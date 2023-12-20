Son Windows 11 güncellemesi, WiFi sorunlarına yol açıyor!

Ev ağlarını etkilemiyor
Microsoft, KB5032288 güncellemesinin bazı WiFi bağdaştırıcılarının ağlara bağlanamamasına neden olan bir soruna yol açtığını doğruladı. 802.11x kimlik doğrulamasını kullanarak kurumsal, eğitim amaçlı veya halka açık WiFi ağına bağlanıldığında bu sorundan etkilenme olasılığının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. Kullanıcı bildirimlerine göre, bu sorun kurumsal kablosuz ağları (ubcsecure, ubcprivate, eduroam) etkiliyor. Bunun belirli kablosuz ağ bağdaştırıcı modelleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin bir bilgi yok. Bilinen sorun yalnızca istemci platformlarını (Windows 11 23H2 ve Windows 11 22H2) etkiliyor. Windows 10 sistemleri bu bağlantı sorunlarından etkilenmiyor.
Güncellemeyi kaldırın uyarısı!
Microsoft, etkilenen kullanıcılardan Geri Bildirim Merkezi uygulamasını kullanarak yaşadıkları sorun hakkında daha fazla bilgi paylaşmalarını istedi. Bir düzeltme yayınlanana kadar, geçici çözüm olarak Windows Update güncelleme geçmişine gidip KB5033375 ve KB5032288 güncellemelerini kaldırmalarını önerdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.