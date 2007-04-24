ATi Radeon HD 2900XT ve resmi test sonuçları

Orjinalden alıntı: fx57 Test Sistemi, - Anakart: Intel D975XBX2 BadAxe2, - İşlemci: Intel Core 2 Extreme QX6700 (4 çekirdekli) - Bellek: 2x1GB DDR2-800 MHz Konu gün içinde detaylandırılacaktır.
Orjinalden alıntı: forious Kart çok iyi değerler almış fiyatı me kadar olacak bakalım
6 ay beklediler, çıka çıka bu sonuç mu çıktı?
Pehh yazık...
dailytech.com/...
merak ettiğim "xtx", xt nin saat hızlarını artırarak nekadar performans artışı sağlayacak, gtx veya ultra yı geçebilecek mi?
Ati kağıt üstünde çok hızlı gözükmesine karşın performansı okadar da çok yüksek değil
acaba oyunlar daha da güçlendikçe ati nin kaslı yapısı daha fazla etkisini gösterip farkı açabilecek mi
Kartın fiyatı 499$ olacak. Detayları merak etmeyin, hepsini vereceğiz
EDIT:
Boyutları da abartılı değil.