ATi, RV740'da da GDDR5 bellek teknolojisine yer verebilir

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GPU üreticileri arasındaki üretim teknolojileri mücadelesinin bir sonraki durağı 40nm olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çözümleri satışta olan ATi ve Nvidia, kapalı kapılar arında 40nm için çalışmalarını sürdürüyor. Nvidia cephesinden henüz somut veriler görünmüş olmasa da ATi'nin yeni üretim teknolojisiyle hazırlayacağı ilk GPU olmasına kesin gözüyle bakılan RV740 hakkında haberler gelmeye devam ediyor.

Orta segment için hazırlanan RV740 için üzerinde durulan ilk detay bellek veri yolu desteği. Güncel bilgilere göre 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak grafik işlemci, daha yüksek bellek performansı için GDDR5 teknolojisi ile desteklenecek. 3200MHz ve 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellek yongalarının eşlik edeceği RV740 GPU'sunun paralel işlemci sayısı Radeon HD 4830'da olduğu gibi 640x olarak belirlenmiş.

Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimi olabileceği iddia edilen RV740 tabanlı ekran kartlarının hem 512MB hem de 1024MB olmak üzere bellek kapasitesine göre iki farklı varyasyonunu olacağı belirtiliyor. Grafik işlemci hızının 700MHz olacağı ayrıca 32x TMU ve 8x ROP birimiyle donatılacağı belirtilen GPU'nın yeni üretim teknolojisiyle güç tüketimi ve hız aşırtma konularında iddialı olması bekleniyor.

40nm RV740 GPU'sunun teknik özellikleri ve olası lansman tarihi lansman tarihi açıklanmış resmi herhangi bir bilgi olmasa da, GPU'nun Mart ayında muhtemelen Hannover'de düzenlenecek CeBIT '09 fuarında tanıtılması ihtimaller dahilinde yer alıyor.