ChatGPT Atlas Chrome’a meydan okudu, Google hisseleri çakıldı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ girişimlerinin sohbet robotları bugün oldukça geniş bir kitle edinmiş durumdalar. Ne var ki ileriye adımlar atabilmek için bir tarayıcı şirketi ile organize olmak şart. Google, Microsoft gibi firmalar ellerindeki imkânı olabildiğince kullanırken ChatPGT ya da Perplexity gibi oyuncular ise bu alanda yalnız kalıyor.

Bu yalnızlık tarayıcı sektöründe beklenmedik bir rekabet doğurmuş durumda. ChatGPT ya da Grok gibi sohbet robotlarının Google Arama platformunun hakimiyetini önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Şimdi ise Google Chrome tarayıcısının pazardaki mutlak hakimiyeti sorgulanmaya başladı.

ChatGPT Atlas nedir?

OpenAI girişimi uzun süredir merakla beklenen yeni ürünü ChatGPT Atlas tarayıcısını resmen tanıttı. ChatGPT Atlas geleneksel tarayıcıların ötesinde, içerisinde entegre bir sohbet arayüzü ve ajan modu (agent mode) gibi özelliklerle geliyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar yalnızca bilgi aramakla kalmayacak, aynı zamanda rezervasyon yaptırma, formları doldurma ya da belge düzenleme gibi eylemleri de tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tarayıcı arayüzünde sayfa içeriği ile sohbet ekranının yan-yana bulunduğu bir yapı öne çıkıyor; böylece kullanıcılar web sayfasında gezinirken aynı anda sohbet arayüzünden destek alabiliyorlar. Tanıtım konuşmalarında şirketin CEO’su Sam Altman, “internetin geleceğinde sohbet arayüzünün önemli olacağına inanıyoruz” diyerek, tarayıcının yalnızca sayfaları açıp gösteren bir araçtan öteye geçeceğini vurguladı.

ChatGPT Atlas tarayıcısı ilk olarak macOS sistemleri için indirmeye sunuldu. Windows, iOS ve Android versiyonlarının yakında çıkacağı açıklandı. Google hisseleri ise gelişmelerin ardından yüzde 5-6 civarında düşüş yaşarken sonrasında bir miktar toparlandı.

