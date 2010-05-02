Çin yapımı yeni bir tablet daha piyasaya sunuluyor: Shouying PID1110

Ürettiği cep telefonu ve kameralarla tanınan Çin merkezli Shouying firması, tablet pazarına adım atıyor. Shouying'in PID110 adı altında üreteceği tablet, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Shouying PID110'da 1366x768 çözünürlüğe sahip 11.6 inç boyutunda ekran kullanılıyor. 1GHz'lık IMAPX200 işlemci, 512 MB DDR2 RAM ve 8 GB dahili hafıza gibi bileşenlere sahip olan PID110, 1 adet USB girişine sahip olarak üretilecek. MP4, AVI (XVID,H.264,H.263, DIVX), AC-1, 3GP, MP3, WAV, WMA ve AAC+ gibi formatları destekleyen Shouying PID110, Android ve Win CE 6.0 işletim sistemlerini opsiyonel olarak sunacak

Shouying firmasının geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımı tableti PID110'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında beklenen açıklama henüz yapılmadı