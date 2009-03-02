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CeBIT Özel: MSI, 8 bellek slotuna sahip yeni anakartını tanıtıyor

10 yıl
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: MSI, 8 bellek slotuna sahip yeni anakartını tanıtıyor
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Pek çok analist tarafından donanım ve teknoloji dünyasının en önemli etkinliği olarak değerlendirilen CeBIT fuarı yarın itibariyle ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen etkinliği tüm detaylarıyla paylaşabilmek adına fuar alanına bir gün önceden girdik ve firmaların çalışmalarını mercek altına aldık. Oldukça büyük olan fuar alanında ilk durağımız dünya devi isimlerden birisi olan MSI'ın standı oldu. Firmanın P55 yonga setli anakartı ve GeForce GTS 250 serisi özel soğutuculu ekran kartından sonra kameralarımıza yakalanan bir diğer modeli de AMD platformu için hazırlanan ve sahip olduğu 8 adet bellek slotu ile dikkat çeken 790GX-8D kod adını taşıyan yeni anakartı oldu. Firmanın "bellek aşkına" dediği yeni ankartı AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcilerine ve kombo bellek desteğine sahip.

Biliniği üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileri sahip oldukları bellek kontrolcüsü ile Soket AM2+ platformlarda DDR2 belleklerle, Soket AM3 platformunda ise DDR3 belleklerle kullanılabiliyor. Bunu fırsat bilen MSI da üzerinde tam 8 adet DIMM slotu bulunan 790GX-8D modelini hazırladı. Firmanın yeni anakart dört adet DDR2 ve dört adet te DDR3 bellek slotu yer alıyor. 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek desteği sunan anakart (DDR2 ve DDR3 aynı anda kullanılamıyor) pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Firmanın yeni anakartı AMD'nin entegre grafik işlemcisi en güçlü yonga seti olarak tanınan 790GX üzerine inşa edilmiş. DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için hazırlanan donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'sinin eşlik ettiği anakart, Radeon HD 3400 serisi gibi uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebiliyor. Öte yandan yüksek performans meraklıları için sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumu da gerçekleştirebilen 790GX-8D, 2. jenerasyon Dr.MOS teknolojisi ile donatılarak enerji verimliliğ de hedeflenmiş. Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ankart, kısaca ACC olarak tanınan Advanced Clock Calibration teknolojisini desteklemekle birlikte aralarında RAID 5 te olmak üzere farklı RAID kurulumlarına da olanak tanıyabilmekte.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü, güç, rest ve cmos clear gibi butonlarla donatılan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve gigabit ethernet özelliklerine de sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub gibi konnektörlerle donatılan anakart, esnek bir platforma sahip olmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. MSI 790GX-8D'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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test.test.teron 10 yıl
MSI fiyatlandırma konusunda hep takdirimi kazanmış bir firmadır... güzel F/P ürünleri var... bu kart da tam bu tanımlamaya uyuyor... sistem yükseltmek için iyi bir kart... hem 2 farklı yapıda işlemciyi hem 2 farklı yapıda RAM i destekliyor... düşünsenize hem LGA775 hem 1366 soketli bir anakart olsa (tam olarak aynı örnek değil ama benzetme işte)
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darkmet86 10 yıl
Msi boş gördügü yere ram slotu koymuş
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sertacaygun 10 yıl
Bu markayı çok seviyorum...
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yenerbalcı 10 yıl
8 bellek slotu


şuan iki bellek slotu yetiyor 4GB ( 2x2 ) bundan fazlası gösteriş


8 bellek slotunun zararları

1- Kasa içi fazla ısınmaya neden olur
2- Daha fazla elektrik harcar
3- Anakarta gereksiz yer kaplar
4- 4GB fazlası gereksiz harcamadır ( 8 tane slota DDR3 takmak kısaca ...)
5- 8 slotu verimli kullanacak işletim sistemi çıkmadı

Sonuç : Ne kadar takarsam o kadar müşteri çekerim düşüncesiyle yapılmış anakartır

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Vuze 10 yıl
slotlar anakartın en cok yer kaplayan yeri olmuş ama ddr2 drr3 olması cok güzel
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ellerimkirli 10 yıl
Bahsedilen bellek kontrolcüsünün geliştirilmesiyle DDR2+3 ü ileride kullanabiliriz belki. Hal böyle olunca da bu tarz slotlara alışırız.
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max975 10 yıl
8 tane çok gereksiz olmuş
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AndryTR 10 yıl
Haber içeriği okunmadan mı yorum geliyor anlamıyorum ki...
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yonex78 10 yıl
kullanıcı açısından bakılırsa avantajlı bir kart soket am3 demi bu phenom 2 işlemci alıpta bellege verecek parası olmayana göreilerde upgrade etmek kolay olacaktır
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ozzzy222 10 yıl
aslında bu combo anakartlar çok iyi oluyor bende şuanda ddr3 ram kullanıyorum yeri geliyor ddr2 deniyebiliyorum güzel kart olmuş msı ın güncel kartları eskileri gibi çabuk bozulmuyor
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dellino 10 yıl
790Gx te daha çok alternatiflerin olması çok iyi.
DH ekibi olarak sizlere de Almanya'da kolay gelsin.
Güzel haberler bekliyoruz.
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Orjinalden alıntı: ozzzy222

aslında bu combo anakartlar çok iyi oluyor bende şuanda ddr3 ram kullanıyorum yeri geliyor ddr2 deniyebiliyorum güzel kart olmuş msı ın güncel kartları eskileri gibi çabuk bozulmuyor



çok hoş ve oldukça güzel bir kart olmuş hem ddr2 hem ddr3 hemde am2+ ve am3 işlemciler kulanılyoır şahane ürün Duble Cpu Duble RAM :)


hocam neden çabuk bozuluyorki? Eğer kulanıcı bilinçli kullanmaz ise anakart ne yapsın ki?
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StreamRolleR 10 yıl
amaç ne 8 bellek slotu 24gb neyine yetmio :!
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AndryTR 10 yıl
Orjinalden alıntı: StreamRolleR

amaç ne 8 bellek slotu 24gb neyine yetmio :!


Amaç zaten haber içerisinde de mevcut. 4 adet DDR2 bellek slotu ve fazladan 4 adet daha DDR3 bellek slotu. Yine haberde belirtildiği gibi DDR2 ve DDR3 bellekleri bu anakart üzerinde aynı anda kullanamıyorsunuz (yani 2GB DDR2 ve 2GB DDR3 belleği takıp 4GB bellek elde edemiyorsunuz)...

Yine de amaç derseniz; şu anda halihazırda DDR2 bellekleri olan ve yeni işlemci almış olan kullanıcıların, daha sonraki zamanlarda DDR3 bellek tipine geçmelerini kolaylaştırıp ileriye dönük bir anakart hazırlamak. Takdir edersiniz ki bu da satışlarını olumlu etkileyecek bir girişimdir...
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