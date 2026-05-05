Bir devrin sonu: Ask.com kapanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dot.com döneminin en önemli arama motorlarından birisi olan Ask.com kepenk kapatıyor. Arama motoru pazarında rekabetin çok yoğun olmasının yanı sıra yapay zekâ devrimini de yakalayamayan ekip operasyonları tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Rekabete dayanamadı

1996 yılında temelleri atılan Ask.com aslında o dönem Askjeeves adıyla hizmet veriyordu ve maskotu da bir uşak görseliydi. Tek tek terim aramak yerine cümleleri algılayarak sonuç üretebiliyordu. Kısa sürede popüler olan Askjeeves dot.com döneminde en iyi arama motorları arasında yerini aldı. 1999 yılında da halka arz edildi.

Korsan maç yayınına 4.3 milyon Euro ceza 2 gün önce eklendi

Ne var ki 1998 yılında Google’ın arama motoru pazarını kökten değiştirecek PageRank algoritmasını duyurması Askjeeves platformunu derinden etkiledi. Giderek gerilemeye başlayan Askjeeves 2006 yılında şimdiki sahibi tarafından satın alındı ve Ask.com olarak değiştirildi. Uşak maskotu da kaldırıldı ve daha modern bir görünüme kavuştu.

Tam Boyutta Gör

Bu gelişmeler de kâr etmeyince bu kez arama motoru kimliğinden uzaklaşarak soru-cevap şeklinde bir konsepte yöneldi. Bir süre kullanıcı trafiğini elinde tutsa da özellikle yapay zekâ devrimi ile artık hitap edebileceği bir kitle de kalmadı. Bugünün modern yapay zekâ sohbet robotlarının dayandığı doğal dilde iletişim aslında Ask.com platformunun vizyonuydu ancak bu potansiyel cömertçe harcandı. Haliyle iflas da kaçınılmaz oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: