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    2025 Yılında 10 bin TL’lik Notebook Alınır mı?

    Bu içeriğimizde Amazon’un Prime Day indirimleri kapsamında 10.499 TL’ye satılan Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. 2025 yılında 10 bin liralık bir bilgisayar iş görür mü?

    Bu içeriğimizde Amazon’un Prime Day indirimleri kapsamında 10.499 TL’ye satılan Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. 2025 yılında 10 bin TL’lik bilgisayar alınır mı? Intel Core i3 1215U işlemcinin performansı nasıl? Bu bilgisayarı kimler almalı? Kimler almamalı? Tüm soruların yanıtı bu videoda.

    Amazon'un Prime Day indirimleri 8 Temmuz'da başladı, 14 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Prime üyelerini elektronikten giyime, süpermarketten televizyona, otomotivden kitaba tüm kategorilerde indirimler bekliyor.

    💻 Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Intel Core i3 1215U, 8GB RAM, 512GB SSD Freedos, 15.6" TN FHD Taşınabilir Bilgisayar, 82RK0181TX

    👇🏻 Ürünü satın almak için tıklayın:

    https://amzn.to/40JQ0jx

    #işbirliği

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    00:00 Giriş

    00:36 Kutu Açılışı

    02:23 Batarya Testi

    03:51 Oyun Testi

    05:30 Genel Değerlendirme

    15:38 Kapanış


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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