Samsung Galaxy S26 Ultra, mor rengiyle ilk kez göründü

Galaxy S26 Ultra tasarım ve beklenen özellikleri
Kasa da değişti; artık önemli ölçüde daha yuvarlak köşeleriyle Galaxy Note kimliğinden daha da uzaklaşıyor. Eski Note amiral gemisi telefonlarından geriye kalan tek şey, S Pen.
Samsung S26 Ultra 7.9 mm kalınlığında ancak telefonun yan profilinin görüntüleri 8.2 mm kalınlığındaki Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında görsel farkın minimal olacağını gösteriyor. Ancak, yüksekliği ve genişliği biraz daha büyük. Muhtemelen titanyum malzeme katkı maddesi olarak kullanılmayacak.
Galaxy S26 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, ters kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh batarya, dörtlü arka kamera kurulumu (200MP ana sensör, 50MP ultra geniş açılı, 5x ve 3x telefoto lensler), 12MP ön kamera, 6.9 inç QHD+ Dinamik AMOLED ekran ve Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımıyla geleceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: