, Jobs zamanında üzerine eklenilerek gelinen bir ürün mü bilmek zor ama ürün özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.



Türkiye'de çok popüler olacağını alışkanlıklara uymadığı için düşünmüyorum ama A.B.D. ve Avrupa'da bazı ülkelerde iş yapabilir.



Bunu tabii ana amacı için söylüyorum. Oyun, diğer uygulamalar bu sonucu çok değişir mi bilemiyorum.

@Murat Karamanlıoğlu Son iki saate baktığımızda aslında sitemizde de haberini yaptığımız pek çok söylentinin gerçek olduğunu görüyoruz.



Apple Watch'un kollarda olabilmek ve kullanılabilmek için nedene ihtiyacı var. Apple bunu Watch OS 2 ile gerçekleştirmeye çalışacak ama ne kadar başarılı olabilecek göreceğiz. Apple Watch'ın başarısında esas limitasyonlar donanımsal (pil, vb.) gibi gözüküyor daha ziyade.



iPad Pro bence çok önemli bir adım. Daha önce de değindiğim gibi içerik tüketmeden içerik üretimine geçirebilirse kullanıcıları Apple, daha önce yapılamayan bir hedefe ulaşmış olur.



Bu konuda ağabey iPad ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.



Ben şu an itibariyle bu konuda olumlu düşünüyorum.

@Murat Karamanlıoğlu One Republic ikinci bir şarkı daha söylüyor; bu şarkıyı Tim Cook'a armağan ettiler.

@Murat Karamanlıoğlu Bu hafta boyunca yapacağımız haberlerle yeni gelişmelerin üzerinden geçiyor olacağız.



@Murat Karamanlıoğlu Apple Watch, Watch OS 2, iPad Pro, iPad mini 4, Apple TV, tvOS, iOS 9 iPhone 6s ve 6s Plus, Smart Keyboard ile Apple Pencil bugün anonsu yapılan ürünler oldu.

@Murat Karamanlıoğlu Tim Cook herkesi alkışlayıp yerini One Republic'e bıraktı.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada yeni iPhone'lar 12 Eylül'de ön siparişe açılıp 25 Eylül'den itibaren satışına başlanacak.



Aşağıda resmini görebileceğiniz üzere biz yine ilk dalga ülkeler arasında yokuz.



Ülkemizde Apple Store olduğu için kişisel tahminim ikinci dalgaya gireceğimiz.

@Murat Karamanlıoğlu iCloud kısmında fiyat indirimi yapılmış ama rakipleriyle baş etmeye bu indirim yeter mi bilemiyorum.



5 GB ücretsiz, 50 GB 0,99 USD/ay, 200GB 2.99 USD/ay

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada iOS 9 16 Eylül'de yayınlanacak !

@Murat Karamanlıoğlu Apple Yükseltme Programına geri dönelim. 2 yıl boyunca ayda ek olarak 32$ verdiğiniz takdirde bu süre içerisinde yeni çıkan iPhone'a ücretsiz yükseltebiliyorsunuz.



AppleCare+ kapsamında olduğu için ülkemizde geçerli olur mu bilemiyorum

@Murat Karamanlıoğlu iPhone Yükseltme Programı !

@Murat Karamanlıoğlu RAM miktarını sanırım lansman sonrasındaki demolardan duyacağız.

@Murat Karamanlıoğlu 300 mbps LTE-A, 2x2 802.11ac ve28 LTE

@Murat Karamanlıoğlu Facebook bu yeni resim modunu destekleyecek ilk uygulamalardan.

@Murat Karamanlıoğlu Kısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.

@Murat Karamanlıoğlu Kısa ve hareketli 1,5 saniyelik görüntüler.

@Murat Karamanlıoğlu HTC Zoe'ye benzer yeni bir canlı foto modu eklenmiş.

