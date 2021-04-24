RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın

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Bugüne kadar paylaşılan detayları giderek kırpılan RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti nihayet geliyor. Modellerin çıkış tarihleri paylaşıldı.

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RTX 3080 Ti 25 Mayıs'ta gelebilir

Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3080 Ti 26 Mayıs’ta piyasaya sürülecek. 10240 CUDA çekirdeği taşıyan üst seviye karta 12 GB GDDR6X VRAM eşlik edecek. Modelin fiyatının 999 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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Diğer taraftan GA104-400 üzerinde yükselecek RTX 3070 Ti’dan da haber var. 6144 CUDA çekirdeği taşıması beklenen kartın 8 GB VRAM’le geleceği düşünülüyor. Model için önümüzdeki haziran ayının başlarına işaret edilmiş.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-launches-may-25th-rtx-3070-ti-early-june

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