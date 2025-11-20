Bayraktar KIZILELMA’dan F-16’ya tam isabet atış

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, tarihi bir teste imza atarak F-16’yı hedef aldı. Gerçek ortamda gerçek F-16 hedefine karşı sanal bir atış gerçekleştirdi ve simülasyon verilerine göre hedefi tam isabetle vurdu.

Gerçekleştirilen test uçuşuna Gökdoğan mühimmatı ve Murad AESA radarı entegre edilen Bayraktar Kızılelma ile iki adet F-16 savaş uçağı katıldı. 1 saat 45 dakika süren uçuşta 15 bin feet irtifada bir F-16 ile kol uçuşu icra etti. Diğer F-16 ise senaryo gereği “hedef uçak” görevini üstlendi.

F-16'ya fiziksel olarak kilitlendi, sanal olarak tam isabetle vurdu

Bayraktar Kızılelma, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16’yı tespit etti ve radarı ile hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar Kızılelma, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı. F-16'ya fiziksel bir saldırı gerçekleştirseydi hedefi tam isabetle tutturacağını kanıtlamış oldu.

Sistemler arasında veri aktarımı başarıyla gerçekleşti

Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16’ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti. Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Böylelikle bir test uçuşunda üç farklı test senaryosu eş zamanlı olarak gerçekleşti. F-16 ile kol uçuşu, Murad AESA ile hedefi tespit edip kilitlenme ve Gökdoğan füzesine veri aktarım yetenekleri kanıtlandı. Bayraktar Kızılelma, bu test uçuşuyla toplam 55 saat uçuş süresine ulaştı.

