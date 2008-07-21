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ATi'nin yeni sürücü paketi Catalyst 8.7 yayında

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin Temmuz ayı için yayınladığı 8.7 sürüm numaralı yeni sürücü paketi indirilebilir durumda. Yeni sürücü paketi ile gelen temel yenilikler, yapılan iyileştirmeler ve performans kazanımları şu şekilde; Geliştirilen Özellikler; * 8.7 ile birlikte Catalyst kontrol ekranındak bilgi merkezi geliştirildi ve bu sayede sistemlerde kullanılan ekran kartlarının detaylı teknik özelliklerine ulaşılabilecek. * Ubuntu 8.04; SLED 10 sp2 için ön destek. Performans iyileştirmeleri; * 3DMark Vantage: Performance Preset ayalarında ATi Radeon HD 34xx ve HD 36xx serisi için %20 performans artışı (tek kart). * Company of Heroes DX10: ATI Radeon HD 48xx, Radeon HD 38xx veya Radeon HD 36xx serisi kartların (tek kart) kullanıldığı sistemlerde %3-%12 performans artışı. * Lost Planet DX10: ATI Radeon HD 48xx, Radeon HD 38xx veya Radeon HD 36xx serisi kartların (tek kart) kullanıldığı sistemlerde %4-%15 performans artışı * Call Of Duty 4 DX9: ATi Radeon HD 48xx serisi ekran kartlarının (tek kart) sistemlerde harita bazlı %4 performans artışı * Lost Planet DX9: Crossfire ölçeklendirmesi 1.7 kat geliştirildi ve AA ile AF açıkken %80ê varan oranda performans artışı sağlandı. Bahsi geçen ana detaylara ek olarak yeni sürücü paketi ile birlikte pek çok sorunun çözüldüğü de ifade ediliyor. ATi Catalyst 8.7'yi indirmek için; http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
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-MoDeStUs- 4 yıl
bende varim.hey gidi gunler.1950 pro kullaniyordum.
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qrolica 4 yıl
15.7yi kurunca gta5 fps arttı sanki
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Nikopoll 4 yıl qrolica
bunu niye uplama gereği duydun ki şimdi kardeş


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Lentus 4 yıl qrolica
qrolica

15.7yi kurunca gta5 fps arttı sanki

Heey gidi yıllar diyosun yani
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mamad 11 yıl
Acaba hd3200 için bi iyileştirme taşıyor mu???

Eğer varsa böle bişey sırf bunu için şimdi onboarda geçerim!!!
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Master_Evil 11 yıl
çok güzel haber teşekkürler
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metallurgy 11 yıl
ne güzel
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espada1 11 yıl
OOO süper...
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St Batuhan 11 yıl
Ah be kota 4gb iken suan 7gb ı gecmis durumda
indiren kisiler lütfeb yorum yazın bosa indirmeye kalkmıyim
özellikle fan kontrolü icin rivatuner da falan etkilesim oluyor mu merak ediyorum
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