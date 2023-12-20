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    Anlık Bildirim

    Son Windows 11 güncellemesi, WiFi sorunlarına yol açıyor!

    Microsoft, yakın zamanda yayınlanan Windows 11 toplu güncelleştirmenin WiFi bağlantı sorunlarına yol açtığını doğruladı. Şirket, sorunun araştırıldığını belirterek geçici çözüm önerisinde bulundu.
    microsoft windows 11 toplu güncelleştirme wifi bağlantı sorun Tam Boyutta Gör
    Microsoft, WiFi ağ bağlantısı sorunlarının yalnızca isteğe bağlı KB5032288 güncellemesinden kaynaklandığını belirtse de, kullanıcıların çoğu Salı günü yayınlanan yamanın bir parçası olan KB5033375 toplu güncelleştirmeyi yükledikten sonra sorun yaşadıklarını dile getirdi.

    Ev ağlarını etkilemiyor

    Microsoft, KB5032288 güncellemesinin bazı WiFi bağdaştırıcılarının ağlara bağlanamamasına neden olan bir soruna yol açtığını doğruladı. 802.11x kimlik doğrulamasını kullanarak kurumsal, eğitim amaçlı veya halka açık WiFi ağına bağlanıldığında bu sorundan etkilenme olasılığının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. Kullanıcı bildirimlerine göre, bu sorun kurumsal kablosuz ağları (ubcsecure, ubcprivate, eduroam) etkiliyor. Bunun belirli kablosuz ağ bağdaştırıcı modelleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin bir bilgi yok. Bilinen sorun yalnızca istemci platformlarını (Windows 11 23H2 ve Windows 11 22H2) etkiliyor. Windows 10 sistemleri bu bağlantı sorunlarından etkilenmiyor.

    Güncellemeyi kaldırın uyarısı!

    Microsoft, etkilenen kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi uygulamasını kullanarak yaşadıkları sorun hakkında daha fazla bilgi paylaşmalarını istedi. Bir düzeltme yayınlanana kadar, geçici çözüm olarak Windows Update güncelleme geçmişine gidip KB5033375 ve KB5032288 güncellemelerini kaldırmalarını önerdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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