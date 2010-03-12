CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar

Genel Yayın Yönetmeni
CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı
CeBIT 2010'da neredeyse her üretici yeni bir tablet bilgisayar sergiledi. ASUS ve MSI konsept çalışmalarıyla ilgi çekerken, Nvidia ve Archos'da elle tutulur ürünler vardı. Bu videomuzda ilgi çekici olanları ekranlarınıza taşıyoruz.
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ayrıca bunlar non responsive touch screenler, multi touch desteği olmayan özelliksiz cihazları millete kakalamaya çabaladıkları sürece iphone'da ipad'de deli gibi yüksek sayılarla satacaklardır.
kim ne derse desin kötünün iyisi nihayetinde. apple'ın kullanıcılarına bilgisayarı sadece kullanmak için alan, dertsiz ve marka değeri ürünü sattığını da dikkate alırsak diğerlerinin hangi pazara hitap ediceklerini adam gibi belirleyip ona göre ya görsel açıdan çarpıcı ve etkileyicilik değeri yüksek ürünler çıkartmaları ya da diğer tüketici grubu olan geekleri tatmin edebilecek ürünleri piyasaya sürebilmeleri gerekiyor. ben bakıyorum ve "hey ipad bile almam ama bunları hiç almam" diyorsam yaptıkları ar-ge tamamen çöpe gitmiş demektir. konseptleri bu kategoriye dahil etmiyorum. zati çıkacakları bile tamamen muamma olan naneler. çıksınlar o zaman konuşuruz.
hp slate gibi ciddi -ve garanti piyasaya çıkacak- ürünleri dört gözle bekliyoruz.
yakın zamanlı konseptler arasında sanırım en etkileyicisi notion ink. gerçi tegra sorunları yüzünden ertelenip durması projenin tamamen gaza karışacağı korkusunu doğruyor. yine de pixelqi'nin yaygınlaşacağını düşünmek bile hoş..
ayrıca bunlar non responsive touch screenler, multi touch desteği olmayan özelliksiz cihazları millete kakalamaya çabaladıkları sürece iphone'da ipad'de deli gibi yüksek sayılarla satacaklardır.
kim ne derse desin kötünün iyisi nihayetinde. apple'ın kullanıcılarına bilgisayarı sadece kullanmak için alan, dertsiz ve marka değeri ürünü sattığını da dikkate alırsak diğerlerinin hangi pazara hitap ediceklerini adam gibi belirleyip ona göre ya görsel açıdan çarpıcı ve etkileyicilik değeri yüksek ürünler çıkartmaları ya da diğer tüketici grubu olan geekleri tatmin edebilecek ürünleri piyasaya sürebilmeleri gerekiyor. ben bakıyorum ve "hey ipad bile almam ama bunları hiç almam" diyorsam yaptıkları ar-ge tamamen çöpe gitmiş demektir. konseptleri bu kategoriye dahil etmiyorum. zati çıkacakları bile tamamen muamma olan naneler. çıksınlar o zaman konuşuruz.
hp slate gibi ciddi -ve garanti piyasaya çıkacak- ürünleri dört gözle bekliyoruz.
yakın zamanlı konseptler arasında sanırım en etkileyicisi notion ink. gerçi tegra sorunları yüzünden ertelenip durması projenin tamamen gaza karışacağı korkusunu doğruyor. yine de pixelqi'nin yaygınlaşacağını düşünmek bile hoş..
bir de kimi arkadaslarımız insafsızca ipad ile kıyaslamıs bu urunlerı ,
cd-dvd nin mucidi philips firmasıdır.
yaklaşık 11 seneden beridir kağıt gıbı katlanabılır led ekranlar uzerınde calısmaktalar.Eli kulagında ,pıyasaya surulebılır kıvama getırmıslerdır.
kapitalizmin teknolojıyı gıdım gıdım verme polıtıkası geregı daha zamanı var bu cıhazların ancak ınsan standart ıhtıyacların otesınde olan bu cıhazlara sahıp olmak ıstıyor bır an once.
video ıcın tesekkurler.