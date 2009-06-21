Axle özel soğutuculu Radeon HD 4770 modelini gösterdi

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Hazırladığı ekran kartları ülkemizde de satılan Axle'ın özel tasarımlı Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı. Daha çok Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan firmanın yeni modeli AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alıyor. Soğutucu çözümleriyle sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Arctic Cooling'in L1 isimli ekran kartı soğutucusunu kullanan Axle Radeon HD 4770'in referans tasarımlı HD 4770 modellerine kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

128-bit bellek veri yolu desteğime, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının saat hızları hakkında bir açıklama yapılmasa da grafik işlemci ve belleklerin Radeon HD 4770 için belirlenen referans değerlerde yani 750MHz/3200MHz hızlarında çalıştığı söyleniyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Axle Radeon HD 4770'in fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.