Computex 09: Avermedia Standı

Bilgisayarında TV izlemek isteyen herkesin yakından tanıdığı Avermedia, dahili GPS'e sahip, çift Tunerli, Windows 7 uyumlu enteresan TV kartı modelleriyle Computex 09'daydı!
BREATH yahu ürünlerlemi ilgilieniyosunuz yoksa eğlencemi arıyosunuz anlamadım.heyecanlı yada değil anlatmış mevzuları ama acaba GPS'li modelin adı nedir model adı nedir mesut beyede izin vermedi doğru düzgün sorsun onu öğrenemedik.
Orjinalden alıntı: cgdincer hasan bey standımıza hoşgeldiniz diyip devam edecekken mesut bey direk tıkıyor :D
evet bende merak ettim
Gerçekten öyle sonradan dikkatimi çekti benimde
GPS sistemli TV kartı güzelmiş. Fiyatı 100-110 $ 'ı geçmiyorsa iyi. Yalnız o cihazın araç tipi uydu anteni olmadan görüntü verebileceğini ya da GPS ile yer bildireceğini hiç sanmıyorum. Videodan şu anlaşılıyor: "Al bu cihazı, usb porttan tak laptopa. TV izle ve GPS keyfi yaşa." Peki gerçekte böyle mi? Sanmam.
Ya bir de şu telaffuz problemlerini bir halletsek. Biriniz "Evırmedya" diyorsunuz, diğeriniz "evırmidya" diyor. Başta "evırmidya" diyen stand görevlisi videonun ortasında bir yerde bu sefer "avermedya" diyor. Nasıl telaffuz edildiği konusunda bir karar versek diyorum.