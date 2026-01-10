Yeni Dacia Sandero ve Kia Stonic Türkiye'de | 2025'te en çok satan otomobiller - DH Oto Gündem

Oto Gündem'de bu hafta; Türkiye'nin en ucuz otomobili yeni Dacia Sandero, yeni Kia Stonic'in Türkiye fiyatı, Renault'nun yeni SUV modeli ve güncellenen Xiaomi SU7 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:36 - Yeni Dacia Sandero
09:36 - Çinli markadan yerli üretim planı
18:03 - Yeni Kia Stonic
25:58 - Renault'dan yeni SUV: Filante
32:47 - Yenilenen Xiaomi SU7
42:37 - Volkswagen ID. Polo'nun iç mekanı ortaya çıktı
48:27 - 2025'te en çok satan otomobiller
58:38 - Kapanış