Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın Sora’yı gerçekten neden kapattığı ortaya çıktı

    Yapay zeka devi OpenAI’ın video üretim platformu Sora’yı neden kapattığı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Sora, yüksek işlem gücü nedeniyle her gün 1 milyon dolar maliyet oluşturuyordu.

    Geçtiğimiz hafta OpenAI’ın altı ay önce kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı video üretim aracı Sora’yı kapatma kararı AI dünyasına bomba gibi düştü. Kullanıcıların kendi yüzlerini uygulamaya yükleyebildiği Sora, bazı çevrelerde veri toplama amaçlı bir adım olarak yorumlanmıştı. Ancak Wall Street Journal’ın yeni araştırması, asıl nedenin çok daha pragmatik olduğunu ortaya koydu. Anlaşılan o ki Sora, beklenen ilgiyi görmediği gibi ciddi bir finansal yük haline gelmişti.

    Günde 1 milyon dolar yakıyordu

    Sora, lansmanının ardından kısa süre içinde dünya çapında yaklaşık bir milyon kullanıcıya ulaştı fakat bu sayı hızla yarım milyona kadar geriledi. Uygulamanın çalıştırılması, kullanıcıların hayal ürünü sahnelere kendilerini yerleştirmesiyle birlikte günlük yaklaşık 1 milyon dolar maliyet yaratıyordu. Bu yüksek maliyetin temel nedeni, video üretiminin oldukça yoğun işlem gücü gerektirmesi ve her kullanıcı etkileşiminin sınırlı sayıdaki yapay zeka çiplerini tüketmesiydi.

    OpenAI bünyesindeki bir ekip Sora’yı geliştirmek için yoğun çaba harcarken rakip firma Anthropic sessiz sedasız yazılım mühendislerini ve kurumsal müşterileri kazanıyordu. Özellikle Claude Code ürünü, OpenAI’ın pazar payını tehdit eden bir performans sergiliyordu. Bu durum OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Sora’yı kapatma ve kaynakları daha stratejik projelere yönlendirme kararını almasına yol açtı.

    Sora’nın ani kapanışının boyutunu anlamak için Disney örneği dikkat çekiyor. Eğlence devi, Sora ile yapılan iş birliği için 1 milyar dolar taahhütte bulunmuş ancak uygulamanın kapatılacağı bilgisi halka duyurulmadan sadece bir saat önce kendilerine iletilmişti. Sonuç olarak bu anlaşma da iptal oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışı iphone 16 pro max telegram para kazandıran oyunlar idm for mac apartman ortak alan elektrik aboneliği için gerekli evraklar polis nereye şikayet edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum