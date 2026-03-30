OpenAI’ın Sora’yı gerçekten neden kapattığı ortaya çıktı

Günde 1 milyon dolar yakıyordu
Sora, lansmanının ardından kısa süre içinde dünya çapında yaklaşık bir milyon kullanıcıya ulaştı fakat bu sayı hızla yarım milyona kadar geriledi. Uygulamanın çalıştırılması, kullanıcıların hayal ürünü sahnelere kendilerini yerleştirmesiyle birlikte günlük yaklaşık 1 milyon dolar maliyet yaratıyordu. Bu yüksek maliyetin temel nedeni, video üretiminin oldukça yoğun işlem gücü gerektirmesi ve her kullanıcı etkileşiminin sınırlı sayıdaki yapay zeka çiplerini tüketmesiydi.
OpenAI bünyesindeki bir ekip Sora’yı geliştirmek için yoğun çaba harcarken rakip firma Anthropic sessiz sedasız yazılım mühendislerini ve kurumsal müşterileri kazanıyordu. Özellikle Claude Code ürünü, OpenAI’ın pazar payını tehdit eden bir performans sergiliyordu. Bu durum OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Sora’yı kapatma ve kaynakları daha stratejik projelere yönlendirme kararını almasına yol açtı.
Sora'nın ani kapanışının boyutunu anlamak için Disney örneği dikkat çekiyor. Eğlence devi, Sora ile yapılan iş birliği için 1 milyar dolar taahhütte bulunmuş ancak uygulamanın kapatılacağı bilgisi halka duyurulmadan sadece bir saat önce kendilerine iletilmişti. Sonuç olarak bu anlaşma da iptal oldu.