@Murat Karamanlıoğlu Ara ara takip ettiğim yayında olan kesintilerden ötürü aktardığım bilgiler de eksiklik ya da yanlışlıklar olabiliyor arkadaşlar, flaş modu için bir düzeltme yapayım.



Ön kamera 5 Megapiksel ve ön kamera ile çekim yaparken ekran en yüksek parlaklık seviyesinin 3 katı olacak şekilde aydınlatılıp bir flaş gibi kullanılıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Flaşta da bir geliştirilme yapılmış - 3 kat daha yüksek parlaklığa sahip yeni flaş modu mevcut.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni iPhone'lar 4K çekim yapabildikleri gibi 4K video düzenlemeyi de rahatlıkla yapabiliyorlar.

@Murat Karamanlıoğlu 4K video kayıtta yeni iPhone'lar da mevcut.

@Murat Karamanlıoğlu Dinamik aralık ve pozlama da gelişmeler var.

@Murat Karamanlıoğlu Tamamen düzenlenmemiş bir resim yeni kamera ile çekilen...

@Murat Karamanlıoğlu İkinci nesil TouchID. Daha hızlı



12 Megapiksel PDAF tipi piksellere sahip yeni kamera.



PDAF ile daha çok piksel ile daha çok foton yakalanmaya çalışılmış.

@Murat Karamanlıoğlu Bu önemli bir yenilik Moto X gibi sürekli dinleme özelliği ile artık prize takılı olmadan da Hey Siri ile Siri'ye ulaşılabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu 60 fps akıcı grafikler...

@Murat Karamanlıoğlu Freeblade isimli grafiksel açıdan oldukça gelişmiş bir oyunun demosu ile yeni GPU'nun gücü sergileniyor.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni A9 işlemci %70, GPU bölümü ise %90 daha hızlı.

@Murat Karamanlıoğlu Ekran köşelerine güç uygularak uygulamalar arasında dolaşmak mümkün kılınmış.

@Murat Karamanlıoğlu Yakalanmış ekran görüntüleriyle Touch 3D'yi anlatması oldukça zor. Kamera uygulamasına baskı uyguladığınızda yeni açılan menü ile direkt olarak selfie kamera moduna geçiş yapabiliyorsunuz.

Bu açıdan adeta bir masaüstü işletim sistemi deneyimi söz konusu.

@Murat Karamanlıoğlu Craig Federighi yeni Touch 3D'nin demosunu yapıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Mevcut Macbook'lardan ve Apple Watch'tan çok daha gelişmiş bir Force Touch teknolojisi...

@Murat Karamanlıoğlu Yeni bir Taptic Engine ekran üzerindeki baskıyı algılayarak işliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Kısayollar, sağ tuş menülerine benzer menüler ki bu bence oldukça başarılı olmuş ve diğer interaktif etkileşim olanakları 3D Touch'lı yeni iPhone'ları bu nesilde rakiplerinden ayırır.

@Murat Karamanlıoğlu Ve 3D Touch'ta beklendiği gibi geldi. Jony Ive şimdi de 3D Touch'ı anlatıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Ion Exchange ile güçlendirilmiş ekran

@Murat Karamanlıoğlu Alüminyum 7000 ile daha güçlü kasa

@Murat Karamanlıoğlu "Değişen tek şey her şey"

@Murat Karamanlıoğlu Yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus videosu dönüyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada Apple TV'yer geri dönmek istiyorum - Ekim sonunda 80 ülkede satışta. Türkiye'de dahil diye düşünüyorum.

@Murat Karamanlıoğlu iPhone 6 bugüne kadar ki en popüler iPhone.

@Murat Karamanlıoğlu Sıra iPhone'da. Tim Cook Türkiye ve Hindistan'daki başarıdan dem vurarak başladı.

@Murat Karamanlıoğlu Canlı TV yayını ve istatistik içeren spor uygulamarına bir örnek verildi...

@Murat Karamanlıoğlu Apple TV üzerinden alışveriş...

