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ATi Radeon HD 4830 yolun sonuna yaklaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4830 yolun sonuna yaklaşıyor
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4830 modeli sahip olduğu fiyat/performans başarımıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve aynı fiyat segmnetinde Nvidia'ya zorlu anlar yaşatmıştı. Radeon HD 4850 modeline güç veren RV770 Pro GPU'sunun kırpılmış bir versiyonu olarak ta değerlendirilen RV770 LE kod adlı grafik işlem birimine sahip olan Radeon HD 4830 modeli için veda vaktinin yaklaştığı ifade ediliyor.

Gelen bilgilere göre firma, Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4700? serisi ile birlikte HD 4830 modelini saha kenarına alabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç vereceği ekran kartları, maliyet noktasında yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla fiyat/performans açısından daha iddialı olacağı söylenirken bu modellerin kullanıma sunulması, HD 4830 modelinin de sonu olabilir.

Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, RV740 GPU'sunun GDDR3 bellekli versiyonu 99$ altında bir fiyatlandırmayla pazara giriş yapabilir. RV740 GPU'sunun performans anlamında Radeon HD 4850'ye yaklaştığı GDDR5 bellekli versiyonu ise Radeon HD 4850 modeline yakın veya kimi ididalara göre daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulabilir. Tabii RV740'ın gelecek olması HD 4830'da fiyat indirimine neden olabilir.

AMD-ATi'nin iş ortakları 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanılacağı ekran kartlarından önce muhtemelen stok seviyesini rahatlatabilmek adına HD 4830 modelinde indirime gidebilir ki bunun olması kuvvetle muhtemel zira son yapılan Radeon HD 4850 ve 4870 indirimlerinden sonra benzer bir beklentinin HD 4830 modeli için de gündeme geldiğini hatırlamakta fayda var.


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Vuze 10 yıl
cf performansı cok iyi hala bana göre orta üst sgment arası f/p da
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tolgaciik 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

cf performansı cok iyi hala bana göre orta üst sgment arası f/p da


+1
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Batuist 10 yıl
ben Türkiyede indirim filan göremedim... o avrupa yada amerika içindi... bizim firmalar çaktırmadan yola devam diyorlar..
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ilkerinanç 10 yıl
saçma.bellek bant genişliği 4830 ile hemen hemen aynı olduğu sürece ve performansı 4850 ye yaklaştığı sürece isterse 64 bit olsun ne değiştirecekki?
ezbere mesaj yazıyorsunuz...
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razor9119 10 yıl
beyler ben bu ekran kartı piyasadan kalkmadan alayım mı
yoksa yeni çıkacak olan kartlar hd4830 dan daha iyi olur mu
ve f/p si iyi olur mu
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575m 10 yıl
Puaha sağlam bi yorum olmuş Promity.Ati olunca bazı arkadaşlarımız toz kondurmaz.rv 740 muhtemelki ilk çıktığında 4830dan fazlsıyla pahalı olucak.4830 zaten 100$ indi.Bir de bu kart çıkınca stok tüketme adına bi 10 dolra daha in 90$ rv740 yurtdışında 100$olsa burda 120$ olur. 30$ kafadan fark işte.
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

Puaha sağlam bi yorum olmuş Promity.Ati olunca bazı arkadaşlarımız toz kondurmaz.rv 740 muhtemelki ilk çıktığında 4830dan fazlsıyla pahalı olucak.4830 zaten 100$ indi.Bir de bu kart çıkınca stok tüketme adına bi 10 dolra daha in 90$ rv740 yurtdışında 100$olsa burda 120$ olur. 30$ kafadan fark işte.



Onlar Fanti eğlence olsun diye yazıyorlar. Babamın oğlumu sanki ATİ para veriyosak hakkını vercek bize kazık atmaya kalkarsada kendi kaybeder. Geçişleri düzgün yapsınlar tıpkı 38xx den 48xx e geçiş gibi, aynı fiyata daha performasnlı ürün yapıcaklar. Ahh yapmazlarsa diğer markaya merhaba deriz odamı yapmıyor, ozaman çakarız bi konsol bunlarlada film izler İnternete gireriz.


Orjinalden alıntı: tugay289

beyler ben bu ekran kartı piyasadan kalkmadan alayım mı
yoksa yeni çıkacak olan kartlar hd4830 dan daha iyi olur mu
ve f/p si iyi olur mu


200tl altıında bulursan kaçırma yenisinden bir hayır gelmez bence Şahine Nos takçaklar
Kral karttır 4830, Yanlız HİS al.
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VenomS 10 yıl
bende rv740'ların ilk test sonuçlarını gördüğümden beridir beklemediyim birde şu rv740 ile bir x2 ( HD4770X2 )kart yapsalar benim için tadından yenmez (tek pci-ex 16x slot olunca mecbur kalıyoruz :) )
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tolgaciik 10 yıl
cross ifre performansı iyi ise oyun sisteminde kullanılabilir..
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NikeNeGerek 10 yıl

Niye sonuna yaklaşıyor ki? İsmini değiştirip tekrar sürsünler, GT4830, GTS4830 felan gibi mesela. Biz keriziz ya, alırız onları yeniden
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RaptorFX 10 yıl
gelsede alsak şu rv740ı
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ugacomtr 10 yıl
insin de cf deneyim...
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troleybus 10 yıl
4830 fiyatları düşebilir mi, bekleyelim mi almak için?
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Rusty 10 yıl
stoklardaki hasarlı rv770 gpu ları tükendi herhalde :)
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KANUNI61 10 yıl
kafeler icin süper bir karttı bence
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wizi_emre 10 yıl
4830 üretimini bıraksalar 1 sene sonrada benim 4830 bozulsa ne kıyak olur ma :D
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