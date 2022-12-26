Casper Excalibur G870 detaylı inceleme - 12. nesil işlemcili!

Bu videoda Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi olan G870 modeline yakından bakıyoruz. Gücünü intel i7 12650H işlemcisinden alan bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor.

Bu videoda Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi olan G870 modeline yakından bakıyoruz. Gücünü intel i7 12650H işlemcisinden alan bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?

00:00 Giriş

00:18 Tasarım

04:10 Kamera ve klavye testi

05:07 Portlar

05:50 Ekran özellikleri

07:12 İşlemci özellikleri

08:36 Ekran kartı özellikleri

10:19 Ram özellikleri

11:05 Depolama özellikleri

11:35 Oyun testleri

12:48 Hoparlör özellikleri ve testi

13:30 Yazılım

13:52 Soğutma özellikleri

14:23 Yük altında sıcaklıklar

14:40 Performans modları farkı

15:13 Stabilite testi

15:35 Batarya özellikleri

16:07 Kapanış