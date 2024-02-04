Fiyatta cimri, performansta cömert: Casper Excalibur G870

Casper'ın dizüstü oyun bilgisayar serisi Excalibur'un 13.Nesil Intel Core işlemcileri ve Nvidia'nın GeForce 40 serisi grafik kartlarıyla donatılan güncel G870 modeli Donanım Haber ofisinde

Tasarımdan başlayacak olursak, CNC kesim metal bir kasaya sahip olduğunu gördüğümüz Casper Excalibur G870, markanın birçok ürününde gördüğümüz çok yönlü tasarımına sahip. Yani sadece oyun için değil, dilerseniz işlerinizde güçlü bir makinenin eşlik etmesi için kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar.Kapakta kullanılan plastik malzemenin dokusu hoş bir his veriyor. Çerçeveler kenarlarda ince, üst tarafta ise ekranı açıp kapamayı da kolaylaştıracak şekilde daha kalın tutulmuş. Performans odaklı geliştirilen cihazın kalınlığı sadece 24 milimetre boyutunda. Ayrıca ağırlık olarak da baktığımızda 2.5 kilogramlık yapısıyla hafifliğini koruduğunu görüyoruz.

G870’te klasik olarak alıştığımız noktada, ekran üzerinde konumlandırılan 1MP HD 720p kamerası online toplantılar için ideal. Excalibur G870'in üzerinde, 3 adet Tip A USB 3.1, birer tane Tip C, HDMI, Ethernet LAN ve 3.5mm jak giriş bağlantıları sunuyor. Kablosuz oyun deneyimini güçlendirmek için önemli bir kriter olan WiFi bağlantısında da Intel Wi-Fi 6 AX201 ile donatılan model, Wi-Fi kullanımında kaliteli ve kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. Casper'ın Excalibur serisinde genelde gördüğümüz 2 adet 2 Wattlık hoparlörleri bu üründe de görüyoruz.

Cihaz, 65K üzeri renk skalası ve 6 farklı modu bulunan RGB aydınlatmasıyla geliyor ve ister ofis, ister oyun deneyiminizi düşük ışıklı ortamlarda tamamlıyor. Tuş vuruşlarının konforlu olduğunu söyleyebileceğimiz klavyedeki numerik tuş takımı ofis amaçlı kullanımlarda yaptığınız işe göre kolaylık sağlayabilir.

EKRAN

Excalibur G870, 144Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç FHD IPS panel ile donatılmış. IPS teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğu ve geniş görüntüleme açısı sunmasının yanı sıra 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan bu panel, oyun deneyimi, fotoğraf düzenleme ve video görüntüleme gibi grafik yoğun görevler için ideal özellikler sunuyor. 250 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran, 3 ms gecikme süresi ile 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Oyun deneyimi odağında çalışılan bilgisayarın MAT IPS ekranı oyunların yanı sıra sinematik deneyimde de başarılı bir görüntü çıktısı sağlıyor.

EKRAN KARTI

Excalibur G870 modelinde seçebileceğiniz kartlar arasında ilk sırayı elbette Nvidia Ada Lovelace mimarisini kullanan 8 GB / 128 bit GDDR6 NVIDIA GeForce RTX4060 yer alıyor. Ayrıca 6 GB / 96 bit RTX4050'nin yanı sıra 6GB / 192 Bit RTX3060 ile 4GB / 128 bitlik RTX2050 de özelleştirme ile sunulan seçenekler arasında yer alıyor. Excalibur’un oyun performansını Intel'in 13. Nesil işlemcisiyle güçlendiren RTX 40 serisi grafik kartları oyun performansında memnuniyet verici bir deneyim sunuyor. Sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal yapısıyla oyunlarda başarılı bir performans sergileyen Excalibur G870'in bize gönderilen modelindeki oyun tecrübelerimizde RAY Tracing ve DLSS destekli oyunlarda kalite ve performans farkı rahatlıkla hissedilebiliyor.

Excalibur Control Center yazılımı Casper'ın bu serilerde aktif olarak sunduğu verimli yazılım. Bu yazılım üzerinden performans modlarını ayarlayabildiğiniz gibi GPU modunu da yaptığınız işe göre değiştirebiliyorsunuz. Bu da farklı alanlarda verimliliği artırıyor.

İŞLEMCİ

Konfigürasyonlar içerisinde 13. Nesil Intel Core i7 13620HX'te 10 çekirdekli 2.4 GHz ila Turbo modunda 4.9 GHz hızlarında çalışabilen bir işlemci yer alıyor. Yine 13.Nesil Intel Core i5 13420H işlemcisinin yanı sıra 12. Nesil H işlemcilerden i5 ve i7 de tercih edilebilir. G870 daha önce de belirttiğimiz üzere işlemci özellikleriyle de ofis ve oyun dünyası için uygun bir yapı sunuyor.

Bellek kısmına geldiğimizde Casper Excalibur G870'te 32 GB kapasiteli 3200 Mhz çalışma frekans hızına sahip olan DDR4 sınıfı RAM görüyoruz. Casper'ın sitesinde G870'nizi işlemcisinden ekran kartına, diskinden RAM'ine kadar değiştirebiliyorsunuz. Burada da 64 GB kapasiteye sahip RAM tercih etmeniz mümkün. İncelememizde yer alan modelde Disk olarak 1TB kapasiteli, okuma hızı saniyede 5000 MB olan ve yazma hızı olarak da saniyede 3600 MB sunan M 2 SSD PCle 4.0 yer alıyor.

Ürünün bataryasına baktığımızda 61 watt/saat kapasiteli 4 hücreli pil bulunan G870, güç gerektiren kullanımlarda rahat taşıyabileceğiniz 180W gücünde bir adaptörle geliyor. Excalibur G870, 2 termal boru, 2 akıllı turbo fan, 5400 RPM dönüş hızı ve89 fan bıçağına sahip akıllı soğutma sistemiyle termal performansında ağır yük altında başarılı olduğunu gördük.