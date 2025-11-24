Giriş
    Dünyanın en sıcak jeotermal santrali geliyor: 330 derece aşıldı

    Mazama Energy tarafından Newberry Yanardağı’nda inşa edilen santral, 330?°C’yi aşan kayalardan elektrik üreterek jeotermal enerjiyi küresel ölçekte daha etkili hale getirmeyi hedefliyor.

    Dünyanın en sıcak jeotermal santrali geliyor: 330 derece aşıldı Tam Boyutta Gör
    ABD, Oregon’daki Newberry Yanardağı’nın eteklerinde, mühendisler dünyanın en sıcak jeotermal enerji santralini inşa ediyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, bölge ülkedeki “en büyük ve en tehlikeli aktif volkanlarından biri” olarak kabul ediliyor. Şu an itibarıyla kaya sıcaklığı 332 dereceye ulaşmış durumda ve önümüzdeki yıl çevredeki evlere ve iş yerlerine elektrik sağlayacak.

    Daha yüksek sıcaklıklar hedefleniyor

    Projenin arkasındaki şirket Mazama Energy, sıcaklığı daha da yükselterek 399°C’nin üzerine çıkarmayı ve enerji üretiminde “süper sıcak kaya” olarak adlandırılan yeni bir teknolojiyle öncü olmayı hedefliyor. Uzmanlar, bunun jeotermal enerjiyi küresel elektrik sistemlerinde daha etkin bir oyuncu haline getirebileceğini belirtiyor.

     Mazama Energy’nin büyük yatırımcılarından Vinod Khosla, jeotermalin bugüne kadar önemsiz kaldığını ve ülke çapında onlarca gigawattlık, küresel ölçekte ise çok daha büyük ölçeklerde etkili olabilmesi için yüksek sıcaklıkların çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

    Tüm dünyanın enerji ihtiyacı karşılanabilir

    Günümüzde jeotermal enerji, dünya elektriğinin yüzde 1’inden daha azını üretiyor. Ancak süper sıcak kaya teknolojisi ve diğer yenilikler sayesinde bu payın 2050’ye kadar yüzde 8’e yükselmesi mümkün görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, süper sıcak kaya kullanılarak teorik olarak dünya çapında bugünkü elektrik ihtiyacının 150 katı üretilebilir.

    Dünyanın en sıcak jeotermal santrali geliyor: 330 derece aşıldı Tam Boyutta Gör
    Newberry projesi, jeotermal enerjiyi daha ucuz ve yaygın hâle getirecek iki önemli trendi birleştiriyor. Öncelikle Mazama Energy, yanardağa kendi suyunu getirerek “geliştirilmiş jeotermal enerji” yöntemini kullanıyor. Geleneksel jeotermal enerji, yalnızca sıcak kayalar ve yeraltı suyunun bulunduğu sınırlı bölgelerde kullanılabiliyordu.

    Son yıllarda, petrol ve gaz endüstrisinden alınan kırma ve su enjeksiyonu teknikleriyle sıcak ve kuru kayalardan enerji üretimi pilot projelerle mümkün hale geldi. Bu alanda adını daha önce de duyduğumuz Fervo Energy’nin payı büyük.

    Öte andan aktarılanlara göre kaya içine su pompalamak, küçük depremlere yol açabiliyor. Newberry’de son altı ayda beş sarsıntı kaydedildi ancak en büyükleri 2,5 büyüklüğündeydi.

    Hedefler büyük

    Newberry’deki kaya sıcaklığı, önceki projelere göre çok daha yüksek olsa da, süper sıcak sınır olan 374 dereceyi henüz aşmıyor. Bu sıcaklık ve yüksek basınç altında su “süperkritik” hale geliyor. Bu halde su, hem sıvı gibi ısı tutuyor hem de gaz gibi akışkan davranıyor. Süper sıcak jeotermal kuyular, tipik jeotermal kuyulardan 5-10 kat daha fazla enerji üretebiliyor.

    Yaklaşık 400 derece sıcaklıktaki kayalara doğal olarak geleneksel ekipmanlarla ulaşmak neredeyse imkansız. Çünkü bu sıcaklıklara ekipmanlar dayanamıyor. Mazama mühendisleri, sondaj makinelerini sürekli sıvı karbondioksit ile soğutarak 3,2 km derinliğe ulaşmayı başardı. Ancak dediğimiz gibi, henüz 332 dereceye erişildi. Yine de şirket, bu sıcaklıkta kuyuların stabil kaldığını söylüyor. Bu da çok önemli. Daha önceki diğer pilot projelerde çok daya yüksek sıcaklıklara erişilmiş olsa da o sıcaklık ve basınçta kayaların macun gibi davranması nedeniyle kuyular stabil tutulamamıştı. Dolayısıyla Mazama ve benzer girişimlerin bu teknik engelleri çözmesi gerekebilir.

    Öte yandan Mazama, önümüzdeki yıl Newberry’nin batı yamacında 15 megawatt üretmeyi, uzun vadede ise 200 megawatt kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Bu bir veri merkezini veya küçük bir şehri besleyecek güç demek. Şirket, Newberry sahasının 5 gigawatt enerji üretebileceğini, yani Oregon’un ortalama elektrik üretiminin üçte ikisini sağlayabileceğini söylüyor. Kilovatsaat (kWh) başına ise 5 sentin altında bir hedef belirleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

