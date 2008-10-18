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Cebit 2008: McAfee Standı

11 yıl
48b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Volkan Görgülü
Haber Editörü
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McAfee bizleri ev kullanıcılarına yönelik ürettiği pratik çözümler hakkında bilgilendiriyor.


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caolunqiu38 7 yıl
Biraz daha uygun fiyata bulursam alıcam...
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SaMueL 19.o7* 10 yıl
netbookların cogunda anlaşmalı var ama deneme sürümü gibi birşey suan memnunum zaten işletim sistemini güncellerseniz ve mcAfee bi sorun cıkacagınıda zanletmiyorum
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natcenk 10 yıl
McAfee gayet başarılıda bana internette yüzlerce kaliteli antivirüs varken. antivirüse para vermek pek akıl karı gibi gelmiyor.
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bizimdenizci 10 yıl
3 PC ye kurulabilmesi güzel bişi..
Fiyatıda 70 ytl civarı..
Biraz daha uygun fiyata bulursam alıcam...
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