Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar KIZILELMA’dan F-16’ya tam isabet atış

    İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gerçek F-16'ya kilitlendi ve GÖKDOĞAN füzesini ateşleyerek F-16'ı sanal ortamda tam isabetle vurdu. KIZILELMA, vurucu gücünü kanıtlamış oldu.

    Bayraktar KIZILELMA’dan F-16’ya tam isabet atış Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, tarihi bir teste imza atarak F-16’yı hedef aldı. Gerçek ortamda gerçek F-16 hedefine karşı sanal bir atış gerçekleştirdi ve simülasyon verilerine göre hedefi tam isabetle vurdu.

    Gerçekleştirilen test uçuşuna Gökdoğan mühimmatı ve Murad AESA radarı entegre edilen Bayraktar Kızılelma ile iki adet F-16 savaş uçağı katıldı. 1 saat 45 dakika süren uçuşta 15 bin feet irtifada bir F-16 ile kol uçuşu icra etti. Diğer F-16 ise senaryo gereği “hedef uçak” görevini üstlendi.

    F-16'ya fiziksel olarak kilitlendi, sanal olarak tam isabetle vurdu

    Bayraktar Kızılelma, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16’yı tespit etti ve radarı ile hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar Kızılelma, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı. F-16'ya fiziksel bir saldırı gerçekleştirseydi hedefi tam isabetle tutturacağını kanıtlamış oldu.

    Bayraktar KIZILELMA’dan F-16’ya tam isabet atış Tam Boyutta Gör

    Sistemler arasında veri aktarımı başarıyla gerçekleşti

    Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16’ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti. Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

    Böylelikle bir test uçuşunda üç farklı test senaryosu eş zamanlı olarak gerçekleşti. F-16 ile kol uçuşu, Murad AESA ile hedefi tespit edip kilitlenme ve Gökdoğan füzesine veri aktarım yetenekleri kanıtlandı. Bayraktar Kızılelma, bu test uçuşuyla toplam 55 saat uçuş süresine ulaştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seg tv ilk kurulum sinyal yok yumurta kasa accent 100.000 tl hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür atrofik gastriti olanların yorumları taksitle telefon alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504VA
    ASUS Vivobook 15 X1504VA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum