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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın

    GPU devinin RTX 30 serisini tanıttığı dönemden bu yana merakla beklenen ara modelleri nihayet ufukta belirdi. Kaslı yeni Ampere kartların çıkış tarihleri paylaşıldı.
    24 Nisan 2021, 10:30 (Güncellendi, 1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar paylaşılan detayları giderek kırpılan RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti nihayet geliyor. Modellerin çıkış tarihleri paylaşıldı.

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    RTX 3080 Ti 25 Mayıs'ta gelebilir

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3080 Ti 26 Mayıs’ta piyasaya sürülecek. 10240 CUDA çekirdeği taşıyan üst seviye karta 12 GB GDDR6X VRAM eşlik edecek. Modelin fiyatının 999 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

     

    Ayrıca Bkz. "AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu"

    Diğer taraftan GA104-400 üzerinde yükselecek RTX 3070 Ti’dan da haber var. 6144 CUDA çekirdeği taşıması beklenen kartın 8 GB VRAM’le geleceği düşünülüyor. Model için önümüzdeki haziran ayının başlarına işaret edilmiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-launches-may-25th-rtx-3070-ti-early-june
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı haberleri, lüks araç haberleri gibi oldu. Ulaşılmaz olunca insanın okuyası gelmiyor.
    Yanıtla +28
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    B Bloody Roar 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu kartları çok büyük yapıyorsunuz, şunu 1080 ti boyutunda yapın be arkadaş.
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    M mrthr3535 (murat hür) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Büyük madenci fabrikalarına ho , direk fabrikadan fabrikaya tırlarla transferler geliyor , oyunculara gelince stok yok 2000 dolar 😅
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    güzel hareketler ama alamıyoruz ! bıktım discord'ta kart koşturmaktan.
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    besttrr (Architect Black) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Karaborsadan 25 bine alirsiniz sansliysaniz
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    Mugetsuga 1 gün ( Mesaj Silindi )
    14gb versiyonu çıkmazsa almam
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    teknoCat (ismi gizli) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    24gb vramli 3090 varken 3080ti alanın aklına
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) teknoCat
    Arkadaki ramları soğutmak hiç kolay değil. Backplate kızarıyor resmen.
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    A AskN0More (Nizam Samanlı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Madencilere hayirli ugurlu olsunlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    RTX 3090 ile aynı ETHEREUM kazım gücünü 500$ ucuza veriyor. Yani kimse alamayacak demek oluyor bu.
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    teknoCat (ismi gizli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    3060'da denenen madenci kilidi yenilendi. Yeni 3060'larda driver ile kilidi atlamanın önüne geçiliyor. 3080ti'ında bu özellikle geleceği söyleniyor.

    Madencilere özel kartları nvidia daha pahalıya çıkardı. Yani 1000 dolar rakamı msrp.

    3080 yongasını çıktığından beri aynı fiyata veriyor nvidia. Ekstra Parayı kazananlar karaborsacılar.

    Nvidia bu parayı çakallara kaptırmak yerine madenci kartı ile daha yüksek fiyata satıp maden işinden daha çok para kazanmak istiyor.

    Madenci için değişen bir şey olamayacak. O yine 2000 dolar ödeyecek kartta. Ama artık karaborsacı 1200 dolar değil 200 300 dolar koymuş olacak...


    Zaten kripto paralar çöküşe başladı. Yazın btc 20k dolar altına inerse gökten ekran kartı yağacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı haberleri, lüks araç haberleri gibi oldu. Ulaşılmaz olunca insanın okuyası gelmiyor.
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    b0Ni 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3080'in MSRP $700 ama şu an amazon bile €1300 civarına satıyor stok yakalayabilirseniz, bu da 2000den başlar artık
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