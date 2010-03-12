CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar

CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı

CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı. Bu videomuzda ilgi çekici olanları ekranlarınıza taşıyoruz.