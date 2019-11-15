Borusan Mannesmann’ın Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kızılaslan oldu

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Türkiye çelik boru pazarının lideri, Avrupa’nın önemli oyuncusu Borusan Mannesmann’da önemli bir üst düzey atama yapıldı. Muammer Kızılaslan Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Muammer Kızılaslan kariyerine 2005 yılında Alman Bechtle şirketinde Müşteri Yöneticisi olarak başladı. 2006 yılında İş Zekâsı Çözümleri Kıdemli Proje Yöneticisi olarak BSH şirketinin Münih birimine katılan Kızılaslan, yaklaşık 5 yıl bu görevi sürdürdükten sonra 2011 yılında aynı şirketin Türkiye’deki İş Zekâsı Yetkinlik Merkezi Başkanı olarak atandı. 5 sene bu görevi yürütmesinin ardından tekrar Münih’e dönerek 2015-2017 yılları arasında BSH Küresel İK İşgücü Süreçleri Başkanlığı görevini yürüttü.

Kızılaslan 2017-2018 yıllarında BSH’nın önce İtalya Milano Bilgi Teknolojileri Birim Başkanlığı, daha sonra da T-MEA-CIS Bölgesel Bilgi Teknolojileri Fabrika ve Tedarik Zinciri Çözümleri Birim Başkanlığı yaptı.1 Kasım 2019’da Borusan Mannesmann’a katılan Kızılaslan Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Kızılaslan, Köln Üniversitesi Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunudur.

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