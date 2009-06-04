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Computex 09: Avermedia Standı

9 yıl
40,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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GPS'li TV kartı mı? Computex 09 Avermedia Standında çok daha fazlası vardı!

Bilgisayarında TV izlemek isteyen herkesin yakından tanıdığı Avermedia, dahili GPS'e sahip, çift Tunerli, Windows 7 uyumlu enteresan TV kartı modelleriyle Computex 09'daydı!


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BREATH 9 yıl
yahu ürünlerlemi ilgilieniyosunuz yoksa eğlencemi arıyosunuz anlamadım.heyecanlı yada değil anlatmış mevzuları ama acaba GPS'li modelin adı nedir model adı nedir mesut beyede izin vermedi doğru düzgün sorsun onu öğrenemedik.
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isviçreli bilim adamı 9 yıl

BREATH

yahu ürünlerlemi ilgilieniyosunuz yoksa eğlencemi arıyosunuz anlamadım.heyecanlı yada değil anlatmış mevzuları ama acaba GPS'li modelin adı nedir model adı nedir mesut beyede izin vermedi doğru düzgün sorsun onu öğrenemedik.

evet bende merak ettim
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KAZUYA MISHIMA 9 yıl
tanıtıcı cok heyecanlı eller kollar felaket
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DemirAtlı 9 yıl
sonu biraz absürt bitmiş
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neXXen 9 yıl
Cevap verme süresi o kadar. Yeterlihttp://img.donanimhaber.com//image/s1.gif
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hasanmustafa06 9 yıl
benim de adım hasan ben hep avermedya derim
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cgdincer 9 yıl
hasan bey standımıza hoşgeldiniz diyip devam edecekken mesut bey direk tıkıyor :D
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Cool Boy 9 yıl

Orjinalden alıntı: cgdincer

hasan bey standımıza hoşgeldiniz diyip devam edecekken mesut bey direk tıkıyor :D


Gerçekten öyle sonradan dikkatimi çekti benimde
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ÇakırEfe 9 yıl
Computex fuarından haberler taşımanız çok güzel. Emeklerinize sağlık arkadaşlar.

GPS sistemli TV kartı güzelmiş. Fiyatı 100-110 $ 'ı geçmiyorsa iyi. Yalnız o cihazın araç tipi uydu anteni olmadan görüntü verebileceğini ya da GPS ile yer bildireceğini hiç sanmıyorum. Videodan şu anlaşılıyor: "Al bu cihazı, usb porttan tak laptopa. TV izle ve GPS keyfi yaşa." Peki gerçekte böyle mi? Sanmam.

Ya bir de şu telaffuz problemlerini bir halletsek. Biriniz "Evırmedya" diyorsunuz, diğeriniz "evırmidya" diyor. Başta "evırmidya" diyen stand görevlisi videonun ortasında bir yerde bu sefer "avermedya" diyor. Nasıl telaffuz edildiği konusunda bir karar versek diyorum.
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