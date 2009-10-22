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Cadılar Bayramı özel: Nvidia ve EVGA'dan çift GPU'lu melez kart!

Nvidia önde gelen iş ortaklarından EVGA ile çift GPU'lu yeni bir kart hazırlıyor. Cadılar Bayramında tanıtılacak kart hakkında ilk bilgiler.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlem birimini temel alan DirectX 11 destekli ekran kartları için çalışmalarına devam eden Nvidia sürpriz bir lansmana hazırlanıyor. Grafik Teknolojileri Konferansı'nda ay sonuna doğru yeni bir model tanıtacağı söylenen ancak Fermi için oldukça erken bir tarih olduğu düşünülen yeni lansmanla ilgili detaylar netleşiyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, önde gelen iş ortaklarından EVGA ile birlikte "Cadılar Bayramı" için çift grafik işlemcili yeni bir model hazırlıyor. Ancak bahsi geçen bu model, özel tasarımlı veya saat hızları arttırılmış herhangi bir GTX 295 varyasyonu değil. Batman: Arkham Asylum oyunu ile bir kez daha gündeme gelen PhysX teknolojisini merkez alan yeni ekran kartında iki farklı GPU, farklı amaçlar için aynı baskılı devre üzerinde buluşuyor.

Cadılar Bayramı özel: Nvidia ve EVGA'dan çift GPU'lu melez kart!
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Haberimize konu olan çift grafik işlemcili özel kart, Nvidia ve EVGA tarafından Nvidia'nın Santa Clara'daki yerleşkesinde yapılacak "Cadılar Bayramı" özel partisinde tanıtılacak. 300 şanslı katılımcının yer alacağı bu etkinliğe damga vurması beklenen yeni modelde GeForce GTX 275 ve GeForce GTS 250 GPU'larının bir arada kullanıldığı belirtiliyor. Her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b ve G92b GPU'larının ilk defa bir araya getirildiği yeni model farklı bir amaca hitap ediyor ve hardcore tabir edilen sıkı oyunucları hedef alıyor. GeForce GTX 295 modelindeki baskılı devrenin kullanılacağı yeni modelde ana GPU olarak GeForce GTX 275, PhysX hesaplamaları içinse GeForce GTS 250 GPU'su kullanılacak ve bu sayede performans kaybı yaşanmadan PhysX efektleri de sunulabilecek.

Cadılar Bayramı özel: Nvidia ve EVGA'dan çift GPU'lu melez kart!
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GeForce GTX 275 GPU'sunun baskılı devrede sol tarafa, GeForce GTS 250 GPU'sunun sağ tarafa yani kartın uç kısmına konumlandırılacağı belirtiliyor. Giriş çıkış birimlerinden sorumlu NVIO2 yongasının GeForce GTX 275 ile bağlantılı olacağı dolayısıyla GeForce GTS 250 GPU'sunun sadece PhysX uygulamaları için kullanılabileceği üzerinde duruluyor. 1408MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni modelde ana GPU olarak GeForce GTX 275'in 896MB, PhysX hesaplamalarından sorumlu olan GTS 250 GPU'sunun ise 512MB bellek kullanacağı söyleniyor. GeForce GTS 275 üzerinden 240x ve GeForce GTX 250 üzerinden 128x yani toplamda 368x paralel işlem birimine sahip olacak PhysX odaklı melez kartın 30 Ekim'de tanıtılması beklenirken fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.


