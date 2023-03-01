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    GPS nedir, ne işe yarar?

    Telefonlarda da bulunan uzay tabanlı teknoloji GPS ne demek, ne işe yarar? GPS açılımı ve Garmine dışında en çok tercih edilen araç takip cihazı ve fiyatları burada.
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    GPS, askeri bir teknoloji olarak başladı ancak şimdi Dünya çapında milyarlarca insanın günlük yaşamında ve artık konum hizmetleri sağlayan tek takımyıldız değil. Rusya, 1970'lerde sistemi tasarlamaya başladıkları Sovyetler Birliği döneminden gelen Glonass sistemine sahip. Avrupa Birliği'nde Galileo sistemi var, Çin’de de Beidou var. Bu navigasyon uydu takımyıldızlarına, topluca Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) deniyor. Peki, her gün kullandığımız akıllı telefonlarda da olan GPS ne demek, açılımı ne? GPS anlamı ve kullanım alanları burada.

    GPS nedir ❓

    gps ne demek Tam Boyutta Gör
    GPS ne demek kısaca açıklamak gerekirse; GPS, konum, hız ve zaman senkronizasyonunu sağlayan küresel bir navigasyon uydu sistemidir. GPS açılımı; Global Positioning System. GPS, Türkçe’de Küresel Konumlandırma Sistemi anlamına gelir.

    GPS teknolojisi, konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) ölçümleri sağlayan birçok GNSS’den biridir. GPS, şu anda en az 24 operasyonel uydudan oluşan ABD hükümeti uydu tabanlı navigasyon sistemi. GPS, dünyanın her yerinde, her türlü hava koşulunda, abonelik ücreti veya kurulum ücreti olmadan günün 24 saati çalışır. ABD Savunma Bakanlığı, ilk başta uyduları askeri kullanım için yörüngeye yerleştirdi; 1980’lerde ise halka açtı.

    Telefonda GPS nedir 📱

    telefonda gps ne demek Tam Boyutta Gör
    Cep telefonunda GPS ne demek? Telefonda GPS, haritada nerede olduğunuzu bulmak ve navigasyon için gerekli bir teknolojidir.

    Uygulamaların çoğu konumunuzu tam olarak tespit etmek için GPS’i kullanır ve hatta bazıları GPS olmadan çalışmaz. Haritayı kullanırken, konumunuzu bir arkadaşınızla paylaşırken veya yakınınızdaki bir yeri ararken GPS’den faydalanırsınız.

    Arabada GPS nedir 🚗

    arabada gps ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Navigasyon sistemleri, aracınızın konumunu tam olarak belirlemek için GNSS ağını kullanır. Arabanızdaki sistem bu uydularla mikrodalgalar aracılığıyla iletişim kurar ve aracın yerini yerel harita üzerinde gösterir. Araç hareket ettiğinde konumunuz izlenebilir, oteller, benzin istasyonları, restoranlar gibi yakındaki önemli noktalar gösterilir veya varış noktasına giden rotaları hesaplamak için kullanılır.

    Teknoloji, son 20 yılda gelişti; arabalar için GPS navigasyon sistemlerinin erişilebilirliği buna en iyi örnek. Arabalar için navigasyon sistemleri çoğu yeni araçta standart olmakla birlikte satış sonrasında da kurulabiliyor veya taşınabilir ünite olarak satın alınabiliyor.

    Akıllı saatte GPS nedir ⌚️

    akıllı saatte gps ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat, GPS’i çoğu cihazdan farklı şekilde kullanır. Akıllı saatiniz GPS’i kullandığında triangülasyon denilen yöntemle tam konum tespiti yapar ve bu şekilde her zaman nerede olduğunuzu bilebilir.

