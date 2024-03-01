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    Anlık Bildirim

    Samsung daha yüksek hız ve kapasite sunan microSD kartlarını tanıttı

    Samsung, mevcut arayüzden dört kat hızlı olan ve sektörün ilk 256GB SD Express microSD kartını tanıttı. Ayrıca yeni V-NAND teknolojisiyle donatılan 1TB UHS-1 microSD kartının seri üretimine başladı.

    Samsung yeni yüksek hızlı microSD kartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Samsung, saniyede 800 megabayta (MB/s) varan sıralı okuma hızına sahip 256 GB SD Express microSD ve 1 TB UHS-1 microSD kartların seri üretimine geçtiğini duyurdu. Samsung, yeni nesil microSD kart serisiyle geleceğin mobil bilgi işleminin ve cihazda sunulan yapay zeka uygulamalarının gerektirdiği farklılaştırılmış bellek çözümlerini sunacak.

    Samsung Electronics Bellek Markaları İş Birimi Ekibi Başkan Yardımcısı Hangu Sohn şunları söyledi:

    "Samsung, iki yeni microSD kartıyla, mobil bilişimde ve cihaz üzerinde sunulan yapay zekada artan talepleri karşılamak için etkili çözümler getiriyor. Küçük boyutlarına rağmen bu kartlar, kullanıcıların günümüzün ve geleceğin zorlayıcı uygulamalarından daha fazla yararlanmasına yardımcı olacak SSD benzeri güçlü performansa ve yüksek kapasiteye sahip.”

    Yeni microSD kart, SATA SSD'lerden daha hızlı

    Samsung'un yeni micro SD kartı, sektörde ilk kez SD Express arayüzünü temel alan kart olarak öne çıkıyor. Düşük güç tüketen tasarımının yanı sıra yüksek performans ve termal yönetimi sağlayacak şekilde optimize edilen yazılım teknolojisi sayesinde, Samsung'un SD Express microSD kartı, küçük bir boyutta SSD'lere eşdeğer performans sunuyor. UHS-1 arayüzüne dayalı geleneksel microSD kartların okuma hızları 104MB/s ile sınırlıyken, SD Express bu hızı 985MB/s'ye çıkarmayı başardı. Bu değer, ilk kez ticari bir microSD kartta yakalandı.

    Samsung'un SD Express microSD kartının sıralı okuma hızı ise 800MB/s'ye kadar çıkabiliyor. SATA SSD'lerden (560 MB/s'ye kadar) 1,4 kat daha hızlı olan SD Express microSD, geleneksel UHS-1 bellek kartlardan (200 MB/s'ye kadar) dört kattan daha hızlı çalışıyor. Bu değerler, PC'lerde ve mobil cihazlarda kullanılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli uygulamalarda gelişmiş bilgi işlemlerinin yapılmasına olanak tanıyor. Küçük boyutuyla istikrarlı performans ve güvenilir çalışma sunan Dynamic Thermal Guard (DTG) teknolojisi, uzun süreli kullanımlarda bile SD Express microSD kartın optimum sıcaklığını koruyor.

    1TB UHS-1 microSD kart, en yeni 1Tb V-NAND teknolojisiyle geliştirildi 

    Samsung yeni yüksek hızlı microSD kartlarını tanıttı

    Samsung'un yeni 1TB microSD kartı, microSD formu içerisinde şirketin 8. nesil 1 terabit (TB) V-NAND çözümünün sekiz katmanını bir araya getirerek daha önce sadece SSD'lerde mümkün olan yüksek kapasiteli mimariyi hayata geçirmeyi başardı. Sektörün en zorlu testlerinden geçen yeni 1TB microSD kart, aşırı sıcaklığa ve düşmeye dayanıklı tasarımının yanında su, aşınma, X-ray ve manyetik alan koruması gibi özellikleriyle zorlu ortamlarda bile güvenle kullanılabiliyor.

    Yeni MicroSD kartlar ne zaman satışa çıkacak?

    256GB SD Express microSD kart bu yılın sonlarına doğru, 1TB UHS-1 microSD kart ise bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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