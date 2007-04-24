Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 2900XT ve resmi test sonuçları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
25,1b
1
152
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Konu gün içinde detaylandırılacaktır.
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VIDOCQ 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Test Sistemi,

- Anakart: Intel D975XBX2 BadAxe2,
- İşlemci: Intel Core 2 Extreme QX6700 (4 çekirdekli)
- Bellek: 2x1GB DDR2-800 MHz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Konu gün içinde detaylandırılacaktır.



6 ay beklediler, çıka çıka bu sonuç mu çıktı?
Pehh yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 12 yıl
harika bir kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The_MAD 12 yıl
Buyurunuz sıcak sıcak...


dailytech.com/...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbederli 12 yıl
gts den daha iyi olduğu kesin

merak ettiğim "xtx", xt nin saat hızlarını artırarak nekadar performans artışı sağlayacak, gtx veya ultra yı geçebilecek mi?

Ati kağıt üstünde çok hızlı gözükmesine karşın performansı okadar da çok yüksek değil
acaba oyunlar daha da güçlendikçe ati nin kaslı yapısı daha fazla etkisini gösterip farkı açabilecek mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evo_tr 12 yıl
Bence bu test sonucuna bakmamak lazim.HL2'den de gorundugu gıbı tahmınımce nvıdıa nın guncel olmayan bır drıver la test edılmıstır kartlar.Bunun yanında ATI cok gec kaldı yenı kartları pıyasaya cıkarmakta.Boylece zaten nvıdıa ya buyuk bır avantajı kaptırdı.Dırectx 10 uygulamalar,oyunlar nvıdıa nın kartlarını goz onunde bulundurarak bır degerlendırme yapılarak yapımına baslanmıstır.Yanı DX 10 oyunlardakı performanslar ATI ıcın bır handıkap olabılır.Ayrıca test edılen uygulamalar dırectx 9 oyunlar. ATI nın Nvıdıa yı gecmıs olması dırectx 10 uygulamalarda da gececegını gostermez.Unutmayalım kı bu yenı kartlar dırectx10 kartları ve dırectx9 a da uyumlu.Yanı asıl platformunda degerlendırmek gerekır.Bence konusmak ıcın erken oyunları gercek platformlarında test edelım ve farkları yorumlayalım.Asıl performanslarını gercek ortamlarında degerlendırmek gerekır.Kaldı kı suan baz alınan test bıle bence drıverlar la ılgılıdır.Bence her 2 kart arasında fazla bır performans farkı olmayacaktır.Bu noktada fıyat/performans acısından degerlendırıp ıhtıyacımız olan kartı almalıyız.SAYGILAR...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murderer_utku 12 yıl
yaa bu kart benim kasaya sığmaz bee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 12 yıl
Kart çok iyi değerler almış fiyatı me kadar olacak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockford Fosgate 12 yıl
GTS e fena cakmıs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 12 yıl

Orjinalden alıntı: forious

Kart çok iyi değerler almış fiyatı me kadar olacak bakalım



Kartın fiyatı 499$ olacak. Detayları merak etmeyin, hepsini vereceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k2fg9 12 yıl
GTS ile karşılaştırdıklarına göre aşağı yukarı o fiyatlarda olur bence.


EDIT:
Boyutları da abartılı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gtx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 yıl Zalman Fatal1ty Ultimate FS-C77 CPU soğutucu video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim