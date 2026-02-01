Samsung Galaxy S26 Ultra, mor rengiyle ilk kez göründü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S26 serisini Unpacked etkinliğinde tanıtmasına sadece birkaç hafta kaldı. Yakın zamanda sızdırılan bir davetiyeye göre, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra, 25 Şubat'ta tanıtılacak. Bu yıl da serinin en üst modeli S26 Ultra özellikleri merak ediliyor. Cihazın render görsellerinden sonra resmî tanıtım görseliyle tasarımı ortaya çıktı. Samsung S26 Ultra’yı ilk kez mor renkte görme şansımız oldu.

Galaxy S26 Ultra tasarım ve beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Kamerada birkaç değişiklik söz konusu. Tartışmalı, kalın halkalarla çevrilmiş lens tasarımı artık yok. Birleşik kamera modülü geri döndü; daha yakından incelendiğinde de üç katmanlı bir tasarım olduğu ortaya çıkıyor. 3x telefoto lens ve LED flaş dahil olmak üzere diğer sensörler, kamera modülünün sağında yer alıyor.

Kasa da değişti; artık önemli ölçüde daha yuvarlak köşeleriyle Galaxy Note kimliğinden daha da uzaklaşıyor. Eski Note amiral gemisi telefonlarından geriye kalan tek şey, S Pen.

Samsung S26 Ultra 7.9 mm kalınlığında ancak telefonun yan profilinin görüntüleri 8.2 mm kalınlığındaki Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırıldığında görsel farkın minimal olacağını gösteriyor. Ancak, yüksekliği ve genişliği biraz daha büyük. Muhtemelen titanyum malzeme katkı maddesi olarak kullanılmayacak.

Galaxy S26 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, ters kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh batarya, dörtlü arka kamera kurulumu (200MP ana sensör, 50MP ultra geniş açılı, 5x ve 3x telefoto lensler), 12MP ön kamera, 6.9 inç QHD+ Dinamik AMOLED ekran ve Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımıyla geleceği söyleniyor.

