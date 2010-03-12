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CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar

9 yıl
65b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı

CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı. Bu videomuzda ilgi çekici olanları ekranlarınıza taşıyoruz.


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rcelik21 8 yıl
Hiçbişeyden çekmedik bu flash playerdan çektiğimiz kadar
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DH Misafiri 9 yıl
tablet pc ,ipad türü cihazlar,sanal klavyeyi havi katlanabilirçift ekranlı cihazlar olsun öncelikle ve özellikle çok detaylı olarak teknik özelliklerini , bu teknik özelliklerin kullanıcıların hangi işlerinde pratik olarak kullanabileceklerini ve hangi tür cihazlarda olursa olsun internet bağlantısını kendiliğinden sağlayacak dahili sim kart modülünü ihtiva edip etmediklerini açıklayacak bilgileri net olarak yazmanızı video gösterisinden çok daha yapıcı buluyorum.
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sotoxs 9 yıl
4. boyuta geçiyoruz
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia'nın tableti accelerometer içermiyor sanırım..
ayrıca bunlar non responsive touch screenler, multi touch desteği olmayan özelliksiz cihazları millete kakalamaya çabaladıkları sürece iphone'da ipad'de deli gibi yüksek sayılarla satacaklardır.
kim ne derse desin kötünün iyisi nihayetinde. apple'ın kullanıcılarına bilgisayarı sadece kullanmak için alan, dertsiz ve marka değeri ürünü sattığını da dikkate alırsak diğerlerinin hangi pazara hitap ediceklerini adam gibi belirleyip ona göre ya görsel açıdan çarpıcı ve etkileyicilik değeri yüksek ürünler çıkartmaları ya da diğer tüketici grubu olan geekleri tatmin edebilecek ürünleri piyasaya sürebilmeleri gerekiyor. ben bakıyorum ve "hey ipad bile almam ama bunları hiç almam" diyorsam yaptıkları ar-ge tamamen çöpe gitmiş demektir. konseptleri bu kategoriye dahil etmiyorum. zati çıkacakları bile tamamen muamma olan naneler. çıksınlar o zaman konuşuruz.
hp slate gibi ciddi -ve garanti piyasaya çıkacak- ürünleri dört gözle bekliyoruz.
yakın zamanlı konseptler arasında sanırım en etkileyicisi notion ink. gerçi tegra sorunları yüzünden ertelenip durması projenin tamamen gaza karışacağı korkusunu doğruyor. yine de pixelqi'nin yaygınlaşacağını düşünmek bile hoş..
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia'nın tableti accelerometer içermiyor sanırım..
ayrıca bunlar non responsive touch screenler, multi touch desteği olmayan özelliksiz cihazları millete kakalamaya çabaladıkları sürece iphone'da ipad'de deli gibi yüksek sayılarla satacaklardır.
kim ne derse desin kötünün iyisi nihayetinde. apple'ın kullanıcılarına bilgisayarı sadece kullanmak için alan, dertsiz ve marka değeri ürünü sattığını da dikkate alırsak diğerlerinin hangi pazara hitap ediceklerini adam gibi belirleyip ona göre ya görsel açıdan çarpıcı ve etkileyicilik değeri yüksek ürünler çıkartmaları ya da diğer tüketici grubu olan geekleri tatmin edebilecek ürünleri piyasaya sürebilmeleri gerekiyor. ben bakıyorum ve "hey ipad bile almam ama bunları hiç almam" diyorsam yaptıkları ar-ge tamamen çöpe gitmiş demektir. konseptleri bu kategoriye dahil etmiyorum. zati çıkacakları bile tamamen muamma olan naneler. çıksınlar o zaman konuşuruz.
hp slate gibi ciddi -ve garanti piyasaya çıkacak- ürünleri dört gözle bekliyoruz.
yakın zamanlı konseptler arasında sanırım en etkileyicisi notion ink. gerçi tegra sorunları yüzünden ertelenip durması projenin tamamen gaza karışacağı korkusunu doğruyor. yine de pixelqi'nin yaygınlaşacağını düşünmek bile hoş..
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sendemail 9 yıl
bükülebilen netbook ,tablet herneyse ve bilek cep telefonu olayı bitirdi.
bir de kimi arkadaslarımız insafsızca ipad ile kıyaslamıs bu urunlerı ,
cd-dvd nin mucidi philips firmasıdır.
yaklaşık 11 seneden beridir kağıt gıbı katlanabılır led ekranlar uzerınde calısmaktalar.Eli kulagında ,pıyasaya surulebılır kıvama getırmıslerdır.
kapitalizmin teknolojıyı gıdım gıdım verme polıtıkası geregı daha zamanı var bu cıhazların ancak ınsan standart ıhtıyacların otesınde olan bu cıhazlara sahıp olmak ıstıyor bır an once.
video ıcın tesekkurler.
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siLahsz 9 yıl
kolu saran cep telefonu böyle giderse yakında üzerimize vucudu saran laptop falan giyecez. sezon sonu malları ucuzlarmı acaba
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desperadotr 9 yıl
Sonunda notebook larda ölüyor. XD
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DH Misafiri 9 yıl
Ya bu videolara facebookta paylaş butonu koysanızda insanlara biraz yeni teknolojileri göstersek...
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K0rkunc 9 yıl
Güzel aygıtlar gidip dokunmak vardı onalra
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closek 9 yıl
arkaplan müziği güzelmiş :)
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TELESCOPE 9 yıl
peki o zaman Zeki Müren de bizi görecekmiden buyana, biz neler gördük neler ve dahada neler göreceğiz bu gidişle
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