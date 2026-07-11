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    ChatGPT Atlas tarayıcısı yolun sonuna geldi

    Geçen yıl kullanıcıya komple bir yapay zekâ sohbeti ve yapay zekâ ajanı hizmeti sunmak için geliştirilen ChatGPT Atlas tarayıcı kısa bir sürenin ardından iptal edildi.

    ChatGPT Atlas Tam Boyutta Gör
    OpenAI firmasının premium kitlesini genişletmek ve yapay zekâya daha kolay erişim sağlamak için geliştirdiği Atlas tarayıcısı yolun sonuna geldi. Daha önce de Sora video üretim platformunu kapatılarak ChatGPT’ye entegre edilmişti.

    ChatGPT Atlas iptal edildi

    Kaynakları biraz daha verimli kullanma adına yapılan bu hamle bağımsız Atlas tarayıcısını tamamen iptal ederek ChatGPT uygulamasına entegre edilmesini amaçlıyor. Sora da düşünüldüğünde ChatGPT uygulaması hem video üretebilen hem de internet gezintisi sunabilen komple bir araca dönüşecek.

    Ekim 2025 tarihinde kullanıma sunulan Atlas tarayıcısı sadece sohbet değil aynı zamanda yapay zekâ ajanlar ile de kullanıcılara farklı işlevler sunuyordu. Tarayıcının 9 Ağustos itibariyle tamamen erişime kapatılacağı belirtildi. Diğer taraftan tarayıcılarda ChatGPT kullanmak için bir Google Chrome eklentisi de duyuruldu.

    Sam Altman parça parça araçlar yerine süper uygulama adını verdiği bir konsepti hayata geçirmeye çalışıyor. Bu sayede ChatGPT uygulaması içerisinde Sora, Atlas, Codex, Work, ofis uygulamaları entegrasyonu birlikte sunulacak ve kullanıcının uygulamanın dışına çıkmamış olması sağlanacak.

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