ATi'nin yeni sürücü paketi Catalyst 8.7 yayında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ATi'nin Temmuz ayı için yayınladığı 8.7 sürüm numaralı yeni sürücü paketi indirilebilir durumda. Yeni sürücü paketi ile gelen temel yenilikler, yapılan iyileştirmeler ve performans kazanımları şu şekilde; Geliştirilen Özellikler; * 8.7 ile birlikte Catalyst kontrol ekranındak bilgi merkezi geliştirildi ve bu sayede sistemlerde kullanılan ekran kartlarının detaylı teknik özelliklerine ulaşılabilecek. * Ubuntu 8.04; SLED 10 sp2 için ön destek. Performans iyileştirmeleri; * 3DMark Vantage: Performance Preset ayalarında ATi Radeon HD 34xx ve HD 36xx serisi için %20 performans artışı (tek kart). * Company of Heroes DX10: ATI Radeon HD 48xx, Radeon HD 38xx veya Radeon HD 36xx serisi kartların (tek kart) kullanıldığı sistemlerde %3-%12 performans artışı. * Lost Planet DX10: ATI Radeon HD 48xx, Radeon HD 38xx veya Radeon HD 36xx serisi kartların (tek kart) kullanıldığı sistemlerde %4-%15 performans artışı * Call Of Duty 4 DX9: ATi Radeon HD 48xx serisi ekran kartlarının (tek kart) sistemlerde harita bazlı %4 performans artışı * Lost Planet DX9: Crossfire ölçeklendirmesi 1.7 kat geliştirildi ve AA ile AF açıkken %80ê varan oranda performans artışı sağlandı. Bahsi geçen ana detaylara ek olarak yeni sürücü paketi ile birlikte pek çok sorunun çözüldüğü de ifade ediliyor. ATi Catalyst 8.7'yi indirmek için; http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
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Heey gidi yıllar diyosun yani
Eğer varsa böle bişey sırf bunu için şimdi onboarda geçerim!!!