Cadılar Bayramı özel: Nvidia ve EVGA'dan çift GPU'lu melez kart!

Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlem birimini temel alan DirectX 11 destekli ekran kartları için çalışmalarına devam eden Nvidia sürpriz bir lansmana hazırlanıyor. Grafik Teknolojileri Konferansı'nda ay sonuna doğru yeni bir model tanıtacağı söylenen ancak Fermi için oldukça erken bir tarih olduğu düşünülen yeni lansmanla ilgili detaylar netleşiyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, önde gelen iş ortaklarından EVGA ile birlikte "Cadılar Bayramı" için çift grafik işlemcili yeni bir model hazırlıyor. Ancak bahsi geçen bu model, özel tasarımlı veya saat hızları arttırılmış herhangi bir GTX 295 varyasyonu değil. Batman: Arkham Asylum oyunu ile bir kez daha gündeme gelen PhysX teknolojisini merkez alan yeni ekran kartında iki farklı GPU, farklı amaçlar için aynı baskılı devre üzerinde buluşuyor.

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Haberimize konu olan çift grafik işlemcili özel kart, Nvidia ve EVGA tarafından Nvidia'nın Santa Clara'daki yerleşkesinde yapılacak "Cadılar Bayramı" özel partisinde tanıtılacak. 300 şanslı katılımcının yer alacağı bu etkinliğe damga vurması beklenen yeni modelde GeForce GTX 275 ve GeForce GTS 250 GPU'larının bir arada kullanıldığı belirtiliyor. Her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b ve G92b GPU'larının ilk defa bir araya getirildiği yeni model farklı bir amaca hitap ediyor ve hardcore tabir edilen sıkı oyunucları hedef alıyor. GeForce GTX 295 modelindeki baskılı devrenin kullanılacağı yeni modelde ana GPU olarak GeForce GTX 275, PhysX hesaplamaları içinse GeForce GTS 250 GPU'su kullanılacak ve bu sayede performans kaybı yaşanmadan PhysX efektleri de sunulabilecek.

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GeForce GTX 275 GPU'sunun baskılı devrede sol tarafa, GeForce GTS 250 GPU'sunun sağ tarafa yani kartın uç kısmına konumlandırılacağı belirtiliyor. Giriş çıkış birimlerinden sorumlu NVIO2 yongasının GeForce GTX 275 ile bağlantılı olacağı dolayısıyla GeForce GTS 250 GPU'sunun sadece PhysX uygulamaları için kullanılabileceği üzerinde duruluyor. 1408MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni modelde ana GPU olarak GeForce GTX 275'in 896MB, PhysX hesaplamalarından sorumlu olan GTS 250 GPU'sunun ise 512MB bellek kullanacağı söyleniyor. GeForce GTS 275 üzerinden 240x ve GeForce GTX 250 üzerinden 128x yani toplamda 368x paralel işlem birimine sahip olacak PhysX odaklı melez kartın 30 Ekim'de tanıtılması beklenirken fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.