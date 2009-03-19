ATi Radeon HD 4830 yolun sonuna yaklaşıyor

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4830 modeli sahip olduğu fiyat/performans başarımıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve aynı fiyat segmnetinde Nvidia'ya zorlu anlar yaşatmıştı. Radeon HD 4850 modeline güç veren RV770 Pro GPU'sunun kırpılmış bir versiyonu olarak ta değerlendirilen RV770 LE kod adlı grafik işlem birimine sahip olan Radeon HD 4830 modeli için veda vaktinin yaklaştığı ifade ediliyor.

Gelen bilgilere göre firma, Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4700? serisi ile birlikte HD 4830 modelini saha kenarına alabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç vereceği ekran kartları, maliyet noktasında yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla fiyat/performans açısından daha iddialı olacağı söylenirken bu modellerin kullanıma sunulması, HD 4830 modelinin de sonu olabilir.

Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, RV740 GPU'sunun GDDR3 bellekli versiyonu 99$ altında bir fiyatlandırmayla pazara giriş yapabilir. RV740 GPU'sunun performans anlamında Radeon HD 4850'ye yaklaştığı GDDR5 bellekli versiyonu ise Radeon HD 4850 modeline yakın veya kimi ididalara göre daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulabilir. Tabii RV740'ın gelecek olması HD 4830'da fiyat indirimine neden olabilir.

AMD-ATi'nin iş ortakları 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanılacağı ekran kartlarından önce muhtemelen stok seviyesini rahatlatabilmek adına HD 4830 modelinde indirime gidebilir ki bunun olması kuvvetle muhtemel zira son yapılan Radeon HD 4850 ve 4870 indirimlerinden sonra benzer bir beklentinin HD 4830 modeli için de gündeme geldiğini hatırlamakta fayda var.