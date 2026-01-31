Günde 23 km bedava menzil: Nissan Ariya | MG ZS Hybrid+ Türkiye'ye geliyor - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; güneş panelleriyle günde 23 km bedava menzil sunan Nissan Ariya, MG ZS Hybrid+ Türkiye satış tarihi ve fiyat tahmini, Toyota'nın elektrikli SUV sürprizi ve Avrupa'da elektrikli satışlarının ilk kez benzinliyi geride bırakması gibi haftanın dikkat çeken konularını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:11 - Güneş panelli Nissan Ariya

12:20 - Mini Countryman E menzil güncellemesi

18:29 - Ford Explorer ve Capri'ye LFP batarya

23:26 - MG ZS Hybrid+ Türkiye'ye geliyor

29:49 - Avrupa'da elektrikli satışları benzinliyi geçti

36:30 - Toyota'dan elektrikli SUV sürprizi

39:55 - Kapanış

Nissan, elektrikli SUV modeli Ariya’nın güneş panelleriyle donatılmış özel bir konsept versiyonunu tanıttı. Kaput, tavan ve bagaj kapağına entegre edilen güneş panelleri sayesinde araç, ideal koşullarda günde yaklaşık 23 kilometreye kadar ücretsiz menzil kazanabiliyor. Güneş enerjili Nissan Ariya, şarj ihtiyacını azaltmayı hedefleyen bu yapısıyla elektrikli otomobillerde yenilenebilir enerji kullanımının geleceğine dair önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

Elektrikli MINI Countryman, yapılan güncelleme ile artık daha uzun menzil sunuyor. Batarya ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde MINI Countryman Electric, tek şarjla kat edilebilen mesafeyi artırarak günlük kullanımda daha pratik bir elektrikli SUV haline geliyor. Artan menzil, özellikle şehir dışı kullanımda elektrikli MINI kullanıcıları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Ford, elektrikli modelleri Explorer ve Capri’yi yeni batarya ve motor seçenekleriyle güncelledi. Yapılan bu teknik güncellemelerle birlikte hem menzil hem de verimlilik artışı hedefleniyor. Ford Explorer ve Ford Capri’nin yenilenen elektrikli versiyonları, markanın Avrupa pazarındaki elektrikli araç stratejisinde daha iddialı bir konuma gelmesini sağlıyor.

MG ZS Hybrid+, şubat ayında Türkiye pazarında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Hibrit motor teknolojisiyle dikkat çeken MG ZS Hybrid+, düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyat beklentisiyle özellikle B-SUV segmentinde rekabeti artıracak gibi görünüyor. Model, Türkiye’de hibrit otomobil arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olmayı hedefliyor.

Avrupa otomotiv pazarında önemli bir eşik aşıldı ve elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli otomobilleri geride bıraktı. Bu gelişme, Avrupa’da elektrikli araçlara olan talebin ne kadar hızlı arttığını ve dönüşümün artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Elektrikli otomobillerin pazar payındaki bu yükseliş, markaların yatırım planlarını da doğrudan etkiliyor.

Toyota, paylaştığı ilk ipucu görseliyle yeni bir SUV modelinin yolda olabileceğinin sinyallerini verdi. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da Toyota’nın yeni SUV modeliyle elektrikli veya hibrit odaklı bir hamle yapması bekleniyor. Paylaşılan görsel, markanın SUV segmentindeki ürün gamını daha da genişleteceğine işaret ediyor.

