Otomobillerde ek gümrük vergisi yarın yürürlüğe giriyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’ye Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki ülkelerden getirilen otomobillere yönelik yeni gümrük tarifesi 22 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme 22 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 2 ay sonra yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

Ucuz Tesla pahalıya geldi! 20 sa. önce eklendi

22 Kasım Cumartesi günü itibarıyla ithal edilecek otomobillerde yeni gümrük tarifeleri uygulanacak. Yeni tarifeye göre Japonya, Meksika ve Güney Afrika’dan ithal edilen otomobillerde ek vergi miktarı artarken ABD ve Çin’den ithal edilen otomobillerde ek vergi miktarı azalacak. Avrupa ülkeleri ve AB dışında 24 ülkenin bulunduğu Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerden ithal edilen otomobillerde bir değişiklik olmayacak.

Otomobillere Uygulanacak Yeni Gümrük Vergisi Oranları

AB ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerden yüzde 10’luk taban gümrük vergisine ek olarak;

Benzinli ve dizel otomobillerde %25 veya en az 6.000 dolar,

veya en az 6.000 dolar, Hibrit (HEV – plug-in hariç) otomobillerde %25 veya en az 6.000 dolar,

veya en az 6.000 dolar, Plug-in hibrit (PHEV) otomobillerde %30 veya en az 7.000 dolar,

veya en az 7.000 dolar, Elektrikli otomobillerde %30 veya en az 8.500 dolar tutarında ilave gümrük vergisi alınacak.

Hangi otomobillerin gümrük vergisi artacak?

Türkiye’ye Japonya, Meksika, Tayland ve Güney Afrika’dan ithal edilen bazı popüler modellerde yeni döneme geçiliyor. Bu modeller ya zamlanacak ya da Türkiye’de satıştan kalkacak. Otomobil markalarının aksiyonları yarından itibaren belli olacak.

Honda Civic, Jazz, CR-V, HRV, Lexus modelleri, Nissan X-Trail, Toyota Rav 4 ve Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Polo Audi Q5 gibi otomobillerin gümrük vergisi oranı artacak.

ABD ve Çin'den gelen araçların gümrük vergisi azalacak

Daha önce ABD’den ve Çin’den ithal edilen otomobillerde yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak yüzde 50 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle ABD ve Çin’den ithal edilen otomobillerde yukarıdaki gümrük tarifesi uygulanacak. Bu ülkelerden ithal edilen otomobiller ucuzlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomobillerde ek gümrük vergisi yarın yürürlüğe giriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: