Biostar özel tasarımlı Radeon HD 5850 modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor

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Anakart pazarında sektörün güçlü oyuncularından biri olan Biostar, aynı başarısını ekran kartı pazarında elde edebilmiş değil. Ancak firma TPower serisi yüksek performanslı anakartlarındaki mühendisliği, yeni nesil ekran kartlarına yansıtmaya kararlı gibi görünüyor. Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarı kapsamında Biostar, özel tasarımlı Radeon HD 5850 modelini katılımcıların beğenisine sunuyor.

Her ikisi de 80mm çapında olan ve Bakır tabanlı ısı boruları ile desteklenen özel soğutucu sayesinde Biostar Radeon HD 5850'nin referans tasarımlı karta göre çok daha serin çalıştığı belirtiliyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1440x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 (2GB?) bellek kapsaitesine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modelde grafik işlem biriminin standart hızda yani 725MHz'de çalıştığı belirtildi.

Giriş - çıkış birimleriyle de farklılaşan ekran kartı, çift DVI ile birlikte HDMI ve referans tasarımdan farklı olarak DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisiyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma desteği de sunan özel tasarımlı model için Biostar henüz fiyat bilgisi açıklamadı.

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