CeBIT Özel: Sapphire 790GX yonga setli anakartını sergiliyor

Almanya'nın Hannover kentinde bugün başlayan CeBIT fuarının katılımcıları arasında özellikle ekran kartlarıyla tanınan Sapphire de yer alıyor. Bir süre önce anakart pazarına da adım atan ancak birkaç model duyurduktan sonra bu yönde herhangi bir girişimde bulunmayan Sapphire, fuar katılımcılarını 790GX yonga setli yeni anakartıyla karşılıyor.

Firmanın yeni anakartı AMD'nin Soket Soket AM3 de dahil olmak üzere güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Kullandığı yonga seti itibaryle entegre grafik işlemciyle birlikte gelen yeni model Crossfire desteği de sunuyor.

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Entegre grafik işlem birimi olarak DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ATi Radeon HD 3300 IGP'sini kullanan anakart, daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini de destekliyor ve 128MB'lık kart üste entegre bellek yngası ile birlikte geliyor.

Harici ekran kartı kullanıcılar ise Sapphire anakartını farklı kurulumlar ile kullanabiliyor. Zira çift PCIe konnektörü üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu gerçekleştirebilen anakart, PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu. Katı kapasitörlerle desteklenen ve pasif soğutma ile donatılan 790GX çipsetli çözüm, güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanıyor.

Aralarında RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor. Profesyoneller için üzerinde Debug LED ve kart üstü güç / reset butonları da bulunan 790GX yonga setli anakart Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı gibi özelliklere de sahip.