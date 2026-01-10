Kim Nerede? 535 Volkswagen tarihinin en büyük SUV modeli ortaya çıktı: 100 km'de 6 litre yakıyor 286 2026 Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu: 52 yıl sonra ikinci zafer 153 Gözlüklerde 70 yıllık düzen değişiyor: Otomatik odaklanan gözlükler sahneye çıktı
    Yeni Dacia Sandero ve Kia Stonic Türkiye'de | 2025'te en çok satan otomobiller - DH Oto Gündem

    Oto Gündem'de bu hafta; Türkiye'nin en ucuz otomobili yeni Dacia Sandero, yeni Kia Stonic'in Türkiye fiyatı, Renault'nun yeni SUV modeli ve güncellenen Xiaomi SU7 gibi konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem'de bu hafta; Türkiye'nin en ucuz otomobili yeni Dacia Sandero, yeni Kia Stonic'in Türkiye fiyatı, Renault'nun yeni SUV modeli ve güncellenen Xiaomi SU7 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:36 - Yeni Dacia Sandero

    09:36 - Çinli markadan yerli üretim planı

    18:03 - Yeni Kia Stonic

    25:58 - Renault'dan yeni SUV: Filante

    32:47 - Yenilenen Xiaomi SU7

    42:37 - Volkswagen ID. Polo'nun iç mekanı ortaya çıktı

    48:27 - 2025'te en çok satan otomobiller

    58:38 - Kapanış