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canpii 10 yıl
performans düşüklüğü olur tabiki fizik açıkken.. ama sonuçta oyun fizikleride muhteşem oluyor.. yani aynı oyunu yavaşlatmıyor kart.. fizik öğeleri çok geliştiriyor ve biraz performanstan yiyor.. bundan doğal birşey yok.. super mario a göre şimdiki oyunlarda çok performans düşürüyor sizin mantığınızla..
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elophidae 10 yıl
N Vidia yine kod adı üzerinde değişiklik yaparak eski kartları ısıtıyor. Bu kez hızını alamamış iki farklı gpu yu aynı plakete takmış. Ya bu kadar da olmaz diyorum. Fermi çıkmalı artık.
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zamzara 10 yıl
Şu fizik olayını bir türlü rayına oturtamadılar.Sadece bir kaç oyunda ufak tefek efektlerde fark ediyor.Aslında oyuna bir çok olay katmalı patlamalardan eşyaların parçalanması yada ıslanması falan eşyaların sıcakta erimesi yanması gibi.Bak o zaman herkes ciddiye alıyor bu konuyu.
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aterikasedi 10 yıl
bence cesit olması acısından guzel
fıkır de guzel
lakın render ıslemınde sadece gtx275in kullanılacak olması kotu.mısal physx destegı olmayan bır oyun oynuyoruz (kı physicx desteklı oyunlar bır elın parmagını gecmıyor).ben o oyunda hem gtx 275ın hem de gts 250nın aynı anda guclerını bırlestırıp render yapmasını ısterdım.ne yanı physics destegı olmayan oyunlarda gts 250 yan gelıp yatacak mı?
nvidia bu aralar cok suskun.bence odasına cekılmıs sessız sakın dersıne calısıyor.sınav gunu geldıgınde ıse tum arkadaslarını ve ogretmenlerını sasırtacak.su an hd5870 gtx 295 kıyaslamaları yapıladursun gt 300 cıktıgında hersey nvidianın lehıne degısecek.nasıl kı su an nvidia bır suskunluk ıcınde , nasıl kı tek gpulu 285 atının tek gpulu 5870ı hatta 5850sı tarafından gecılıyor .gt300 cıktıgında da nvidia tek gpulu bır modelıyle atının su ankı hd5870ın cıft gpulu modelını gececektır.amacım nvidia fanlıgı yapmak degıl.su ana kadar 2 nvidia 2 de ati kart kullandım ve hangısı bana cazıp gelırse onu kullanırım..
..ve bence pek dıkkate almadıgımız bırsey var.atının dx11 kartları ıle nvidianın dx11 kartları aynı zamanlamayla pıyasaya surulmedı.su an pıyasada sadece atı var bu serıde.o yuzden yanlıs karsılastırmalar yapılıyor.nvidianın 2xx serısı ıle atının 5xxx serısı performans olarak denk degıl kı.neyını kıyaslıyorsunuz bunların.keske aynı zamanda pıyasada olsalardı.kanımca gt300ler cıktıgında atının eteklerı tutusacak ve gt300lerı gecebılme potansıyelı olan yenı mımarılı bır serı cıkarmaya hazırlanacak.ve hatırladıgım kadarıyla boyle bır planı da vardı atının.yanı yıne tam gt300ler pıyasada yerını bulmusken ardından bırkac ay sonra yenı atıler gorebılırız pıyasada.boyle olması bızler ıcın avantajlı tabıkı.fıyat kırma , fırmaların bırbırını gecebılmek ıcın yenı teknolojıler gelıstırmesı , rakıp karsısında fıyat kırma vs.
neyse lafın kısası hazır windows 7 ve dx11 desteklı 5xxx serısı cıkmısken , bellı bır kesımde merakla gt300u beklerken kımse bı kıcı kırık batman oyunu ıcın bu kartı almaz.ama yıne de guzel fıkır.ılerde daha guzel ve farklı bı sekılde sunarlarsa bızım acımızdan ıyı olur.
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syler23 10 yıl
ageia bence gereksiz bi teknolojik detay... onun yerine tek cğu üstüne çok çekirdekli grafik işlemcileri yapsınlar.. bırakın bu ayakları... :D
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stradosphere 10 yıl
@Cobi
Melez kart denmiş değil mi yani daha önce buna benzer bir model yapılıp sunulmadı ya da ben görmedim.Phsyx ile ilgili olan yorumunda saçma ayrıca biraz mantıklı ele al.
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tembeler 10 yıl
bi arkadaş önceki sayfada çok doğru anlatmış mesela anakartım sli destekli değil tek slot var ve physx oynamak istiyorum tek kartlada olmuyor bütçem yeterli olsa bu kartı alabilcek pozisyonda olabilecek kişilerden biriyim ben aslında
çünkü normal sli düzeneklerle physx konusunda aynı işi yapan kartlar gibi davrandığının yanında birde daha düşük güç tüketim olayı var tek kart olduğundan dolayı buda çok kullanışlı bir durum
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cobi 10 yıl
hocam haberi okursanız oyuncuları hedef aldığı söylenmiş
ve bir gpu'nun sadece physx işlemlerini yapacağı belirtilmiş yoksa
al bi gtx 285 o da aynı işi görür demmeki görmüyor demekki tek gpu'da hem physx hemde
grafik hesaplatmak bir şekilde performans kaybı çıkarıyor ki adamlar 2 gpu'lu kart yapıp birini sadece egia physx kartı gibi kullanmışlar.
aksi takdirde bunun satış stratejisi olduğunu düşünürsek nvidia'nın ısıtıp ısıtıp eski gpu'ları kullanma politikasına gelirki bu daha da kötü..

