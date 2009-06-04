Computex 09: Avermedia Standı

GPS'li TV kartı mı? Computex 09 Avermedia Standında çok daha fazlası vardı!

Bilgisayarında TV izlemek isteyen herkesin yakından tanıdığı Avermedia, dahili GPS'e sahip, çift Tunerli, Windows 7 uyumlu enteresan TV kartı modelleriyle Computex 09'daydı!