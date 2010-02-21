Biostar özel soğutuculu GeForce GT240 modelini tanıttı

Son kullanıcılar arasında daha çok anakartlarıyla tanınan Biostar, aynı zamanda ekran kartı üretimi de gerçekleştiriyor. Firma yaptığı açıklama ile ürün gamına eklediği özel soğutuculu GeForce GT240 modelini duyurdu. VN2405THG1 kod adını taşıyan, DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Nvidia tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 550MHz, bellekleri ise 3400MHz'de çalışan ekran kartının, Arctic Cooling üretimi büyük fanlı ve düşük gürültüğü öze fan sayesinde referans tasarımlı GeForce GT240 modeline kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle, 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen DirectX 10.1 uyumlu yeni modelde görüntü aktarımı içinse HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerini de destekleyen özel tasarımlı yeni modelin, önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.