    Triangülasyon, iki sinyal arasındaki farkı belirler. Biri saatinizin aldığı sinyal, diğeri de saatinize gönderilen sinyaldir. Bu iki sinyal arasındaki tutarsızlık tam konumunuzu belirler. Yani, uydular akıllı saatinize sinyal göndererek sizi takip edebiliyor. Akıllı saatte GPS teknolojisi, sağlık verilerinizi takip etmenizi, çocuğunuzun nerede olduğunu bilmenizi sağlar. Ayrıca, uyku takibi, kalp atış hızı takibi, gün içinde attığınız adım sayısını saymak gibi işlevleri gerçekleştirmek için GPS’den faydalanır.

    Denizcilikte GPS nedir 🌊

    denizcilikte gps nedir Tam Boyutta Gör
    Denizcilikte GPS, deniz arama kurtarmada seyretme, hız ölçme ve konum belirleme için en hızlı ve en doğru yöntemdir.

    Geminin konumunu bilmek gemi kaptanı için deniz seyrüseferinde hayati önem taşır. Bu, özellikle açık sularda, kalabalık limanlarda ve su yollarında önemlidir. Okyanustayken geminin koşulların izin verdiğince güvenli ve vaktinde varış noktasına ulaşmasını sağlamak için doğru hız, konum ve yön gereklidir. Gemi, limandan ayrılırken veya limana varırken doğru konum bilgisi kritik öneme sahiptir. Diğer gemilerin oluşturduğu deniz trafiği ve sudaki tehlikeler manevra yapmayı zorlaştırır ve kaza riski artar. Denizciler, şamandıra yerleştirme, su altı araştırması ve seyir tehlikesi konumu ve haritalama için GPS konum bilgisini girer. Ticari balıkçı tekneleri de daha fazla balık bulunan avlanma yerlerine gitmek için GPS’i kullanır.

    Bilinen GPS sinyalinin gelişmiş versiyonu olan DGPS, özellikle denizcilik operasyonlarında daha yüksek hassasiyet ve artırılmış güvenlik sağlar. Bu nedenle birçok ülke şamandıra konumlandırma, tarama ve temizleme gibi operasyonlar için DGPS’i kullanır.

    GPS, GIS yazılımı ile birlikte dünyanın en büyük liman tesislerinde otomatik konteynır yerleştirmenin verimli yönetimi ve işletilmesi için çok önemli rol oynuyor. GPS, konteynırların limana gelişinden çıkışına kadar alma, takip etme, aktarma ve yerleştirme süreçlerinin otomasyonunu kolaylaştırır. GPS, kaybolan veya yanlış yönlendirilen konteynır sayısının azalmasına yardımcı olduğu, işletme maliyetlerini de düşürdüğü kaydedildi.

    GPS nasıl çalışır 💡

    gps nasıl çalışır Tam Boyutta Gör
    GPS teknolojisi nasıl çalışır? GPS uyduları, Dünya’yı günde iki kez bir yörüngede daire içine alır. Her uydu, GPS cihazlarının uydunun kesin konumunu  çözmesine ve hesaplamasına izin veren benzersiz sinyal ve yörünge parametreleri iletir. GPS alıcıları, kullanıcının tam konumunu hesaplamak için bu bilgileri ve trilaterasyonu kullanır. GPS alıcı temelde, iletilen bir sinyali almak için geçen süreye göre her bir uyduya olan mesafeyi ölçer. Alıcı, birkaç uydudan fazla mesafe ölçümleriyle kullanıcının konumunu belirleyebilir ve rotanızı ölçmek, bir alanın haritasını çıkarmak, eve dönüş yolunuzu çizmek için bunu elektronik olarak gösterebilir.

    GPS, günümüzde akıllı saatler, uydu iletişim cihazları, otomobiller, tekneler gibi her türlü cihazda yerleşik olarak bulunur. GPS alıcısı, iki boyutlu konumunuzu (enlem ve boylam) hesaplamak ve hareketinizi takip etmek için en az üç uydunun sinyaline kilitlenmiş olmalıdır. Alıcı, dört ya da daha fazla uydu görüntülediğinde 3 boyutlu konumunuzu (enlem, boylam ve yükseklik) belirleyebilir. GPS alıcısı, genelde sekiz veya daha fazla uyduyu izler; bu, günün saatine ve Dünya’nın neresinde olduğunuza bağlıdır.

    GPS ne işe yarar 🧐

    gps ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    GPS, birçok farklı sektördeki işletmeler ve kuruluşlar için etkili ve güvenilir bir araçtır. Haritacılar, bilim insanları, pilotlar, kaptanlar, ilk müdahale ekipleri, madenciler, tarım işçileri ve daha birçok kişi tarafından günlük hayatta kullanılır. Doğru ölçümler ve haritalar hazırlamak, hassas süre ölçümleri yapmak, konum takibi ve navigasyon için GPS bilgileri kullanılır.
    • Acil müdahale: İlk müdahale ekipleri, acil durum veya doğal afet sırasında harita oluşturmak, hava durumunu takip etmek ve acil durum personelini takip etmek için GPS’i kullanır. Avrupa ve Rusya’da eCall düzenlemesi, bir kaza durumunda acil servislere hızlıca veri göndermek için GPS alternatifi olan GLONASS teknolojisi ve telematiğe dayanır.
    • Eğlence: GPS, Pokemon Go, Jurassic World Alive, Geocaching gibi oyunlarda da ilerlemenizi sağlar.
    • Sağlık: Akıllı saatler ve giyilebilir teknoloji, fitness aktivitenizi (yürüyüş mesafesi gibi) izleyebilir.
    • Taşımacılık: Lojistik şirketleri, sürücü verimliliğini ve güvenliğini artırmak için telematik sistemleri uygular.
    • Diğer sektörler: Tarım, otonom araçlar, satış ve hizmetler, ordu, mobil iletişim, güvenlik ve balıkçılık.

    GPS çeşitleri 📲

    gps türleri Tam Boyutta Gör
    GPS, dört küresel navigasyon uydu sisteminden biridir. Dört küresel GNSS sistemi; GPS (Amerika), GLONASS (Rusya), Galileo (AB), BeiDou (Çin). Ek olarak, iki bölgesel sistem vardır; QZSS (Japonya) ve IRNSS veya NavIC (Hindistan). Peki, kaç çeşit GPS vardır? İşte GPS türleri:

    1️⃣ AGPS

    Assisted GPS ya da A-GPS (Baz istasyon destekli küresel konumlama sistemi), alıcıların uyduların yerini belirlemeye yardımcı olan yerel ağ kaynaklarından bilgi almasına olanak tanıyan bir GPS türüdür. AGPS genellikle, uydu sinyallerinin kolayca ulaşamadığı alanlarda kullanılır. Ancak, A-GPS’in çalışması için hücresel ağların olması gerekir.

    A-GPS, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılır ve telefonun konum bilgilerine acil arama gönderme yoluyla erişilebilir olmasını sağlar. Teknoloji, cep telefonlarının sinyal zayıf olduğunda veya telefonları yalnızca iki uydu tarafından görülebildiğinde bile navigasyon sistemine kilitlenmesine izin verir.

    2️⃣ SGPS

    Simultaeous GPS ya da S-GPS (Eş zamanlı küresel konumlama sistemi), hem ses verilerinin hem de GPS sinyalinin bir telefondan aynı anda iletilmesine izin veren bir GPS türüdür. Her iki veri tipi de SPS sinyalini ve telefon görüşmesi alımını değiştirmek yerine aynı anda gönderilir ve daha iyi hassasiyet vardır. Özellikle acil durumlarda, ambulans, itfaiye vb. hizmet sağlayıcıların arama devam ederken bile aramanın kaynağını bulmasına olanak sağlaması açısından kullanışlıdır.

    3️⃣ DGPS

    Differential GPS ya da D-GPS (Ayrımsal küresel konumlama sistemi), bilindik GPS alıcısından elde edilen konum verilerinin doğruluğunu artırmak için kullanılan bir düzeltme tekniğidir. DGPS, bir nesnenin veya kişinin gerçek konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan, GPS'e yönelik bir geliştirmedir. GPS için olağan doğruluk aralığı 15 metredir. D-GPS, konum hatası sınırını 2,5 cm kadar daraltabilir. Bilinen sabit konumlar ile uydu konumu arasındaki hesaplanan farkı yayınlayan sabit yer istasyonları ağı kullanarak çalışır. D-GPS, Amerika ve Kanada Sahil Güvenlikleri tarafından uygulanmaktadır.

    Ayrımsal olmayan GPS, DGPS’in aksine, konumlandırmayı anlamak için doğrudan uydu sinyallerini kullanır. D-GPS'den daha az doğrudur, ancak önemli ölçüde daha kapsamlı bir kullanım alanına sahiptir.

    4️⃣ Haritalı ve haritasız GPS

    Haritalı GPS, yerleşik haritalarla birlikte gelen bir tür GPS birimidir. Haritalı GPS, genellikle mobil cihazlarda bulunan GPS birimi türüdür. Haritasız GPS, haritalar olmadan gelen bir tür GPS birimidir. Yolları veya önemli noktaları görmeden başka bir noktaya gitmeniz için konumunuzu ve yönünüzü gösterir. İlerlemenizi ve yönünüzü işaretlemek için içerik haritası benzeri yollar kullanır.

    GPS ne için kullanılır 📍

    gps kullanım alanları Tam Boyutta Gör
    GPS’in beş ana kullanımı vardır:
    • Konum: Bir konumu belirleme
    • Navigasyon: Bir yerden başka bir yere gitme
    • Takip: Nesne veya kişisel hareketine izlenmesi
    • Haritalama: Dünya haritasını çıkarma
    • Süre: Kesin zaman ölçümleri

    GPS nasıl açılır 📱

    gps nasıl kullanılır Tam Boyutta Gör
    Konum servisleri, konumu belirleyen ve ardından buna göre içerik sağlayan bir dizi özelliktir. Google Haritalar, Bul ve daha pek çok uygulama nereye gittiğinizi, kaybolan veya çalınan telefonunuzun nerede olduğunu veya yakınınızdaki eczaneleri nerede bulabileceğinizi söylemek için telefonunuzun konumunu kullanır. Konum servisleri, telefonunuzun donanımına ve internetteki verilere dokunarak çalışır. Konum servislerinin omurgası, genellikle doğru ve kullanılabilir plan GPS’tir. Konum servisleri, nerede olduğunuz hakkında daha iyi bilgi almak için, nerede olduğunuzu belirlemek için cep telefonu ağlarından, yakındaki WiFi ağlarından ve Bluetooth cihazlardan gelen verileri de kullanır. Peki, iOS ve Android telefonda GPS nasıl açılır? Telefonda GPS açmak için yapmanız gerekenler:

    Samsung telefonda GPS açma 📱

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Konum’u seçin.
    3. Kapalı ise Açık konuma getirin.

    iPhone’da GPS açma 📲

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Gizlilik ve Güvenlik’e dokunun.
    3. Konum Servisleri’ne dokunun.
    4. Açık konuma getirin.

    Takip cihazı nedir 🧭

    takip cihazı nedir Tam Boyutta Gör
    GPS takip cihazı, bir araç, kişi, hayvan veya nesnenin hareketini belirlemek ve konumunu izlemek için kullanılan navigasyon cihazıdır. Konumlar, takip cihazında saklanır veya cihaza yerleşik hücresel ağ, radyo, uydu modem veya WiFi ağıyla internete bağlı cihaza iletilir. GPS izleyicileri, konumu belirlemek için bir dizi uyduya bağlanır.

    GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ağındaki üç veya daha fazla uydunun konumunu ve bunlara olan mesafesini kullanan trilaterasyon adı verilen işlemi kullanır. GPS takip cihazlarının bazıları aktif izleyicilerdir; kullanıcıya küresel konumlandırmanın gerçek zamanlı görünümünü sunar. Bazı takip cihazları da pasif izleyicilerdir; GPS verilerini daha sonra göstermek üzere saklarlar ve genelde aktif izleyicilerden daha ucuz olurlar.

    Araç takip cihazı nedir 🚘

    araç takip cihazı nedir Tam Boyutta Gör
    Araçlar için GPS takip cihazları, uydu navigasyon verilerini kullanarak aracın konumu, hızı, yönü ve mesafesi hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Araç takip cihazları kullanmanın faydaları arasında; hırsızlığa karşı koruma, sürücü güvenliğini artırma, sigorta indirimleri sayılabilir. GPS teknolojisi, yeni arabalarda yerleşik gelir veya sonradan satın alırsınız. Araç GPS cihazları, sistem uydulara dayandığından sınırlı cep telefonu servisi olan alanlarda çalışabilir.

    Araç takip sistemleri, sizi, sevdiklerinizi ve arabanızı koruyabilir. GPS kullanarak arabanın konumunu bilmenin birçok avantajı vardır. Konum verileri, bir kazanın ardından acil durum müdahale ekiplerinin sizi daha hızlı bulmasına yardımcı olur. Arabanız çalınır veya çekilirse GPS ile nerede olduğunu daha kolay bulursunuz. Ebeveynler de genç çocuklarının aracı güvenli kullanıp kullanmadığını takip etmek için GPS cihazından faydalanabilir.

    GPS takip cihazı fiyatları 🏷️

    gps fiyatları Tam Boyutta Gör
    GPS fiyatları ihtiyaca göre farklılık göstermekte. Yaşlılar ve çocuklar için, hayvanlar (kedi ve köpek) için, araba ve bisiklet için GPS takip cihazları mevcut. Hatta GPS takip cihazı sim kartlı ve sim kartsız olarak da ayrılıyor. İşte farklı ihtiyaçlara göre en beğenilen GPS cihazları ve fiyatları 🔽
    • SALIND GPS - Araç takip cihazı: 556 TL
    • SinoTrack ST-901 - Araba ve motosiklet takip cihazı: 699 TL
    • DERCLIVE - Hayvan için takip cihazı: 425 TL
    • Apple AirTag - Takip cihazı: 848 TL
    • Weenect Silver - Yaşlılar için takip cihazı: 668 TL
    • Yongke Mini OBD II - Kamyon takip cihazı: 422 TL
    • PjxerdQ OBD - GPS takip cihazı: 508 TL

    GPS ile Navigasyon arasındaki fark nedir 🆚

    gps navigasyon farkı Tam Boyutta Gör
    GPS, bir alıcının coğrafi konumunu belirlemek için uydu sinyallerini kullanan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Uydu navigasyon sistemleri ise; dünya genelinde yön bulma, konum ve zamanlama hizmetleri sağlayan bir uydu takımyıldızını ifade eder. Aşağıdaki tablo, navigasyon ile GPS özelliklerini karşılaştırır ve aralarındaki farklılıkları gösterir.
    GPS  Uydu Navigasyon Sistemi
    Tamamen işlevsel uydu tabanlı navigasyon sistemidir. Geniş yapay uydu ağına dayalı bir sistemdir.
    Sürekli mikrodalga radyo sinyallerini iletir. Konumlandırma ve zamanlama hizmetleri sağlar.
    ABD Savunma Bakanlığı tarafından sağlanır. Otonom jeo-uzamsal konumlandırma sağlar.
    Radyo aracılığıyla GPS alıcılarına sinyaller yayınlar. Karada, denizde veya havada, bilinmeyen yollarda ilerlemenize izin verir.
    Dünya etrafında dönen uydular grubunun ortak adıdır. GPS sinyallerinden yararlanan özel bir yazılımdır.
    Dahili yazılımı kullanarak sinyali işler. Konum, hız ve zaman tahminleri elde edilir.

    Bu rehber yazıda GPS nedir, nasıl çalışır, nerelerde kullanılır ve telefonda GPS ne işe yarar? anlattık. Garmine dışında tercih edilen en iyi takip cihazları ve GPS takip cihazı fiyatlarına da değindik.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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