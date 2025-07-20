DuckDuckGo, Google'ın yıllardır yapmadığını yaptı: Yapay zeka çöplüğüne filtre geldi

Gizlilik odaklı platform, arama sonuçlarından yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri gizlemeye yarayan yeni bir filtreleme özelliği sundu. Bu sayede artık gerçek fotoğraf arayan kullanıcılar yapay zela ile oluşturulmuş içeriklerle karşılaşmayacaklar. Yani bir nevi "yapay zeka çöplüğü" olarak tabir edilen içerik miktarının belirgin şekilde azaldığını fark edecekler.
Daha da geliştirilecek
Yeni filtreleme mekanizması uBlockOrigin'in "nuclear" listesi ile uBlacklist'in "Huge AI Blocklist"i gibi açık kaynaklı engelleme listelerini temel alıyor. Her ne kadar filtreleme sistemi tüm yapay zeka içeriklerini tamamen ortadan kaldırmasa da, geliştiricilere göre arama sonuçlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor. DuckDuckGo'nun geliştirici ekibi, gelecekte daha gelişmiş filtreleme yöntemleriyle sistemi güçlendirmeyi planladıklarını ifade ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: