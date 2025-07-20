DuckDuckGo, Google'ın yıllardır yapmadığını yaptı: Yapay zeka çöplüğüne filtre geldi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İnternet ortamında yapay zeka destekli görsellerin hızla yaygınlaşması, ciddi sorun teşkil etmeye başladı. Özellikle arama motorlarında gerçek fotoğraf arayan kullanıcılar, sıklıkla yapay zeka ile üretilmiş gerçeklikten uzak içeriklerle karşılaşıyor. DuckDuckGo bu sıkıntıyı çözecek önemli bir adım attı.

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Gizlilik odaklı platform, arama sonuçlarından yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri gizlemeye yarayan yeni bir filtreleme özelliği sundu. Bu sayede artık gerçek fotoğraf arayan kullanıcılar yapay zela ile oluşturulmuş içeriklerle karşılaşmayacaklar. Yani bir nevi "yapay zeka çöplüğü" olarak tabir edilen içerik miktarının belirgin şekilde azaldığını fark edecekler.

Daha da geliştirilecek

Yeni filtreleme mekanizması uBlockOrigin'in "nuclear" listesi ile uBlacklist'in "Huge AI Blocklist"i gibi açık kaynaklı engelleme listelerini temel alıyor. Her ne kadar filtreleme sistemi tüm yapay zeka içeriklerini tamamen ortadan kaldırmasa da, geliştiricilere göre arama sonuçlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor. DuckDuckGo'nun geliştirici ekibi, gelecekte daha gelişmiş filtreleme yöntemleriyle sistemi güçlendirmeyi planladıklarını ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör DuckDuckGo'nun bu adımı, büyük arama motorları arasında bir ilk niteliğinde. Daha önce kullanıcılar, bu tür içeriklerden kurtulmak için yalnızca üçüncü taraf tarayıcı eklentilerini kullanmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise bu özellik doğrudan arama motorunun kendisine entegre edildi. Bu da yapay zeka içeriğinin artan hacmine karşı arama motorlarının sorumluluk almaya başladığını gösteriyor.

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DuckDuckGo'dan yapay zeka çöplüğüne filtreme geldi

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