@Murat Karamanlıoğlu Nintendo Wii'deki tenise benzer bir oyun...

@Murat Karamanlıoğlu Oldukça basit bir oyun.

@Murat Karamanlıoğlu Oyunu cam touch pad ile oynuyorlar.

@Murat Karamanlıoğlu Tanıtılan Zillow adlı oyun multiplayer desteği ile geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu tvOS, iOS 9 tabanlı.

@Murat Karamanlıoğlu Pek çok oyun da Apple TV'ye geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu tvOS yeni işletim sistemi !

@Murat Karamanlıoğlu Umarız Türkçe desteği de olur.

@Murat Karamanlıoğlu Hava durumu, uygulamalar, müzik vb. her türlü içeriğe Siri ile rahatça ulaşmak mümkün. Pek dokunmaya gerek kalmamış sanki.

@Murat Karamanlıoğlu Apple son bir yıl içerisinde çok sayıda yapay zeka ile ilgili mühendis işe aldı; bu da Siri'nin akıllanmasına ve Apple TV entegrasyonunda önemli bir rol oynamış gibi.

@Murat Karamanlıoğlu Siri çocuklarımla beraber ne izlesem diye sorduğunuzda buna göre aile ve animasyon filmlerini listeleyebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Siri çok ilginç bir özelliğe sahip: Videonun içerisinde geçen bir diyaloğu bulmanızı istediğinde o ana götürebiliyor !

@Murat Karamanlıoğlu Arayüz tamamen değişmiş. Mevcut Apple TV arayüzü çok demode kalmıştı.

@Murat Karamanlıoğlu Cam yüzey Macbook'ların touch pad'lerini çağrıştırdı.

@Murat Karamanlıoğlu Siri'yi kullanmak için tuşa basılı tutmak gerekiyor. Bu da sürekli dinleme olmadığını işaret ediyor.

@Murat Karamanlıoğlu Siri en komik TV dizilerini göster dediğinizde hemen bir liste çekip gösterebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni uzaktan kumandanın üstü cam bir touch pad. Alt kısmı ise Siri için bir tuşla beraber diğer kontrol tuşlarını barındırıyor.

@Murat Karamanlıoğlu VP Eddy Cue Apple TV'yi anlatmak üzere sahnede...

@Murat Karamanlıoğlu Siri ile tamamen entegre yeni uzaktan kumandalı Apple TV tanıtım video dönüyor şu an.

@Murat Karamanlıoğlu Uzunca süredir çalıştıklarını söyledi Tim Apple TV için. Acaba Steve Jobs'un bulduğum dediği formül bu mu ?

@Murat Karamanlıoğlu Tüm bu uygulam

@Murat Karamanlıoğlu iTunes, Netflix, vb. öde - izle servislerinin ne kadar yaygın kullanıldığından bahsediyor.

@Murat Karamanlıoğlu Tim geleceğin TV'sinin App'ler olduğunu söylüyor.

@Murat Karamanlıoğlu Tim Cook geri geldi. Sıra Apple TV'de.

@Murat Karamanlıoğlu Eğer Apple yeni iPad Pro ile tabletlerde oldukça zor olan içerik yaratma devriminde başarılı olabilirse küçülen iPad pazarına can verebilir.

@Murat Karamanlıoğlu Jony Ive bu sefer de iPad Pro'yu anlatıyor. Aksanı daha Amerikan sanki : )

@Murat Karamanlıoğlu Apple Pencil: 99 USD ve Apple Smart Klavye 169 USD



iPad Pro 3 renkte geliyor: gümüş, altın ve uzay grisi.

@Murat Karamanlıoğlu 4 hoparlör ilginç olmuş.

@Murat Karamanlıoğlu 4 hoparlör ilginç olmuş.

@Murat Karamanlıoğlu Phil yeniden sahnede...

@Murat Karamanlıoğlu Appe Pencil ile ilgili anatomik bölgede çizim vb. değişimler yapmak mümkün kılınmış.

@Murat Karamanlıoğlu Animasyonlar oldukça akıcı... GPU iyi iş çıkartıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Çok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Çok yüksek detayda üç boyutlu anatomik görüntüler gerçek zamanlı incelenebiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Şimdi insan anatomisi ile ilgili yeni app gösteriliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Photoshop Fix iPad Pro ile 50 Megapiksel resim işleyebiliyor ! Oldukça yüksek bir çözünürlük !

@Murat Karamanlıoğlu Bir kadının dudaklarının geometrisini değişerek gülen bir ifade tek dokunuşla verilebiliyor. Anında değişim meydana geliyor.



Yazılım ve donanım oldukça hızlı gibi...

@Murat Karamanlıoğlu Photoshop ailesinden olan bu yeni yazılım masaüstünde bile olmayan yüz tanıma ve manipülasyon özelliklerine sahip.

@Murat Karamanlıoğlu Adobe yeni Pencil'a ve iPad Pro'ya tam destek vermiş gibi... Fix adında yeni bir uygulama şu an anlatılıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bir başka demo ekranlarda...

@Murat Karamanlıoğlu Devrimin adı "İçerik Yaratımı" - bugüne kadar tabletlerin temel amacı içerik tüketimi olmuştu.

@Murat Karamanlıoğlu Şu açık ki iPad Pro ile beraber Apple tabletlerde yeni bir devrim yapmak istiyor.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Pencil mevcut iOS uygulamaları ile kullanılabildiği gibi poek çok uygulamaya da destek yakında geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Word, Excel, Powerpoint - bu uygulamaları Pencil oldukça kolaylaştırıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Ve Microsoft'tan bir yetkili MS Office üzerinden iPad Pro ve PEncil'i anlatıyor !

@Murat Karamanlıoğlu Note 5 ile kalem kullanımını geliştiren Samsung'tan acaba daha iyi bir çözüm sunabildi mi Apple ?

@Murat Karamanlıoğlu Özellikle çizim yapan tasarımcı ve profesyoneller için bu ürün ilginç olacak gibi.

@Murat Karamanlıoğlu Açı ve duruşu algılayabilen kalem aynı gerçek bir kalem hissi veriyor.

@Murat Karamanlıoğlu Pil ömrü saatler olarak söylendi Jony Ive tarafından.

@Murat Karamanlıoğlu Silginin olduğu yerde açılan bir port yer alıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Apple Pencil devreye girdiğinde ekrandaki algılayıcılar iki kat daha hızlı çalışarak hassas şekilde kalemin kullanılabilmesini sağlıyor.



Kalem lighninh konektörü şarj ediliyor. Yani aktif bir tasarıma sahip.

@Murat Karamanlıoğlu Jony Ive bir video ile Pencil'i anlatıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Karşınızda Apple Pencil - "Kalem"

@Murat Karamanlıoğlu <img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/802d1f56-8006-4563-8c89-1fa671349f3b.png' alt='' />

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada düzeltiyorum iPad Pro 6.9 mm iPad Air 2 ise 6.1 mm.



Ama iPad Pro öncülünden daha hafif...

@Murat Karamanlıoğlu Klavye Microsoft Surface için satılan klavyeleri hatırlattı...

@Murat Karamanlıoğlu Ve Apple'dan Smart Keyboard...

@Murat Karamanlıoğlu Bu arada pil ömrü 10 saat olarak verildi.

@Murat Karamanlıoğlu iPad Air 2'den bile ince bir kasaya sahip cihaz.

@Murat Karamanlıoğlu iMovie ile 3 farklı 4K video düzenlemek yeni iPad Pro'da mümkün.

@Murat Karamanlıoğlu Bellek bant genişliği 2 kat, depolama da 2 kat daha hızlı A9X'te öncülüne göre...

