RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın

Bugüne kadar paylaşılan detayları giderek kırpılan RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti nihayet geliyor. Modellerin çıkış tarihleri paylaşıldı.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti’ın GPU’su görüntülendi: Kripto para kazma performansı paylaşıldı
RTX 3080 Ti 25 Mayıs'ta gelebilir
Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3080 Ti 26 Mayıs’ta piyasaya sürülecek. 10240 CUDA çekirdeği taşıyan üst seviye karta 12 GB GDDR6X VRAM eşlik edecek. Modelin fiyatının 999 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
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Diğer taraftan GA104-400 üzerinde yükselecek RTX 3070 Ti’dan da haber var. 6144 CUDA çekirdeği taşıması beklenen kartın 8 GB VRAM’le geleceği düşünülüyor. Model için önümüzdeki haziran ayının başlarına işaret edilmiş.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-launches-may-25th-rtx-3070-ti-early-june Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Madencilere özel kartları nvidia daha pahalıya çıkardı. Yani 1000 dolar rakamı msrp.
3080 yongasını çıktığından beri aynı fiyata veriyor nvidia. Ekstra Parayı kazananlar karaborsacılar.
Nvidia bu parayı çakallara kaptırmak yerine madenci kartı ile daha yüksek fiyata satıp maden işinden daha çok para kazanmak istiyor.
Madenci için değişen bir şey olamayacak. O yine 2000 dolar ödeyecek kartta. Ama artık karaborsacı 1200 dolar değil 200 300 dolar koymuş olacak...
Zaten kripto paralar çöküşe başladı. Yazın btc 20k dolar altına inerse gökten ekran kartı yağacak
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