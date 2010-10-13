Cebit Eurasia'da Ziyaretçiler Sunny Standında Donakaldılar

Hız Aşırtma Tutkunları Sunny’nin standında muhteşem ikili Intel Core i7-980X Extreme Edition işlemci ve MSI BigBang XPower’ın gücüne şahit oldular.

6 ? 10 Ekim tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü fuar alanında gerçekleştirilen ve Ortadoğu’nun en büyük bilişim fuarlarından biri olan Cebit Eurasia donanım tutkunlarının merakla izlediği bir gösteriye sahne oldu.

Sunny’nin ev sahipliğini yaptığı gösteride firmanın yeni ürünlerini görmeye gelen ziyaretçiler bir süpriz ile karşılaştı. 9 Ekim Cumartesi günü Intel ve MSI’ın katkılarıyla gerçekleştirilen hız aşırtma gösterisinde, Intel’in hali hazırdaki en güçlü işlemcisi 6 çekirdekli Intel® Core? i7-980X Extreme Edition işlemcisinin sınırları zorlandı. Sıvı nitrojen (LN2) ile -100 dereceye kadar soğutulan işlemciye MSI’ın Askeri Sınıf bileşenlere sahip üst seviye anakartı BigBang XPower eşlik etti. Yapılan denemelerde gün sonunda ziyaretçiler 6.3 GHz’lik bir işlemci frekansına şahit oldu. Bu frekansla 3.33 GHz’de çalışan 6 çekirdekli işlemcinin performansı neredeyse ikiye katlanmış oldu.

Gösteriyi gerçekleştiren Türkiye’nin tanınan hız aşırtmacılarından Güven ? Expander ? Baltaş “Bu test ile Intel işlemcilerin varolan potansiyelini gözler önüne seriyoruz. Tabii bunu yapmak için sağlam bir platforma sahip olmak gerekiyor. Testte kullandığımız Military Class bileşenlere sahip MSI BigBang XPower anakart, işlemciye kararlı elektrik sağlaması ve soğuk çalışması bakımından bu değerlere ulaşmamıza imkan tanıdı. Daha önce de hava soğutma ile bu anakartta 5 GHz’lik bir frekansa ulaşmıştık” dedi.

Sunny Planlama ve Satınalma Müdürü Alper Gürel ise “Yapılan bu testleri aslında bir çeşit ARGE çalışması olarak değerlendirebiliriz. Sunny olarak diğer tüm ürünlerde olduğu gibi yeni nesil bilgisayarlarımızda da müşterilerimize en iyisini en uygun fiyata sunmayı hedefliyoruz. Bu testler bilgisayarlarımızda kullanacağımız bileşenleri n potansiyelini görmek açısından önemli” dedi.

Her yaştan yüzlerce bilgisayar tutkunun merakla izlediği gösteride en iyi soruları soran üç ziyaretçi de ayrıca MSI Military Class T-shirti kazandılar.

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