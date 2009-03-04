Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: Sapphire 790GX yonga setli anakartını sergiliyor

10 yıl
9,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Almanya'nın Hannover kentinde bugün başlayan CeBIT fuarının katılımcıları arasında özellikle ekran kartlarıyla tanınan Sapphire de yer alıyor. Bir süre önce anakart pazarına da adım atan ancak birkaç model duyurduktan sonra bu yönde herhangi bir girişimde bulunmayan Sapphire, fuar katılımcılarını 790GX yonga setli yeni anakartıyla karşılıyor.

Firmanın yeni anakartı AMD'nin Soket Soket AM3 de dahil olmak üzere güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Kullandığı yonga seti itibaryle entegre grafik işlemciyle birlikte gelen yeni model Crossfire desteği de sunuyor.

CeBIT Özel: Sapphire 790GX yonga setli anakartını sergiliyor
Tam Boyutta Gör

Entegre grafik işlem birimi olarak DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ATi Radeon HD 3300 IGP'sini kullanan anakart, daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini de destekliyor ve 128MB'lık kart üste entegre bellek yngası ile birlikte geliyor.

Harici ekran kartı kullanıcılar ise Sapphire anakartını farklı kurulumlar ile kullanabiliyor. Zira çift PCIe konnektörü üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu gerçekleştirebilen anakart, PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu. Katı kapasitörlerle desteklenen ve pasif soğutma ile donatılan 790GX çipsetli çözüm, güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanıyor.

Aralarında RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart, AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor. Profesyoneller için üzerinde Debug LED ve kart üstü güç / reset butonları da bulunan 790GX yonga setli anakart Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı gibi özelliklere de sahip.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 10 yıl
Sapphire zaten DFI desdekli anakart konusunda birde begenmeyen varsa ekrankartını alır bitane kullanır olmadı 2 tane hali hazırda entegre olarak engüclü ekrankartı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
gerçekten ekran kartı olmadan her oyunu rahat oynayabiliyorsunuz,bu çok güzel birsey .hem anakart alıyorsunuz hem ekran kartı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Köprü soğutucusunu ve mosfet soğutucularını hiç beğenmedim çok kötü :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
güney köprüsündeki sogutucu gıcık bişey bence degiştmesi lazım haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 10 yıl
@K.Kahriman
hd3200 çipi 780g lerde....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tommy_gunn 10 yıl
Özellikle tasarım olarak simetrik bi yapısı var yani slotlar ve kapasitörlerin yerleşiimine özen gösterilmiş..... :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
test.test.teron 10 yıl
bu kartı bir yerden hatırlar gibiyim... xi0.info/... ...
önce DFI şimdi Jetway... Sapphire kendine yeni ortak bulmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
İntahar listesine yazıyorum bu board u
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
Şuan türkiyede neredeyse sadece MSI 790GX anakartlar var stoklarda. Acilen çeşit arttırılmasına ihtiyacımız var. Bu anakartın güç transiztörleri üzerindeki soğutucu güzel olmuş.
Gigabyte ın MA790X-UD4 anakartında güzel soğutucu var ama oda çok pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ehhh işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
amdciler yaşadı ekran kartına para vermeden piyasadaki çoğu oyunu oynarlarlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 10 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

amdciler yaşadı ekran kartına para vermeden piyasadaki çoğu oyunu oynarlarlar artık



Zaten şu anda var olan 790 çipsetli anakartlarda Ati HD3300 bulunuyor.Ve sizin dediğiniz gibi birçok oyunu oynatıyor.Crysis dahi akıcı bir şekilde 1024 te en düşük ayarlarda oynanabiliyor.GTA IV ü denemedim.Ama işlemci iyi olduktan sonra o da en düşük ayarda oynanılabilir.Ne kadar zevk verir orası tam bir muamma.

Saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9152 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD 10 yıl DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri 10 yıl DH Özel: Katlanabilir güneş panelleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim