AVerMedia, dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'yı duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Ülkemizde satılan TV kartlarıyla tanınan firmalardan AVerMedia, AVerLife Cinema adını verdiği dijital medya oynatıcısını tanıttı. Resim, müzik ve video gibi medya türlerini görüntüleyebilen AVerLife Cinema'nın kullanıcılara birçok video formatını desteklediği belirtiliyor. 720p çözünürlüğe kadar video desteği sunan cihaz, HDMI ve komponen çıkışlarına sahip olarak üretildi. AVerLife Cinema, USB 2.0 girişi ve hafıza kartı girişi sayesinde bu depolama birimlerinde bulunan medya formatlarını TV'lerde görüntüleyebiliyor.
AVerMedia'nın dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'nın 70$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi
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HDMI output up to 720p
Supported Playback File Format
* Video: RM / RMVB up to 1024x576 / MPEG 1&2 / AVI / DivX / XviD / DAT & MOV up to 720x576
* Audio: MP3 / OGG / WAV / M4A
* Photo: JPG / JPEG / BMP / PNG / TIFF / GIF
* Text File: Txt
Input Source
* USB 2.0 Hi-Speed
* MS / SD / SDHC / MMC Card Reader
Output Signal:
* HDMI (Max 720p)
* Component (YPbPr)
* Composite Video
* Audio L/R
Support File System:
* FAT/ FAT32 / NTF
yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum bu cihazlar yaygınlaştıkça DVD playerlar ölecek.. DVD playerların sonu geliyor katilleri ise bu cihazlar... Tabi umarım bu arada bunların daha kalitelileri de gelir..
evet detaya girmeden ,marka itibarına yönelik olacak