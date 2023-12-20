Tam Boyutta Gör Microsoft, WiFi ağ bağlantısı sorunlarının yalnızca isteğe bağlı KB5032288 güncellemesinden kaynaklandığını belirtse de, kullanıcıların çoğu Salı günü yayınlanan yamanın bir parçası olan KB5033375 toplu güncelleştirmeyi yükledikten sonra sorun yaşadıklarını dile getirdi.

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Ev ağlarını etkilemiyor

Microsoft, KB5032288 güncellemesinin bazı WiFi bağdaştırıcılarının ağlara bağlanamamasına neden olan bir soruna yol açtığını doğruladı. 802.11x kimlik doğrulamasını kullanarak kurumsal, eğitim amaçlı veya halka açık WiFi ağına bağlanıldığında bu sorundan etkilenme olasılığının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. Kullanıcı bildirimlerine göre, bu sorun kurumsal kablosuz ağları (ubcsecure, ubcprivate, eduroam) etkiliyor. Bunun belirli kablosuz ağ bağdaştırıcı modelleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin bir bilgi yok. Bilinen sorun yalnızca istemci platformlarını (Windows 11 23H2 ve Windows 11 22H2) etkiliyor. Windows 10 sistemleri bu bağlantı sorunlarından etkilenmiyor.

Güncellemeyi kaldırın uyarısı!

Microsoft, etkilenen kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi uygulamasını kullanarak yaşadıkları sorun hakkında daha fazla bilgi paylaşmalarını istedi. Bir düzeltme yayınlanana kadar, geçici çözüm olarak Windows Update güncelleme geçmişine gidip KB5033375 ve KB5032288 güncellemelerini kaldırmalarını önerdi.

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Son Windows 11 güncellemesi, WiFi sorunlarına yol açıyor!