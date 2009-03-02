CeBIT Özel: MSI, 8 bellek slotuna sahip yeni anakartını tanıtıyor

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Pek çok analist tarafından donanım ve teknoloji dünyasının en önemli etkinliği olarak değerlendirilen CeBIT fuarı yarın itibariyle ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen etkinliği tüm detaylarıyla paylaşabilmek adına fuar alanına bir gün önceden girdik ve firmaların çalışmalarını mercek altına aldık. Oldukça büyük olan fuar alanında ilk durağımız dünya devi isimlerden birisi olan MSI'ın standı oldu. Firmanın P55 yonga setli anakartı ve GeForce GTS 250 serisi özel soğutuculu ekran kartından sonra kameralarımıza yakalanan bir diğer modeli de AMD platformu için hazırlanan ve sahip olduğu 8 adet bellek slotu ile dikkat çeken 790GX-8D kod adını taşıyan yeni anakartı oldu. Firmanın "bellek aşkına" dediği yeni ankartı AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcilerine ve kombo bellek desteğine sahip.

Biliniği üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileri sahip oldukları bellek kontrolcüsü ile Soket AM2+ platformlarda DDR2 belleklerle, Soket AM3 platformunda ise DDR3 belleklerle kullanılabiliyor. Bunu fırsat bilen MSI da üzerinde tam 8 adet DIMM slotu bulunan 790GX-8D modelini hazırladı. Firmanın yeni anakart dört adet DDR2 ve dört adet te DDR3 bellek slotu yer alıyor. 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek desteği sunan anakart (DDR2 ve DDR3 aynı anda kullanılamıyor) pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Firmanın yeni anakartı AMD'nin entegre grafik işlemcisi en güçlü yonga seti olarak tanınan 790GX üzerine inşa edilmiş. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için hazırlanan donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'sinin eşlik ettiği anakart, Radeon HD 3400 serisi gibi uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebiliyor. Öte yandan yüksek performans meraklıları için sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumu da gerçekleştirebilen 790GX-8D, 2. jenerasyon Dr.MOS teknolojisi ile donatılarak enerji verimliliğ de hedeflenmiş. Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ankart, kısaca ACC olarak tanınan Advanced Clock Calibration teknolojisini desteklemekle birlikte aralarında RAID 5 te olmak üzere farklı RAID kurulumlarına da olanak tanıyabilmekte.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü, güç, rest ve cmos clear gibi butonlarla donatılan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve gigabit ethernet özelliklerine de sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub gibi konnektörlerle donatılan anakart, esnek bir platforma sahip olmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. MSI 790GX-8D'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.