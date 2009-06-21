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Axle özel soğutuculu Radeon HD 4770 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Axle özel soğutuculu Radeon HD 4770 modelini gösterdi
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Hazırladığı ekran kartları ülkemizde de satılan Axle'ın özel tasarımlı Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı. Daha çok Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan firmanın yeni modeli AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alıyor. Soğutucu çözümleriyle sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Arctic Cooling'in L1 isimli ekran kartı soğutucusunu kullanan Axle Radeon HD 4770'in referans tasarımlı HD 4770 modellerine kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

128-bit bellek veri yolu desteğime, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının saat hızları hakkında bir açıklama yapılmasa da grafik işlemci ve belleklerin Radeon HD 4770 için belirlenen referans değerlerde yani 750MHz/3200MHz hızlarında çalıştığı söyleniyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor.

Axle Radeon HD 4770'in fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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gorkem9000 10 yıl
çok güzel olmuş bence.
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mamad 10 yıl
Axle ati kartlarını da mı üretiyor. Ati'nin zaten bir "Axle"ı vardı: Gecube!
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Chris Brown 10 yıl
Hd4770 alan voltaj vermeden zor durur , voltaj vermeyecekse zaten 4850 alır.
Sogutma iyi olmus , ama ayırt edilece bir nokta var , sogutma büyük degil kartın pcbsi zaten kısacık..
Bu fan bellekleride sogutuyorsa iyi iş görür
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Seko92 10 yıl
Kçücük kart, harika olmuş.
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apollonx 10 yıl
Kocaman fan koyuyorsun ama hızlara bak standart değerler. Herkes oc yapmak zorunda sanki, bu fanı koyuyorsan bence hızlarında fabrika çıkışlı arttırılmış olması gerekirdi.
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melyyh 10 yıl
çok küçük bi baskı devresi var. çok iyi olmuş keisnlikle...
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Cool Boy 10 yıl
Fan neredeyse ekran kartını kaplayacakmış...
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Ehlika 10 yıl
Kartın fanı çok güzel havayı baya içine çekebilicek yapıda
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serpantin 10 yıl
Kartta resmen bir karış fan var.
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al-ozaria 10 yıl
daha diğer normal soğutuculu 4770'ler gelmedi Türkiye'ye... Ama f/p açısından güzel şeyler bize geç geliyor, ondan bu kart çabuk gelir.
(Yani bence bu 4770 güzel değil.)
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OnlineBulent 10 yıl
Soğutması gayet iyi duruyor


En kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: DeepMysticDream

Soğutması gayet iyi duruyor


En kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz


1GB GDDR5 modelini bekliyoruz ama daha 512mb olanı zor bulunuyor mübareğin
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Poison Well 10 yıl
Kart güzel de bulabilene helal olsun yani XD
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