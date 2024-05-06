Bitcoin'de boğa sinyali mi? İşte mega boğa öncesi dikkat çeken altcoinler

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Grayscale Investments'ın GBTC'si (Grayscale Bitcoin Trust), Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana yaşanan sürekli çıkışların ardından ilk kez günlük giriş kaydetti. 4 aydır devam eden çıkışlar sonrasında yaşanan ilk pozitif giriş gününde Grayscale Bitcoin Trust’a 3 Mayıs tarihinde 63 milyon dolarlık giriş oldu.

Söz konusu hareketlilik kripto para piyasasında heyecana yol açtı. Bu girişin Bitcoin’de bir boğa sinyali olabileceği yönündeki yorumlar artarken satış baskısının azalmasının beklendiği görüldü. Kripto analistler, Bitcoin’in en yüksek seviyesinin yakın zamanda yeniden yaşanma ihtimali bulunduğunu öne sürdü.

Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin Halving (Yarılanma) sonrasında BTC fiyatı belirsizliğini korumaya devam ediyor. CoinMarketCap verilerine göre lider kripto Bitcoin fiyatı, son 1 ayda yüzde 5,32 düşüş, son 1 haftada ise yüzde 1,22 yükseliş gösteriyor.

Özellikle kurumsal yatırımcılar, BTC’nin yeni bir ATH yapacağı ve boğa koşusu başlayacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. BTC liderliğinde piyasaların da yükselmesi söz konusu olacağından kripto meraklıları, BTC’yi ilgilendiren her konuyu yakından takip ediyor.

BTC’deki belirsizlik yatırımcıları gergin bir bekleyişe sokarken Solana ağındaki meme coin çılgınlığı ise bütün hızıyla sürüyor. Ön satış etkinliği yeni başlayan Solana tabanlı Sealana projesi ile 13 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Dogeverse token, olası bir mega boğa koşusu öncesi dikkat çeken altcoin projeleri oluyor.

Gelin hep birlikte bu iki projenin detaylarını ve yatırımcılara vadettiklerini inceleyelim.

South Park’tan İlham Alan Sealana 200 Bin Doları Aştı

Meme coin çılgınlığının adresi olan Solana blok zinciri üzerinde geliştirilen Sealana token satın almak isteyen yatırımcılar için düzenlenen ön satış hızlı ilerliyor. SOL tabanlı SLERF ve BOME gibi başarılı projelere benzer bir ön satışla yatırımcılara sunulan Sealana, şu ana kadar topladığı fonlar ile 200 bin doları geride bırakıyor.

SEAL sembolü ile karşımıza çıkan Sealana, projenin maskotunun tasarımında popüler çizgi dizi South Park’taki Gamer Guy karakterinden ilham alıyor. Elindeki süt şişesiyle ekrana bakan ve baştan aşağı dağınık odasıyla tanınan Gamer Guy’a benzeyen Sealana, annesinin bodrumunda yaşayan ve hızlı kazanç elde etmek isteyen bir kripto yatırımcısını temsil ediyor.

Gamer Guy’ın Web3 versiyonu olan Sealana, Solana ağındaki bir sonraki popüler meme coin projesini bulmaya ve bulunduğu ortamdan kurtulmaya çalışıyor.

Meraklı ve obur bir karakter olan Sealana projesinin tokeni SEAL satın almak isteyen yatırımcılar, aşamalı bir ön satışla karşılaşmıyor. Sealana token satın almak için yatırımcıların proje sayfasındaki kripto cüzdana SOL göndermesi yetiyor.

1 SOL karşılığında yatırımcılar, 6 bin 900 adet SEAL token satın alma imkanı buluyor. Yatırımcılar, proje sayfasındaki bir widget ile veya SOL transferi yaparak projeye dahil olabiliyor. SEAL tokenler, etkinliğin bitiminde ilgili yatırımcının cüzdanına airdrop ile gönderiliyor.

Oldukça kısa bir süre içerisinde 200 bin dolardan fazla fon toplayan Sealana token, olası bir boğa koşusu öncesinde düşük fiyatlardan yatırım yapmak isteyen kripto meraklılarını bekliyor. Sealana’nın borsa listelemeleri sonrasındaki performansı, projeye dahil olan yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratıyor.

6 Zincirli Dogeverse 13 Milyon Dolar Fon Topladı

6 blok zincirini bir araya getirerek kripto ekosisteminde devrim yapmaya hazırlanan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılardan toplanan fonlar 13 milyon doları aşıyor. Ethereum, BNB Zinciri, Solana, Avalanche, Base ve Polygon ağları arasındaki duvarları yıkmak isteyen Dogeverse, gelecek vadeden kripto projeler arasında gösteriliyor.

Proje ekibi, planlanan yol haritasına göre emin adımlarla ilerliyor. Tüm ağların devreye alınması ile birlikte yatırımcılar, ön satışta satın aldıkları Dogeverse tokenlerini etkinlik bitiminde istediği blok zincirinden talep edebiliyor. Dev blok zincirleri, Portal Bridge ve Wormhole gibi yenilikçi teknolojiler sayesinde birbiri ile arasındaki engellerden kurtuluyor.

Verimli, hızlı, güvenli ve benzersiz bir deneyim sunmak isteyen Dogeverse projesi, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Mevcut aşamada Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, 0,00031 dolar ödüyor. Aşamalı ön satış, borsa listelemeleri öncesinde erken yatırımcıların potansiyel kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

Dogeverse ekibi topluluğun kazancını sadece borsa listelemeleri sonrasındaki performansa bağlamıyor. Staking özelliği sayesinde katılımcılar, tokenlerini kilitleyerek yüksek APY’lerden ve staking ödüllerinden faydalanabiliyor.

Staking paneline göre şu ana kadar stake edilen Dogeverse token sayısı, 20,5 milyarı aşıyor. Projenin APY’si yüzde 78’de konumlanırken ETH bloğu başına ödül, 6088,28 DOGEVERSE token oluyor. Staking ödülleri 2 yıla yayılacak şekilde dağıtılıyor. Bu sayede katılımcıların kazancı düzenli olarak proje ekibi tarafından destekleniyor.

DOGE projesini çok zincirli bir yapıya kavuşturmak için yola çıkan ve kısa sürede 13 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT ve kart işlemlerinin yanı sıra BNB, MATIC, AVAX, BASE ve SOL ile ödeme yapma imkanı buluyor.

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