Çin'in GPU temin etmek için kullandığı yollar kapandıkça Nvidia hisseleri düşüyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD ile Çin şu anda yapay zeka konusunda adeta bir silahlanma yarışına girmiş durumda. Bu yarışta kimin galip geleceğini yazılım tarafında yapılacak atılımlar kadar donanım tarafında yapılacak yatırımlar da belirleyecek. Zira daha gelişmiş yapay zekaların geliştirilmesi ve işletilmesi için veri merkezlerinin kurulması büyük önem taşıyor. Bu yüzden dünya genelindeki GPU satışlarında patlama yaşanıyor. Bir yandan özel sektör, diğer yandan kamu girişimleri GPU'lara akın ediyor. Nvidia'nın son dönemdeki muazzam yükselişi de bunun bir sonucu.

Çin'in GPU Temin Etmesini Engellemek İçin Ambargo Sıkılaştırılıyor

Ne var ki ABD'nin başta Çin olmak üzere pek çok ülkeye GPU satışını yasaklaması, önümüzdeki dönemde Nvidia'nın ayağına dolanacak gibi görünüyor. Çünkü Çin'in ambargonun etrafından dolaşmak için kullandığı kanallar da bir bir ifşa oluyor. Çin'in GPU elde etmek için kullandığı yollar kapandıkça, Nvidia'nın satış rakamları da düşüyor. Nitekim bu durum şirketin hisse değerini de aşağıya çekmeye başladı.

Nvidia hisseleri bu haftaya yüzde 8.7'lik düşüşle başladı. Böylece şirketin değeri eylül ayından bu yana en düşük noktasına inmiş oldu. Analistlere göre bunun başlıca sebebi Çin etrafında yoğunlaşmaya başlayan soruşturmalar. Özellikle DeepSeek'in çıkışının ardından Çin'in bu tarz yapay zekaları eğitecek GPU'ları nasıl temin ettiğini soruşturmaya başlayan ABD, Çin etrafında kurulan tedarik ağını spot ışıkları altına aldı.

GPU ambargosu Deepseek'i yakında yarış dışı bırakabilir 3 hf. önce eklendi

Son haftalarda yürütülen soruşturma, Nvidia'nın gelişmiş Blackwell çiplerinin komşu ülkeler üzerinden Çin'e ulaştığını ortaya çıkardı. Wall Street Journal'ın haberine göre özellikle Singapur'da faaliyet gösteren şirketler Çin'in GPU tedarik etmesinde kilit rol oynuyor. Buşirketler Nvidia'dan gelişmiş GPU'lar satın alıp, daha sonra paravan şirketler üzerinden Çin'e ulaştırıyorlar ya da bu GPU'larla sunucu kurup Çin'e kiralıyorlar.

Singapur, DELL ve SMCI'ye Karşı Soruşturma Başlattı

Tam Boyutta Gör Aslında bu durum bir süredir biliniyordu. Hatta geçtiğimiz ay yapay popüler bir podcast'te de gündeme gelmişti. Enerji sorunları sebebiyle veri merkezi kurmayı büyük ölçüde durduran Singapur'un buna rağmen Nvidia'dan en çok GPU alan ikinci ülke olması, bu çiplerin nereye gittiğini sorgulatıyordu. Kısa süre öncesine kadar ambargo bu kadar sıkı olmadığı için bu duruma biraz da göz yumuluyordu. Ancak bu mesele şimdi ABD için çok daha kritik bir hâl alınca, Singapur üzerindeki baskı da arttı.

Nitekim Singapur yönetimi de Nvidia'nın en büyük müştelerinden olan Dell (DELL) ve Super Micro Computer (SMCI)'a karşı soruşturma başlattı. Her iki şirket de Nvidia'dan aldıkları çipleri Malezya üzerinden Çin'e aktarmakla suçlanıyor.

Bu suçlamalar Dell hisselerine de darbe vurdu. Nvidia gibi onlar da haftaya kayda değer bir düşüşle (%7) başladı. Diğer yandan SMCI'nin hisseleri de yüzde 13 düştü. Bu iki şirketin düşüşü Silikon Vadisi için pek anlam ifade etmiyor belki ama özellikle Nvidia'nın düşüşü piyasalarda endişe yaratıyor. Zira sıkılaşan bu ambargo, Nvidia'nın önümüzdeki dönemde ciddi kan kaybetmesine sebep olabilir.

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