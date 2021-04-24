Commodore 64 ile Bitcoin kazıldı

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Tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayarı olarak bilinen Commodore 64 bir çoğu için asla unutulamayacak anılar demek. Son madencilik furyası Commodore 64’e de uğradı.

8-bit Show And Tell kanalını yürüten video oyun programcısı ve koleksiyoneri son içeriğinde Commodore 64’ü Bitcoin kazmaya yönelik modladı.

Commodore 64 ile bitcoin kazımı

1.023 MHz’de çalışan MOS Technology 6510 işlemcisi ve 64 KB RAM’e sahip Commodore 64 herhalde kripto para kazma denilince akla gelemeyecek bir donanım olsa gerek.

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C programlama dilinde yazdığı kodla 0.3 H/s’lik kazma oranına ulaşan Youtuber, Commodore 64’ü SuperCPU kartıyla desteklemeyi de ihmal etmemiş.

SuperCPU ile 3 H/s seviyesine ulaşan 1980’li yılların ikonik bilgisayarının ek kartının 20 kat performans artışı sağlamasına rağmen bu seviyede hızlanamaması donanım ve yazılım uyumsuzluğuna bağlanıyor.

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İşlemcideki ek yazmaçları (register) açarak kazma performansını ikiye katlayan kullanıcının elde ettiği sonuçlar modern ASIC madencilerinin ulaştığı 18 Terahash/s’lik skorlarının çok gerisinde kalsa da tamamlanan bloklar en değerli bloklar olsa gerek.

https://videocardz.com/newz/commodore-64-modded-to-mine-bitcoin

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