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    Casper Excalibur G870 detaylı inceleme - 12. nesil işlemcili!

    Bu videoda Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi olan G870 modeline yakından bakıyoruz. Gücünü intel i7 12650H işlemcisinden alan bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. 

    Bu videoda Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi olan G870 modeline yakından bakıyoruz. Gücünü intel i7 12650H işlemcisinden alan bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?

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