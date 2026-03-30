OpenAI’ın Sora’yı gerçekten neden kapattığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta OpenAI’ın altı ay önce kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı video üretim aracı Sora’yı kapatma kararı AI dünyasına bomba gibi düştü. Kullanıcıların kendi yüzlerini uygulamaya yükleyebildiği Sora, bazı çevrelerde veri toplama amaçlı bir adım olarak yorumlanmıştı. Ancak Wall Street Journal’ın yeni araştırması, asıl nedenin çok daha pragmatik olduğunu ortaya koydu. Anlaşılan o ki Sora, beklenen ilgiyi görmediği gibi ciddi bir finansal yük haline gelmişti.

Günde 1 milyon dolar yakıyordu

Sora, lansmanının ardından kısa süre içinde dünya çapında yaklaşık bir milyon kullanıcıya ulaştı fakat bu sayı hızla yarım milyona kadar geriledi. Uygulamanın çalıştırılması, kullanıcıların hayal ürünü sahnelere kendilerini yerleştirmesiyle birlikte günlük yaklaşık 1 milyon dolar maliyet yaratıyordu. Bu yüksek maliyetin temel nedeni, video üretiminin oldukça yoğun işlem gücü gerektirmesi ve her kullanıcı etkileşiminin sınırlı sayıdaki yapay zeka çiplerini tüketmesiydi.

OpenAI bünyesindeki bir ekip Sora’yı geliştirmek için yoğun çaba harcarken rakip firma Anthropic sessiz sedasız yazılım mühendislerini ve kurumsal müşterileri kazanıyordu. Özellikle Claude Code ürünü, OpenAI’ın pazar payını tehdit eden bir performans sergiliyordu. Bu durum OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Sora’yı kapatma ve kaynakları daha stratejik projelere yönlendirme kararını almasına yol açtı.

Sora’nın ani kapanışının boyutunu anlamak için Disney örneği dikkat çekiyor. Eğlence devi, Sora ile yapılan iş birliği için 1 milyar dolar taahhütte bulunmuş ancak uygulamanın kapatılacağı bilgisi halka duyurulmadan sadece bir saat önce kendilerine iletilmişti. Sonuç olarak bu anlaşma da iptal oldu.

