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ATi, RV740'da da GDDR5 bellek teknolojisine yer verebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi, RV740'da da GDDR5 bellek teknolojisine yer verebilir
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GPU üreticileri arasındaki üretim teknolojileri mücadelesinin bir sonraki durağı 40nm olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çözümleri satışta olan ATi ve Nvidia, kapalı kapılar arında 40nm için çalışmalarını sürdürüyor. Nvidia cephesinden henüz somut veriler görünmüş olmasa da ATi'nin yeni üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk GPU olmasına kesin gözüyle bakılan RV740 hakkında haberler gelmeye devam ediyor.

Orta segment için hazırlanan RV740 için üzerinde durulan ilk detay bellek veri yolu desteği. Güncel bilgilere göre 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak grafik işlemci, daha yüksek bellek performansı için GDDR5 teknolojisi ile desteklenecek. 3200MHz ve 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellek yongalarının eşlik edeceği RV740 GPU'sunun paralel işlemci sayısı Radeon HD 4830'da olduğu gibi 640x olarak belirlenmiş.

Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimi olabileceği iddia edilen RV740 tabanlı ekran kartlarının hem 512MB hem de 1024MB olmak üzere bellek kapasitesine göre iki farklı varyasyonunu olacağı belirtiliyor. Grafik işlemci hızının 700MHz olacağı ayrıca 32x TMU ve 8x ROP birimiyle donatılacağı belirtilen GPU'nın yeni üretim teknolojisiyle güç tüketimi ve hız aşırtma konularında iddialı olması bekleniyor.

40nm RV740 GPU'sunun teknik özellikleri ve olası lansman tarihi lansman tarihi açıklanmış resmi herhangi bir bilgi olmasa da, GPU'nun Mart ayında muhtemelen Hannover'de düzenlenecek CeBIT '09 fuarında tanıtılması ihtimaller dahilinde yer alıyor.


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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Atinin bu hamlesi bence akıllıca.Cünkü gddr5 li 40nm islemcinin 256 versiyonunu hemen kullanıma sunsa 128 bitleri fazla satamaz.bence bu kardes orta sınıf kullanıcılarım ilgisini cekecektir.Ayrıca ati bu kartla 40nm 256 bitlik kartı icin piyasada zemin olusturmak istiyor.Bence basarılı olucak gibi.Basamakları tek tek cıkması akıllıca.Ayrıca ben atinin bu 40nm teknolojisinde 1024 bitlik kartı cıkaracagını düsünüyorum.
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showstopper41 10 yıl
RV740 a RV730 un 40nm ve GDDR5 li diyebilir miyiz? Daha güçlü bir otra seviye GPU olacak.
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GuitarMania 10 yıl
8 Rop 128 bit ile GDDR5'e ne kadar darboğaz olucağını düşünün. Bu kart kazanırsa mhz'den kazanır
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eric13 10 yıl
740 bir test kartıdır her zaman yeni nm geçince ilk önce alt segmenten başlanır ayrıca bu ekonomik krizde kimse gidip 500 dolar vermez karta atide bunu biliyor ona göre davranıyor adamların hata yapma lüksü yok
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XivA 10 yıl
ya amd ilk 40 nm de başa çıkmak istemiyor ki. 740 zaten orta sınıf bir kart. bunun la sadece yeni teknolojiye bismillah diyecek.
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After_Dark 10 yıl
Üst segmenler için 40NM nimetlerini görürüz nasıl bir OC potansiyeli var test edilmiş olur.
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Promity 10 yıl
128bit karta gddr15 bile koysa alınmaz bu saatten sonra kızdım açıkçası ATİ ye .tü kalktı galiba parayı bulunca. Bu haber doğru değildir umarım ş.refsizlikten başka bir şey olmaz böyle bi hamle çevirsin bitarafına monte etsin 128bit kartını
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max975 10 yıl
yavv bu atı milleti 2 li kart almaya sevdalandıryor ama boş işler
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orc123456 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

128bit karta gddr15 bile koysa alınmaz bu saatten sonra kızdım açıkçası ATİ ye .tü kalktı galiba parayı bulunca. Bu haber doğru değildir umarım ş.refsizlikten başka bir şey olmaz böyle bi hamle çevirsin bitarafına monte etsin 128bit kartını

fiyatı da ona göre olacak, herkes yüksek miktarda para veremiyor ekran kartlarına
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MMX 166 10 yıl
Orjinalden alıntı: Promity
128bit karta gddr15 bile koysa alınmaz bu saatten sonra kızdım açıkçası ATİ ye .tü kalktı galiba parayı bulunca. Bu haber doğru değildir umarım ş.refsizlikten başka bir şey olmaz böyle bi hamle çevirsin bitarafına monte etsin 128bit kartını

allahım sen sabır.

turkıyede once ekran kartının dahılı hafızasına bakılırd.ddr2 dahı olsa "ooo 1024 mb her oyunu acar "muhabbetlerı donerdı.sımdıde

bellek ara yuzu kesvedılmıs"128 bıtmı.yaramaz bu
"

atı cok guzel hamle yapıyor.bellek ara yuzunu yukjseltıp gpu ya ekstar buyutmektense gddr5 gıbı 4 kanal ram kullanarak,hd4830 un

bant genıslıgını 128 bıt lık bır kartta yakalıyor.
x2900 dakı gıbı uzerınde yumurta pısırılecek gpu ıstemıoyruz[>:]
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altanelk 10 yıl
Arkadaşlar şu linkteki crossfire yapılandırmasını incelersiniz donanimhaber.com/...
4670 gddr3 2'li ccrossfire kartın neredeyse 4850 ayarında oldugunu görürsünüz bu demek oluyorki 40nm üretim teknolosi vede gddr5 bellek ile üretilecek olan RV740 gpu sunun sahip olacagı 640 stream işlemci sayesinde 4850 ayarında veya biraz daha üst seviyede olacagını gösterir saygılar.
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mav1li 10 yıl
128bit olunca 8rop olacaktır. Buda kartın aynı saat hızında 4830 un gerisinde kalacağını gösterir. 4830 575mhz 16rop bu 700mhz 8rop ile belki 4830 kadar başarım gösterir.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
40 nm de atinin fiyatları kücültecegine kesin olarak bakıyorum.Yanlız bakalım nvidia nm yi kücültüp yine fiyatlara mı yüklenecek.Eger yine aynı hataya düserse nvidia cok büyük darbe alır.GDDR 5 bellek kullanılacak olması cok iyi hız asırtma yapmadan da gayet güzel performans saglıyacagını düsünüyorum.Bekleyip görücez.
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ugacomtr 10 yıl
8x rop var ya neyden bahsedionuz. 4850 kadar anca olur o da belki...
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x1650Pro 10 yıl
Durmak yok yola devam...

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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

8x rop var ya neyden bahsedionuz. 4850 kadar anca olur o da belki...


harbiden he 4850 civarında yada biraz daha dusuk olablir-
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ali277 10 yıl
bu kart hd4850 gibi olur gibime geliyor
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

bu kart hd4850 gibi olur gibime geliyor


RV740 GPU'sunun güç vereceği yeni modelin performansıyla Radeon HD 4830 ile HD 4850 modelleri arasında olabileceği konuşuluyor. Tabii yeni üretim teknolojisinin sağlayacağı olası hız aşırtma başarımı da ilgili modelin performans değerlendirmesinde önemli bir argüman olabilir.
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