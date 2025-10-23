OpenAI'ın tarayıcısı ChatGPT Atlas'a yeni özellikler geliyor

İşte ChatGPT Atlas'a gelecek yeni özellikler
Fry'ın X'te paylaştığı listeye göre, Atlas kullanıcıları yakın gelecekte profillere, sekme gruplarına ve isteğe bağlı bir reklam engelleyiciye kavuşacak. Listede, taşan yer imleri menüsü ve kısayollar listesi gibi bir dizi iyileştirme de yer alıyor. Bu özellikler önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıma sunulacak.
Tarayıcının yapay zeka özellikleri için de yenilikler planlanıyor. Şu anda yalnızca ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarına açık olan ajanı (eylem gerçekleştirebilen asistan) daha hızlı yanıt verecek, “duraklat” işlevi daha kararlı hale gelecek ve Google Drive ile bulut tabanlı Excel gibi araçlarla entegrasyonu geliştirilecek. "Ask ChatGPT" kenar çubuğu da yenilenecek; kullanıcılar sayfadan çıkmadan, doğrudan farklı projeleri veya yapay zeka modellerini seçebilecek.
Fry, kullanıcı önerilerine de açık olduklarını belirtti. Yanıtlardan anlaşıldığına göre, OpenAI halihazırda kullanıcıların Ask ChatGPT kenar çubuğundan doğrudan metin kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanıyan bir prototip üzerinde çalışıyor. Ayrıca, tarayıcının sabitlenmiş sekmeleri kapatıp yeniden açarken otomatik olarak geri yüklemesi fikrinin de mantıklı olduğunu belirtti.