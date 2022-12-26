Casper Excalibur G870 detaylı inceleme - 12. nesil işlemcili!

Bu videoda Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi olan G870 modeline yakından bakıyoruz. Gücünü intel i7 12650H işlemcisinden alan bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?
- 00:00 Giriş
- 00:18 Tasarım
- 04:10 Kamera ve klavye testi
- 05:07 Portlar
- 05:50 Ekran özellikleri
- 07:12 İşlemci özellikleri
- 08:36 Ekran kartı özellikleri
- 10:19 Ram özellikleri
- 11:05 Depolama özellikleri
- 11:35 Oyun testleri
- 12:48 Hoparlör özellikleri ve testi
- 13:30 Yazılım
- 13:52 Soğutma özellikleri
- 14:23 Yük altında sıcaklıklar
- 14:40 Performans modları farkı
- 15:13 Stabilite testi
- 15:35 Batarya özellikleri
- 16:07 Kapanış