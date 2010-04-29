AVerMedia, dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'yı duyurdu

Ülkemizde satılan TV kartlarıyla tanınan firmalardan AVerMedia, AVerLife Cinema adını verdiği dijital medya oynatıcısını tanıttı. Resim, müzik ve video gibi medya türlerini görüntüleyebilen AVerLife Cinema'nın kullanıcılara birçok video formatını desteklediği belirtiliyor. 720p çözünürlüğe kadar video desteği sunan cihaz, HDMI ve komponen çıkışlarına sahip olarak üretildi. AVerLife Cinema, USB 2.0 girişi ve hafıza kartı girişi sayesinde bu depolama birimlerinde bulunan medya formatlarını TV'lerde görüntüleyebiliyor.

AVerMedia'nın dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'nın 70$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi