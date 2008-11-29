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Buffalo microSD tabanlı USB sürücülerini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo microSD tabanlı USB sürücülerini kullanıma sunuyor
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Intel tarafından hazırlanan 80GB kapasitesli yüksek hızlı SSD modelini duyuran Buffalo, microSD tabanlı yeni USB sürücülerini kullanıma sunacağını açıkladı.Firmanın RMUM isimli seri dahilinde hazırladığı yeni sürücülerin 15 x 22 x 8 mm boyutlarında olduğu ve Siyah ile Beyaz olmak üzere iki renk alternatifiyle hazırlandığı belirtiliyor.

microSD/SDHC bellek kartlarıyla uyumlu olan ve USB 2.0/1.1 portları ile sürücülerin 1, 2GB microSD Class 6 (6 MB/sn'lik veri transfer hızı) veya 4, 8GB microSDHC Class 4 (4 MB/sn'lik veri transfer hızı) kartlar ile alınabildiği ayrıca su geçirmediği belirtiliyor. Yeni sürücülerin kapasitesine göre 18.9$, 24.1$, 45.2$ ve 76.7$'lık yurt dışı etiket fiyatları üzerinden kullanıma sunuluyor.

Buffalo microSD tabanlı USB sürücülerini kullanıma sunuyor
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01Mrt 11 yıl
manyak bişey olmuş... ama çok küçük olduğu için kaybolur bu... :D
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fatihcanery 11 yıl
gereksiz
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max975 11 yıl
daha küçüğünü cıkarabilecekler mi?
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a1a1a1fs 11 yıl
mikrp sd kartı erkek yuvaya yakınca bilgisayara nası takcan,mikrosd kartın tam üzerine ipince bi tabaka gelmesi lazımki bilgisayara takılabilsin ben hala işin içinden çıkamadım
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tanerturk17 11 yıl
bunun kadar kucuk olmasada sandisk extreme 3 serisi SDHC card aldığınızda yanında aynı usb bellek gibi (ki oyle,gibisi fazla) kutudan çıkıyor,zaten oln bişeyin micro sd sini yapmış buffalo,lakın okuma hızlarını yazılan gibiyse uzak durmak lazım,istesem micro sd cartın adaptörüyle sandisk usb okuyucumada okutabiliyorum çok rahat,ki extreme 3 kartın okuma ve yazma hızı 133x 20mb/sn. lakin usb okuyucuyu test etmedim hangi hızda okuyup yazar bilemiyorum ama bu urundeki kadar duşuk olacağını sanmam
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TRaMbLeN 11 yıl
çok hoşlar tasarım olarak
micro sd usb kısma giren metal bölümün içine giriyor
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karmaşık 11 yıl
nerdeyse microsd kart kadar büyük usb kart okuyucu yapmışlar bravo microsd kart kullananlar çektiklerini bilgisayara taşıma zorluğu taşımaz microsd kartlarını da yanlarında flaş bellek olarak kullanabilirler rahatça neden sony m2 kartlar için böyle aletler üretilmez ki ya


sony üret artık m2 usb adaptör
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XivA 11 yıl
resimler açıklayıcı değil. nedir bu yaw?
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a1a1a1fs 11 yıl
ben anlamadım yaa hangisi hangisine takılıyo şimdi
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