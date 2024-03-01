Samsung daha yüksek hız ve kapasite sunan microSD kartlarını tanıttı

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Samsung, saniyede 800 megabayta (MB/s) varan sıralı okuma hızına sahip 256 GB SD Express microSD ve 1 TB UHS-1 microSD kartların seri üretimine geçtiğini duyurdu. Samsung, yeni nesil microSD kart serisiyle geleceğin mobil bilgi işleminin ve cihazda sunulan yapay zeka uygulamalarının gerektirdiği farklılaştırılmış bellek çözümlerini sunacak.

Samsung Electronics Bellek Markaları İş Birimi Ekibi Başkan Yardımcısı Hangu Sohn şunları söyledi:

"Samsung, iki yeni microSD kartıyla, mobil bilişimde ve cihaz üzerinde sunulan yapay zekada artan talepleri karşılamak için etkili çözümler getiriyor. Küçük boyutlarına rağmen bu kartlar, kullanıcıların günümüzün ve geleceğin zorlayıcı uygulamalarından daha fazla yararlanmasına yardımcı olacak SSD benzeri güçlü performansa ve yüksek kapasiteye sahip.”

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Yeni microSD kart, SATA SSD'lerden daha hızlı

Samsung'un yeni micro SD kartı, sektörde ilk kez SD Express arayüzünü temel alan kart olarak öne çıkıyor. Düşük güç tüketen tasarımının yanı sıra yüksek performans ve termal yönetimi sağlayacak şekilde optimize edilen yazılım teknolojisi sayesinde, Samsung'un SD Express microSD kartı, küçük bir boyutta SSD'lere eşdeğer performans sunuyor. UHS-1 arayüzüne dayalı geleneksel microSD kartların okuma hızları 104MB/s ile sınırlıyken, SD Express bu hızı 985MB/s'ye çıkarmayı başardı. Bu değer, ilk kez ticari bir microSD kartta yakalandı.

Samsung'un SD Express microSD kartının sıralı okuma hızı ise 800MB/s'ye kadar çıkabiliyor. SATA SSD'lerden (560 MB/s'ye kadar) 1,4 kat daha hızlı olan SD Express microSD, geleneksel UHS-1 bellek kartlardan (200 MB/s'ye kadar) dört kattan daha hızlı çalışıyor. Bu değerler, PC'lerde ve mobil cihazlarda kullanılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli uygulamalarda gelişmiş bilgi işlemlerinin yapılmasına olanak tanıyor. Küçük boyutuyla istikrarlı performans ve güvenilir çalışma sunan Dynamic Thermal Guard (DTG) teknolojisi, uzun süreli kullanımlarda bile SD Express microSD kartın optimum sıcaklığını koruyor.

1TB UHS-1 microSD kart, en yeni 1Tb V-NAND teknolojisiyle geliştirildi

Samsung'un yeni 1TB microSD kartı, microSD formu içerisinde şirketin 8. nesil 1 terabit (TB) V-NAND çözümünün sekiz katmanını bir araya getirerek daha önce sadece SSD'lerde mümkün olan yüksek kapasiteli mimariyi hayata geçirmeyi başardı. Sektörün en zorlu testlerinden geçen yeni 1TB microSD kart, aşırı sıcaklığa ve düşmeye dayanıklı tasarımının yanında su, aşınma, X-ray ve manyetik alan koruması gibi özellikleriyle zorlu ortamlarda bile güvenle kullanılabiliyor.

Yeni MicroSD kartlar ne zaman satışa çıkacak?

256GB SD Express microSD kart bu yılın sonlarına doğru, 1TB UHS-1 microSD kart ise bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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