Binance para çekme ve yatırma işlemi nasıl yapılır?

Birçok kripto para ticareti yapan kişi, düşük para çekme ücretleri dahil çeşitli avantajlar sunmasıyla Binance platformunu tercih ediyor. İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Bitcoin (BTC), Ethereum, Dogecoin, Litecoin gibi para birimleri ve sanal tokenlarla alım satım işlemine izin veriyor. Güvenilir ve kullanıcı dostu kripto para platformu Binance TR de Türkiye’deki kullanıcılara hizmet veriyor. Peki, Binance TR para yatırma ve para çekme işlemleri nasıl oluyor? Bu rehber yazıda Binance nasıl para yatırılır ve çekilir anlatıyoruz.

Binance para yatırma nasıl yapılır 💲 Tam Boyutta Gör Binance TR hesabınıza 7/24 Türk Lirası cinsinden para yatırabilirsiniz. Binance’e verdiğiniz banka hesap bilgilerinin Binance TR hesabınızdaki kimlik doğrulamasını gerçekleştirdiğiniz bilgilerle uyuşması gerekir. Binance TR uygulaması üzerinden TL yatırma işlemi çok daha kolaydır. Binance’ye nasıl para yatırılır adım adım görelim 🔽 Binance TR uygulamasını telefonunuza indirin. Profil simgesine dokunarak Binance hesabınıza giriş yapın. Cüzdan’a dokunun. Yatırma seçeneğine dokunun. Para yatırma ekranında TRY seçin. Bankanızı seçin. Binance hesabınıza yatırmak istediğiniz miktarı EFT veya havale olarak gönderin. Binance para yatırma süresi ne kadar 📅 Binance para yatırma süresi hakkında da kısa açıklamada bulunalım. Çünkü, Binance para yatırma ne kadar sürer? çok soruluyor. Para yatırma işleminin ne kadar süreceği bankaya bağlı. EFT yaptıysanız bankanın çalışma saatleri içinde gerçekleşecektir. 7/24 havale ve EFT yapabildiğiniz bankalar ve FAST işlemiyle birkaç dakika içinde para hesabınıza yatmış oluyor. Binance TR anlaşmalı bankalar hangileri 🏦 Binance para yatırma hangi banka ile yapılabiliyor? Akbank, Fibabanka, VakıfBank ve Ziraat Bankası, arasında. belli bir miktara kadar kadar yatırma işlemleri FAST ile destekleniyor. FAST limiti altında para yatırma işleminde herhangi bir bankadan 7/24 yatırma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Binance, ATM veya kredi kartı ile para transferini kabul etmiyor. İlk TL yatırma işleminden sonra 48 saatliğine Binance transfer ve kripto para çekme işlemlerine izin vermiyor. Binance para yatırma limiti ne kadar ⛔️ Aralık 2022 itibarıyla Binance TR para yatırma limiti; günlük 10.000.000 TL, aylık 50.000.000 TL oldu. Akbank, Vakıfbank, Fibabanka, Ziraat Bankası ile havale işlemini 7/24 yapabiliyorsunuz. Diğer bankalardan EFT işlemini mesai saatleri içinde yapmanız gerekiyor.

Binance hesap açma nasıl yapılır? 2 sa. önce eklendi

Binance para çekme nasıl yapılır 💸 Tam Boyutta Gör Binance TR’de kripto varlık alım satım işlemlerinizi gerçekleştirdiniz ve paranızı çekmek istiyorsunuz. Binance para çekme işlemini iki türlü yapabilirsiniz. Binance hesabınızdaki kripto varlıkları başka bir ağa çekebilir veya Türk Lirası (TL) olarak kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz. Binance’dan nasıl para çekilir? adım adım görelim 🔽 Binance TR uygulamasını açın Hesabınıza girin. Cüzdan’a dokunun. Çekme seçeneğine dokunun. Çekmek istediğiniz kriptoyu seçin. Ağı seçin, alıcı adresini ve tutarı girin. Çekme butonuna dokunun. Binance TR banka hesabına para aktarma 🏦 Binance TR uygulamasını kullanarak Türk Lirası (TRY) olarak da para çekme işlemini yapabilirsiniz. Peki, Binance TR’den banka hesaba para aktarma nasıl oluyor? Bu işlem için; hesabınıza girdikten sonra Cüzdan sekmesine gelip listeden Türk Lirası’nı seçin. Çekmek istediğiniz TRY miktarını ve IBAN numaranızı girerek Çekme butonuna dokunun ve işlemi onaylayın. Adresi kaydet seçeneğine dokunursanız, sonraki para çekme işlemlerinizde tekrar IBAN numarası girmek zorunda kalmazsınız. Binance para çekme limiti ne kadar ⛔️ Binance TR para çekme limiti günlük; 10.000.000 TRY, aylık 50.000.000 TRY. Belli limit altında işlemleriniz için FAST transferi yaparak 7/24 çekme yapabilirsiniz. Kimlik doğrulamayı tamamlamanız halinde günlük çekim limitini 100 BTC’ye kadar çıkartabilirsiniz. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabileceğinizi unutmayın. Binance para çekme sorunu yaşamamak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Çekim yaptığınız adres çektiğiniz kripto parayı desteklemeli. Örneğin; bir Bitcoin adresine Bitcoin göndermelisiniz. Aksi halde varlıklarınız kaybolabilir, kurtarılması da mümkün değildir. Eğer bir cüzdana kripto çekimi yapıyorsanız, alıcı cüzdanını açıp o cüzdanın alıcı adresini girmeniz gerekir.

Binance, en güvenli ve güvenilir kripto para borsalarından biri. Günlük 65 milyar dolar işlem hacmiyle dünyanın lider kripto varlık platformu konumunda olan Binance, Türkiye’deki kullanıcılar için de Binance TR altında hizmet veriyor. Binance TR para çekme ve yatırma işlemi hakkında tüm merak edilenleri bu rehber yazıda sizlere aktardık.

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Binance para çekme ve yatırma nasıl yapılır?