@Murat Karamanlıoğlu Son 12 ayda çıkan taşınabilir bilgisayarların %90'ından daha yüksek performans sunuyor iPad Pro

@Murat Karamanlıoğlu GPU iki kat daha hızlı A8X'e göre...

@Murat Karamanlıoğlu Yeni A9x'ten 1.8 kat daha hızlı !

@Murat Karamanlıoğlu Ve ilk kez değişken tazeleme hızı ilk kez bir iOS ürününde. iOS A9x işlemcisi ile geliyor cihaz.

@Murat Karamanlıoğlu Bugüne kadar ki en gelişmiş ekran iPad Pro'da diyor Phil.

@Murat Karamanlıoğlu Ekran büyüklüğü 12.9"

@Murat Karamanlıoğlu 2732 x 2048 piksel - 5,6 milyon piksel

@Murat Karamanlıoğlu iOS 9'daki yan yana uygulama çalıştırma vb. gibi multitasking özellikleri iPad Pro'da mevcut.

@Murat Karamanlıoğlu iPad Pro tam ekran yazılımsal klavye, ince kenarlı kasa ile geliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bugüne kadar ki iOS koşan en büyük ekranlı cihaz diye başladı söze Phil.

@Murat Karamanlıoğlu Pazarlama VP'si Phil Schiller yeni iPad Pro'yu anlatacak.

@Murat Karamanlıoğlu ve iPad Pro karşınızda !

@Murat Karamanlıoğlu "Ve bugün iPad'den sonraki en büyük iPad'i göstereceğiz."

@Murat Karamanlıoğlu "Ve kendimize sorduk iPad'i nasıl daha iyiye götürebiliriz diye ?"

@Murat Karamanlıoğlu IBM ve Cisco ile yapılan yeni sözleşmeler ve kurumsal taraftaki atılımlardan bahsediyor Tim.

@Murat Karamanlıoğlu Ve sıra iPad'de ! Sürpriz !

@Murat Karamanlıoğlu Tim Cook tekrar sahnede.

@Murat Karamanlıoğlu Apple Watch'ta yeni renk, yeni kayış ve Watch OS 2 dışında başka bir yenilik yok.

@Murat Karamanlıoğlu Daha önce Twitter paylaşımı yapılan PRODUCT(RED) kırmızı kayışlar da satışa sunuluyor.

@Murat Karamanlıoğlu Şu an kayışlarla ilgili yeni bir reklam filmi dönüyor.

@Murat Karamanlıoğlu Deri kayışlar oldukça çekici gözüküyor.

@Murat Karamanlıoğlu Sıra yeni Apple Watch kayışlarında.

@Murat Karamanlıoğlu Uygulama sürekli takip gerektiren medikal durumlar için gerçekten önemli gözüküyor. Apple Watch ile oldukça pratik şekilde hastanın takibi mümkün kılınmış.

@Murat Karamanlıoğlu



Riskli hamilelikler için takip cihazlarının Apple Watch ve bu yazılımla bağlantısı sayesinde uzaktan gerçek zamanlı izlenebilmeleri hatta kalp atışlarının bile dinlenebilmesine olanak tanınmış. Burada önemli olan üçüncü bir takip cihazından bu verilerin alınması.

@Murat Karamanlıoğlu Gerçek zamanlı olarak hasta bilgileri doktorlar arasında güvenli şekilde paylaşılabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Bu uygulama doktorların vizitelerini takip edebilmelerini hastanın kalp atışı, kan oksijenlenme değerleri vb. sağlıkla ilgili bilgilerini izleyip bilgilenmelerini sağlıyor.

@Murat Karamanlıoğlu Airstrip adlı yeni bir uygulamanın demosuna başlandı.

@Murat Karamanlıoğlu Yeni Watch OS 2 ile beraber gelen native uygulama desteği hakkında bilgi veriliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Apple Watch üzerinde yeni Transit harita desteğini anlatıyor Williams.

@Murat Karamanlıoğlu COO pozisyonu aynı zaman da Tim Cook'un eski poziyonu.

