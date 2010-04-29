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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AVerMedia, dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'yı duyurdu

AVerMedia, dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'yı duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde satılan TV kartlarıyla tanınan firmalardan AVerMedia, AVerLife Cinema adını verdiği dijital medya oynatıcısını tanıttı. Resim, müzik ve video gibi medya türlerini görüntüleyebilen AVerLife Cinema'nın kullanıcılara birçok video formatını desteklediği belirtiliyor. 720p çözünürlüğe kadar video desteği sunan cihaz, HDMI ve komponen çıkışlarına sahip olarak üretildi. AVerLife Cinema, USB 2.0 girişi ve hafıza kartı girişi sayesinde bu depolama birimlerinde bulunan medya formatlarını TV'lerde görüntüleyebiliyor.

AVerMedia'nın dijital medya oynatıcısı AVerLife Cinema'nın 70$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi


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DH Misafiri 9 yıl
AVerLife CinemaAdditional Product Specifications:
HDMI output up to 720p
Supported Playback File Format
* Video: RM / RMVB up to 1024x576 / MPEG 1&2 / AVI / DivX / XviD / DAT & MOV up to 720x576
* Audio: MP3 / OGG / WAV / M4A
* Photo: JPG / JPEG / BMP / PNG / TIFF / GIF
* Text File: Txt
Input Source
* USB 2.0 Hi-Speed
* MS / SD / SDHC / MMC Card Reader
Output Signal:
* HDMI (Max 720p)
* Component (YPbPr)
* Composite Video
* Audio L/R
Support File System:
* FAT/ FAT32 / NTF
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alito 9 yıl
kumandasıda yok galiba ve 720p sınırı var ayrıca mkv oynatıp oynatmadıgı ise mechul arastırmak gerek ama bence yetersiz bir cihaz olmuş üstelik türkiyede daha pahalı olur bu cihaz.
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Batuist 9 yıl
1080 olmaması kötü ama en azından fiyattan kurtarıyor.. şayet o fiyata Türkiye'ye gelirse tabi.. buraya gelen ürünler genelde katlanarak geldiklerinden bu konuda birşey diyemicem..
yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum bu cihazlar yaygınlaştıkça DVD playerlar ölecek.. DVD playerların sonu geliyor katilleri ise bu cihazlar... Tabi umarım bu arada bunların daha kalitelileri de gelir..
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orhan--k 9 yıl
Piyasada pek çok markanın 1080 oynatıcıları mevcutken 720p sınırı bunu tercih edilebilir olmaktan uzaklaştırıyor...
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DiciQ 9 yıl
ürün güzel ancak mkv. oynatıpta 720p ile sınırlandırılması biraz kötü olmaz piyasada birçok 1080p oynatabilen oynatıcılar mevcut sadece markası için alınabilir olacagını sanmıyorum
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TELESCOPE 9 yıl

DiciQ

ürün güzel ancak mkv. oynatıpta 720p ile sınırlandırılması biraz kötü olmaz piyasada birçok 1080p oynatabilen oynatıcılar mevcut sadece markası için alınabilir olacagını sanmıyorum



evet detaya girmeden ,marka itibarına yönelik olacak
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