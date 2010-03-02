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Biostar özel tasarımlı Radeon HD 5850 modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar özel tasarımlı Radeon HD 5850 modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor
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Anakart pazarında sektörün güçlü oyuncularından biri olan Biostar, aynı başarısını ekran kartı pazarında elde edebilmiş değil. Ancak firma TPower serisi yüksek performanslı anakartlarındaki mühendisliği, yeni nesil ekran kartlarına yansıtmaya kararlı gibi görünüyor. Hannover'de düzenlenen CeBIT 2010 fuarı kapsamında Biostar, özel tasarımlı Radeon HD 5850 modelini katılımcıların beğenisine sunuyor.

Her ikisi de 80mm çapında olan ve Bakır tabanlı ısı boruları ile desteklenen özel soğutucu sayesinde Biostar Radeon HD 5850'nin referans tasarımlı karta göre çok daha serin çalıştığı belirtiliyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 1440x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 (2GB?) bellek kapsaitesine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modelde grafik işlem biriminin standart hızda yani 725MHz'de çalıştığı belirtildi.

Giriş - çıkış birimleriyle de farklılaşan ekran kartı, çift DVI ile birlikte HDMI ve referans tasarımdan farklı olarak DisplayPort konnektörünü kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisiyle uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma desteği de sunan özel tasarımlı model için Biostar henüz fiyat bilgisi açıklamadı.

Biostar özel tasarımlı Radeon HD 5850 modeliyle dikkat çekmeyi hedefliyor
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lvlono 9 yıl
Bende de 19" vga girişli lcd var(philips 190cw). Porselen dönüştürücü ile kullanıyorum. O yüzden vga çıkışı gereksiz değil bence. Kartın serin kalacağı muhtemel o iki 8cnm lik fan ile. Ama uzaktan baktığında manyetik bantlı kasete benziyor :D
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showstopper41 9 yıl
Çift fanlı modeller içinde en ucuz olanı sanırım bu olacak. Palitten ses seda çıkmadı hala. Acaba 3 fanlı modeller mi hazırlıyor?
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toonjai 9 yıl
standart hızlarıyla gelmesi aslında çok anlamlı... biz soğutma kısmını hallettik ,sizlere bu kartları terletmek düşüyor demeye getirmiş Biostar :D
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artenis 9 yıl
SONUNDA aluminyum kasalı sogutucu cıktı...
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sgnr 9 yıl
Fiyatı uygun olursa kesinlikle iş yapar,artıları var çünkü. Ayrıca ben minimal seven bir insanım tasarım hoşuma gitti kasamın içinde olmasını isterim.
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hooper 9 yıl
neden standart hızda anlam veremedim madem o soğutucu koyuyosun biraz da oc yap öyle sür de albenisi artsın kartın
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CoreXXX 9 yıl
biostar bide atiyemi dadanmış. genelde nvidia yapardı bu firma
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dellino 9 yıl
Kartın usunluğu referans karta göre daha az. Bu yönden küçük kasa kullanan kişiler açısından iyi bir tasarım olmuş.
5850 almak isteyen ATX kullanıcıları için biçilmiş kaftan.
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mobylette 9 yıl
çok sağlam duruyor

doğaldır. zira buna ekran kartı yerine sanayi tipi baymak klima dış ünitesi de denebilir. keremit gibi..tipe bak
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ahmetkep 9 yıl

Chris Brown

Biostarmı , Aman uzun dur.
Ekran kartında biostar düşünemiyorum.
Neydi o 8800GT leri.

Aynen.Neydi o 8800 gt ler.Uzak durmak lazım.


travis

çok sağlam duruyor


doğaldır. zira buna ekran kartı yerine sanayi tipi baymak klima dış ünitesi de denebilir. keremit gibi..tipe bak

Güzel bi yorum.mantıklı bir benzetme.
Neresi güzel bu sogutucunun anlamadım.İğrenç..
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RougeDown 9 yıl
Sogutucu göze hitap etmiyor ancak etkili olacağa benziyor
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XRacer 9 yıl
Bu arada VGA çıkışının üstünde bir boşluk var,insan oraya da DisplayPort/HDMI (Haberde hangisinin varolduğu tam net değil) koyar.
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NecroCyber-777 9 yıl
bana atinin 4850x2 modellerini hatırlattı biostar ekran kartını konusunda ne kadar iddalı onu bilmiyorum ama umarım kalitelidir
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Chris Brown 9 yıl
Biostarmı , Aman uzun dur.
Ekran kartında biostar düşünemiyorum.
Neydi o 8800GT leri.

Ati nin şuanda en alınabilir modellerini Vtx üretiyor , yani PowerColor..
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