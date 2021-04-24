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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Commodore 64 ile Bitcoin kazıldı

    Geçtiğimiz hafta Nintendo GameBoy üzerinde Bitcoin kazılmasının üzerinden meraklı kullanıcılar soluğu Commodore 64’te aldı. 1982 yılında satışa sunulan Commodore 64 de kazı yapabiliyor.
    24 Nisan 2021, 16:30 (1 gün)
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Commodore 64 ile Bitcoin kazıldı
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    Tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayarı olarak bilinen Commodore 64 bir çoğu için asla unutulamayacak anılar demek. Son madencilik furyası Commodore 64’e de uğradı.

    8-bit Show And Tell kanalını yürüten video oyun programcısı ve koleksiyoneri son içeriğinde Commodore 64’ü Bitcoin kazmaya yönelik modladı.

    Commodore 64 ile bitcoin kazımı

    1.023 MHz’de çalışan MOS Technology 6510 işlemcisi ve 64 KB RAM’e sahip Commodore 64 herhalde kripto para kazma denilince akla gelemeyecek bir donanım olsa gerek.

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    C programlama dilinde yazdığı kodla 0.3 H/s’lik kazma oranına ulaşan Youtuber, Commodore 64’ü SuperCPU kartıyla desteklemeyi de ihmal etmemiş.

    SuperCPU ile 3 H/s seviyesine ulaşan 1980’li yılların ikonik bilgisayarının ek kartının 20 kat performans artışı sağlamasına rağmen bu seviyede hızlanamaması donanım ve yazılım uyumsuzluğuna bağlanıyor.

    Commodore 64 ile Bitcoin kazıldı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın"

    İşlemcideki ek yazmaçları (register) açarak kazma performansını ikiye katlayan kullanıcının elde ettiği sonuçlar modern ASIC madencilerinin ulaştığı 18 Terahash/s’lik skorlarının çok gerisinde kalsa da tamamlanan bloklar en değerli bloklar olsa gerek.



    https://videocardz.com/newz/commodore-64-modded-to-mine-bitcoin
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1ses1 (hasan türk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İmamoğlu na benzettim :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Anladık akıllı saatle de yaparsınızda ne gereği var neyi ıspatlamış oluyorlar. Başardım ama bir boka yaramıyor tatminimi bu.
    Onunla coin kazacaüına antika olan cihazı satsa daha çok kazanır :D
    İmamoğlu na benzettim :D ...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haberlerde sıkmaya ve coin işinde milleti gaza getirme çabası gibime gelmeye başladı.Sen yeterince yazılım bilgisine sahipsen hesap makinesi ilede yaparsın olay sadece programı çalıştırmak sen bana birim zamanda nekadar kazdığını söyle.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim her kanal birden madencilik yaparak teknoloji haberlerine girmeye başladı haberleri.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ps 5 de yapsınlar hadi merak ettik iyi kazar ama
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    işlemciyi 5GHZ hızına getirseler ne olacak diye merak ettim şimdi ! :)
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya ne büyüttünüz. Abi bir algoritma çalışıyor işlem gücü olan her şeyle o algoritmayı çözmeye çalışırsınız. Sorun şu siz bu aletle bir değer denerken diğer adam 1 trilyon tane dener. Sonuç bu alet ile boşuna elektrik yakıp hiç bir gelir elde edemezsiniz (toplu bir üretime katılmadıysanız).

    O yüzden bu boş haberlerden vazgeçin artık.
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    U unununium 1 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    bu olayın zaten doom'un hamilelik testinde çalıştırılmasından farklı bir tarafı yok olay yapılabildiğini göstermek
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasrettin hoca demişki. Kar ile pekmezi karıştırarak yemeyi ben buldum ama beğenmedim
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    1ses1 (hasan türk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İmamoğlu na benzettim :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Anladık akıllı saatle de yaparsınızda ne gereği var neyi ıspatlamış oluyorlar. Başardım ama bir boka yaramıyor tatminimi bu.
    Onunla coin kazacaüına antika olan cihazı satsa daha çok kazanır :D
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Whippoorwill 1 gün ( Mesaj Silindi ) 1ses1
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    K kordexa 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Adamların geçim derdi sıkıntısı yok. faturaydı kiraydı vs.
    Eh Kendine ayıracak zamanı da çok. Yani öyle 15 saat özel sektörde köle gibi çalışma durumu da yok. Hobi olarak da bunu bulmuş belki.

    Saçma ve gereksiz mi bence evet ama zevkler renkler işte
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekrana yazdırması büyük hata, anlatım için güzel ama gerçekte çözerken ekrana birşey yazdırmaması lazım. 1.5-2 kat daha hizli olabilir.
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş işler neticede hayal satıyorlar bu hayala balıklama atlayan sazanlar hazır
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    Rachsuchtig 15 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    Eminim 80lerde internet için de böyle demişlerdir
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