    OpenAI'ın tarayıcısı ChatGPT Atlas'a yeni özellikler geliyor

    OpenAI, geçtiğimiz gün Google Chrome'a rakip yapay zeka destekli yeni web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı piyasaya sürdü. Şirket şimdi de tarayıcıya yakında yeni özellikler ekleyeceğini duyurdu.

    OpenAI'ın tarayıcısı ChatGPT Atlas'a yeni özellikler geliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz gün Google Chrome'a rakip yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı piyasaya sürdü. OpenAI'ın Atlas lideri Adam Fry, ekibin şimdiden tarayıcıyı adaha iyi hale getirmek için yoğun çalıştığını ve yakında yeni özelliklerin geleceğini açıkladı.

    İşte ChatGPT Atlas'a gelecek yeni özellikler

    Fry'ın X'te paylaştığı listeye göre, Atlas kullanıcıları yakın gelecekte profillere, sekme gruplarına ve isteğe bağlı bir reklam engelleyiciye kavuşacak. Listede, taşan yer imleri menüsü ve kısayollar listesi gibi bir dizi iyileştirme de yer alıyor. Bu özellikler önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıma sunulacak.

    Tarayıcının yapay zeka özellikleri için de yenilikler planlanıyor. Şu anda yalnızca ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarına açık olan ajanı (eylem gerçekleştirebilen asistan) daha hızlı yanıt verecek, “duraklat” işlevi daha kararlı hale gelecek ve Google Drive ile bulut tabanlı Excel gibi araçlarla entegrasyonu geliştirilecek. "Ask ChatGPT" kenar çubuğu da yenilenecek; kullanıcılar sayfadan çıkmadan, doğrudan farklı projeleri veya yapay zeka modellerini seçebilecek.

    Fry, kullanıcı önerilerine de açık olduklarını belirtti. Yanıtlardan anlaşıldığına göre, OpenAI halihazırda kullanıcıların Ask ChatGPT kenar çubuğundan doğrudan metin kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanıyan bir prototip üzerinde çalışıyor. Ayrıca, tarayıcının sabitlenmiş sekmeleri kapatıp yeniden açarken otomatik olarak geri yüklemesi fikrinin de mantıklı olduğunu belirtti.