not:physxle ilgili birüsürü makele ve inceleme okudum elimden onlarca ati ve nvidia kart geçti bence sende saçma demeden önce bir araştır
physx in gpu'da %20 performans kaybettirdiğiyle ilgili bir makalede var hatta çok merak edersen linkte verebilirim.
heralde koskoca nvidia bu işi senden ve benden iyi biliyor olmalı ki 2. kart alıp physx yapın diyor .

stradosphere

@Cobi
Melez kart denmiş değil mi yani daha önce buna benzer bir model yapılıp sunulmadı ya da ben görmedim.Phsyx ile ilgili olan yorumunda saçma ayrıca biraz mantıklı ele al.

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bilalMW 10 yıl
ramazan bayamı için özel kart bekliyoruz. :D
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cobi 10 yıl
zamanında az söylemedim physx performansı düşürüyor diye
millet yok efendim arttırıyor diye iddia edip duruyordu
bence tek gpu'da hem physx hemde grafik işlemleri aynı anda
yapmak fps'lerde tutarsızlık yapıyor o yüzden bu yolu seçtiler
dikkat ederseniz nvidia'da fps inip çıkmları çok fazla olur
atide olmuyor bu büyük ihtimalde physx sebebiyle oluyordu
yoksa gtx 285 varken neden çıksın bu kart
gerçi 8800 gts'i 9800 gtx onuda gts 250 yapan zihniyetten herşey beklenir ama
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Hicks 10 yıl
Merhaba,

Ozel uretim bir kart hakkinda amma konusmussunuz yahu. Ne guzel iste cesit olmus...

Stok eritme ne alaka yahu, kac tane uretilecek saniyorsunuz. :)

Stok eritme ATI'nin yaptigi gibi olur, ellerindeki tum 48xx GPU'leri Apple'a satmis adamlar, islerini cok iyi biliyorlar...

Tesekkurler,

Hicks
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HoLY.oNE 10 yıl
vay cok gsl dusunce farklı olmak isteyenler için birebir..

evga
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esses... 10 yıl
Makaleden Alıntı;
1.
GeForce GTS 275 üzerinden 240x ve GeForce GTX 250 üzerinden 128x yani
GTS 275 ve GTX 250 diye bir kavram yok sanırım buna kimse dikkat etmemiş.
2. "Cadılar Bayramı" özel partisinde tanıtılacak. 300 şanslı katılımcı
şimdi bu 300 kişi olmasa ne yapacak bu Nvidia denen meret, saçmalığa bak.
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The__Leader 10 yıl
Nerede eski nVidia şaheserleri?
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Barzo1905 10 yıl
şimdi şöyle düşünelim,

tek slot pci olan bir anakartımız var ve haliyle 1 tane ekran kartı takabiliyoruz yani sli, cf yada phsyx için 1 ekran kartı daha alamıyoruz paramız çok olsada anakart izin vermiyor...

bu adamlar ne yapmışlar? 2 farklı gpu'ya sahip 2 ekran kartını tek kartta birleştirmiş, evet parası biraz kabarık olabilir ama yeni bir anakart almaktan, hatta sli yada cf yapmak için üstüne birde mevcut ekran kartının aynısından almaktan ve haliyle elimzdeki ekran kartından olmaktan bence çok çok daha kullanışlı bir çözüm olmuş...


gt 300'ün geç çıkartılmasını da biraz olsun gölgede bırakır bu hareket...

şahsen ben yeni anakart almış olmasaydım alırdım...
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**Stolas** 10 yıl

The__Leader

Nerede eski nVidia şaheserleri?

Valla en son bi 8800 ultra var şahaser olarak hatırladığım oda bi oturma grubu parasına satılıyodu
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No Way Out 10 yıl

The__Leader

Nerede eski nVidia şaheserleri?

nVidia zaten her zaman ATİ ile rakip serisinin en şahaser kartını üretir, ama parasıda şahaser olur.
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