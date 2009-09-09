Biostar P55 yonga setli yeni anakartlarını duyurdu; TPower I55, T5 XE ve TP55

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TPower I55

Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı TPower serisi anakartlarıyla tanınan Biostar, Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı P55 çipsetli yeni anakartlarını duyurdu. Birisi TPower serisinde olmak üzere üç yeni modelini lanse eden Biostar, farklı fiyat segmentlerinde iddialı olmayı hedefliyor.

TPower I55, T5 XE ve TP55 kod adlarını taşıyan Full ATX formundaki yeni anakarlar dört adet DIMM slotu üzerinden modeline göre 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyorlar. 6 adet SATA-II konnektörüne sahip olan ve Gigabit Ethernet desteği ile gelen yeni anakartlarda yine modeline göre ciddi özellik farklılıkları bulunuyor.

Hız aşırtmacılar için hazırlanan TPower I55, 14 fazlı güç tasarımı ile dikkat çekerken TP55 modelinin ise serinin maliyet odaklı çözümü olması bekleniyor. Tamamında katı kapasitör kullanılan P55 yonga setli yeni anakartlardan TPower I55 ve T5 XE modellerinde iki adet PCIe x16 slotuna yer verilirken, TP55 ise sadece bir adet PCIe x16 slotuna sahip.

Biostar'ın P55 yonga setli yeni anakartlarından TP55, 100 Avro seviyesinden listelere yer almaya başlarken, diğer iki modelin de yakında listelerde yer almaya başlaması bekleniyor.

P55 yonga setli yeni Biostar anakartlar ve detayları ise şu şekilde;

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T5 XE

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TP55

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