@Murat Karamanlıoğlu Sahneye Jeff Williams geldi (COO).

@Murat Karamanlıoğlu Apple Watch'ın insanların nasıl yaşamını değiştiğinden ve nasıl %97 müşteri memnuniyetine ulaşıldığını anlatıyor Tim Cook.

@Murat Karamanlıoğlu <img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/bc0d5418-fb18-431b-a825-1a097156297f.png' alt='' />

@Murat Karamanlıoğlu İlk konu: Apple Watch

@Murat Karamanlıoğlu <img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/f01c7294-f9cc-48a9-b17b-46cd6a94ad96.png' alt='' />

@Murat Karamanlıoğlu Apple CEO'su Tim Cook şu an Apple için muhteşem geçen bir yıl olduğunu ve canavar gibi ürün güncellemeleri olduğunu söylüyor.

@Murat Karamanlıoğlu Ve Tim Cook sahnede !

@Murat Karamanlıoğlu <img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/c60c09c5-a0ef-435d-9c52-c2fd3f5c50ad.png' alt='' />

@Murat Karamanlıoğlu Apple'ın WWDC'de kullanmaya başladığı RFID'li yeni çalışan badge'ler yani yaka kartları gözlere çarpan bir diğer ayrıntı.

@Murat Karamanlıoğlu Salon, her Apple etkinliğinde olduğu gibi, tamamen dolu.

@Murat Karamanlıoğlu Ön sıralarda çeşitli Apple çalışanları yer alıyor. İçlerinden bir kaç VP'yi seçebildik.

@Murat Karamanlıoğlu Ve lütfen cep telefonlarınızı kapatın anonsu da yapıldı. Saniyeler içerisinde sunum başlayacak.

@Murat Karamanlıoğlu



Tam Boyutta Gör Beats 1 müzik yayını eşliğinde salondaki herkes Tim Cook'un çıkacağı anı bekliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Dakikalar kala tekrarlamak gerekirse bugün şu ürünlerin lanse edilmesine kesin gözüyle bakıyoruz: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Apple TV, iOS 9, Apple Watch, yeni kayışlar ve Siri yenilikleri.



iPad ve iPad Pro ise açıkcası lansmanı kesinlik taşımayan ürünler.

@Murat Karamanlıoğlu Apple çalışanları salonda dolaşıp son hazırlıkları yaparken medya mensupları yavaş yavaş içeri alınmaya başladı. Tam Boyutta Gör

@Murat Karamanlıoğlu iPhone 6s ve 6s Plus için beklediğimiz depolama kapasiteleri 16 GB, 64 GB ve 128 GB.



16 GB düşük bir kapasite olsa da Apple iOS 9 ile beraber "App Thinning" yani uygulama küçültme diye çevirebileceğimiz bir teknoloji getiriyor.



Bugüne kadar herhangi bir iOS uygulaması tüm iOS cihazları için farklı çözünürlükteki imaj, video, vb multimedya içeriğinin ve kodlarının tamamını barındırırken, "App Thinning" teknolojisi ile sadece ilgili cihaz için gerekli dosya sürümlerini barındırarak indirilecek.



Kısacası indireceğiniz uygulama tek tip olmayıp sadece kullandığınız cihazın desteklediği özellik ve multimedya dosyalarını içererek daha hızlı indirilip kurulduğunda da daha az yer kaplayacak.



Bu işlem tamamen otomatik ve kullanıcı müdahalesinden bağımsız olarak çalışacak.

