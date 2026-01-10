Yeni Dacia Sandero ve Kia Stonic Türkiye'de | 2025'te en çok satan otomobiller - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Oto Gündem'de bu hafta; Türkiye'nin en ucuz otomobili yeni Dacia Sandero, yeni Kia Stonic'in Türkiye fiyatı, Renault'nun yeni SUV modeli ve güncellenen Xiaomi SU7 gibi konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:36 - Yeni Dacia Sandero

09:36 - Çinli markadan yerli üretim planı

18:03 - Yeni Kia Stonic

25:58 - Renault'dan yeni SUV: Filante

32:47 - Yenilenen Xiaomi SU7

42:37 - Volkswagen ID. Polo'nun iç mekanı ortaya çıktı

48:27 - 2025'te en çok satan otomobiller

58:38 - Kapanış

