Binance hesabı nasıl açılır? 7 adımda Binance üyelik oluşturma

Kripto para ile ilgilenenlerin uğrak adreslerinden biri şüphesiz ki Binance. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'de işlem yapmak için ise Binance üyeliği almak gerekiyor. Peki Binance hesabı nasıl açılır? Kayıt olma ve hesap doğrulama işlemlerini adım adım anlatıyoruz.

Binance hesap açma yapılışı 💡 Tam Boyutta Gör Binance Türkiye ya da globalde, üye olmak için yapmanız gerekenler şöyle: Buraya tıklayarak, binance kayıt olma sayfasına gidin. Kayıt olma sayfasındaki E-Posta veya Telefon ile Kaydolun butonuna basın. E-posta ya da telefon numarası ile hesap oluşturma seçeneklerinden birini seçip e-posta/telefon numaranızı girip ardından tahmin edilmesi zor ve içerisinde büyük-küçük harf, rakam ve özel karakterlerin yer aldığı en az 8 karakter içeren güçlü bir şifre oluşturun. (Şifrenizi güvenli bir yere not almalısınız. Zira şifrenizi unutmanız durumunda, 1 gün boyunca hesabınızda işlem gerçekleştirmeniz engellenecektir.) Mail adresinize ya da telefon numaranıza gelen hesap doğrulama kodunu girin. Binance hesap açma işlemi bu kadar. Ancak hesap güvenliği için kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulama için adres bilgilerinizi, kimliğinizin öne ve arka yüzünün fotoğrafını ve yüzünüzün fotoğrafını sisteme yüklemelisiniz. Yaklaşık 24 saat süren kimlik doğrulamasından sonra Binance hesabınız onaylanıyor.

Binance para çekme ve yatırma nasıl yapılır? 2 sa. önce eklendi

Binance hesap açma şartları ⚠ Binance hesabı oluşturmak için kendinize ait bir mail adresi ve telefon numaranızın olması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşından da büyük olmanız gerekmekte. Yani 18 yaş altı kişiler Binance hesabı oluşturamaz. Eğer 18 yaşını doldurduysanız yukarıdaki Binance kayıt olma adımlarını takip ederek hesap açabilirsiniz.

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