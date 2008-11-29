Buffalo microSD tabanlı USB sürücülerini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Intel tarafından hazırlanan 80GB kapasitesli yüksek hızlı SSD modelini duyuran Buffalo, microSD tabanlı yeni USB sürücülerini kullanıma sunacağını açıkladı.Firmanın RMUM isimli seri dahilinde hazırladığı yeni sürücülerin 15 x 22 x 8 mm boyutlarında olduğu ve Siyah ile Beyaz olmak üzere iki renk alternatifiyle hazırlandığı belirtiliyor.

microSD/SDHC bellek kartlarıyla uyumlu olan ve USB 2.0/1.1 portları ile sürücülerin 1, 2GB microSD Class 6 (6 MB/sn'lik veri transfer hızı) veya 4, 8GB microSDHC Class 4 (4 MB/sn'lik veri transfer hızı) kartlar ile alınabildiği ayrıca su geçirmediği belirtiliyor. Yeni sürücülerin kapasitesine göre 18.9$, 24.1$, 45.2$ ve 76.7$'lık yurt dışı etiket fiyatları üzerinden kullanıma sunuluyor.

Tam Boyutta Gör