@Murat Karamanlıoğlu



Daha önce de paylaştığımız gibi bugün Apple Watch için yeni saat kayışları da tanıtılacak. Tanıtılacak kayış serilerinden bir tanesi Apple'ın ödediğiniz ücretin bir bölümünü Afrika'da AIDS'le mücadele için Global Fund'a aktardığı kırmızı renkli (PRODUCT)RED serisi olacak. I can confirm one product that Apple will be announcing at today’s event. #AppleWatch #red #product pic.twitter.com/HkuQvO5jLG — Larry Greenberg (@lgreenberg) September 9, 2015

@Murat Karamanlıoğlu WatchOS'tan sonra yoksa bugün de tvOS ile mi tanışacağız ? Apple, Kasım 2014 tarihinde tvOS ile ilgili marka çalışmaları yapmış. Aynı zamanda Apple'ın Appstore ile ilgili web tabanlı yönetim konsolunu barındıran iTunes Connect üzerinde de tvOS ile ilgili bazı referanslara rastlanıldı.

Tam Boyutta Gör

@Murat Karamanlıoğlu



It's a big day for the big screen! http://t.co/AqyAcdE2Su — Eddy Cue (@cue) September 9, 2015

- Çeviri: "Büyük ekran için büyük gün!" Ve Eddy Cue Twitter hesabı üzerinden Apple TV'nin anonsuna dair bir gönderme yaptı:- Çeviri: "Büyük ekran için büyük gün!"

@Murat Karamanlıoğlu Canlı video yayınımızla beraber WWDC 2015'de olduğu gibi canlı blog yayınıyla da sizlerleyiz.

@Murat Karamanlıoğlu



Bu haberimizde de detaylarıyla ele aldığımız gibi Siri, uygulama desteği, evrensel arama, harekete duyarlı uzaktan kumanda, A8 işlemci gelecek nesil Apple TV'de olması beklenilen bazı özellikler. Yarın ki etkinlikte uzun süredir Apple tarafından ihmal edilen Apple TV'ye de geniş yer verilmesi bekleniyor. Tam Boyutta Gör NOT: Görsel temsilidir.



@Murat Karamanlıoğlu

Daha önce şu haberimizde de yer verdiğimiz gibi yeni iPhone'ların yurtdışı fiyatlarında mevcut rakamlara göre bir değişiklik olması beklenmiyor.

Ülkemizde ise kurdaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabilir.



Apple diğer tüm firmalar gibi kurlardaki ani hareketleri satış fiyatına yansıtabiliyor. Ülkemizde ise kurdaki hareketliliğe bağlı olarak değişimler yaşanabilir.Apple diğer tüm firmalar gibi kurlardaki ani hareketleri satış fiyatına yansıtabiliyor.

@Murat Karamanlıoğlu Apple kimi zaman sunumunda yer vermese de lansmanlarıyla beraber aynı anda yeni bazı başka ürünler duyurabiliyor ve satışa sunabiliyor.





Klavyenin 2011 ve farenin de 2009 yılından beri güncellenmediğini de not düşelim. Yenilenecek çevre birimlerinde iki önemli yenilik olmasını bekliyoruz. İlki Bluetooth 4.2 LE (Düşük Güç Tüketimli) desteği. İkincisi ise entegre şarj edilebilir lityum iyon piller. Hali hazırda hem fare hem de klavye AA boyutundaki kalem piller ile çalışmakta.

Bu lansmanla beraber tahminimiz güncellenmiş Magic Mouse ve Apple Kablosuz Klavye'nin de duyurulacak olması.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

@Murat Karamanlıoğlu



Apple Watch ve Macbook'larda yer alan Force Touch bu iddialardaki yeni nesil kadar gelişkin değil. Bu haberimizde de bahsettiğimiz üzere yeni nesil iPhone'lardaki en büyük yeniliklerden birisinin 3 farklı dokunma tipini algılayacak Force Touch teknolojisi olması bekleniyor.Apple Watch ve Macbook'larda yer alan Force Touch bu iddialardaki yeni nesil kadar gelişkin değil.

@Murat Karamanlıoğlu Apple lansman yayından 1 saat önce, saat 19:00'da, canlı blog yayınımız başlayacak.



Son dakika gelişmeleri ve etkinlik öncesi son tahminleri bu bölümde sizlerle beraber değerlendireceğiz.