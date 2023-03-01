GPS nedir, ne işe yarar?

GPS teknolojisi, konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) ölçümleri sağlayan birçok GNSS’den biridir. GPS, şu anda en az 24 operasyonel uydudan oluşan ABD hükümeti uydu tabanlı navigasyon sistemi. GPS, dünyanın her yerinde, her türlü hava koşulunda, abonelik ücreti veya kurulum ücreti olmadan günün 24 saati çalışır. ABD Savunma Bakanlığı, ilk başta uyduları askeri kullanım için yörüngeye yerleştirdi; 1980’lerde ise halka açtı.

Uygulamaların çoğu konumunuzu tam olarak tespit etmek için GPS’i kullanır ve hatta bazıları GPS olmadan çalışmaz. Haritayı kullanırken, konumunuzu bir arkadaşınızla paylaşırken veya yakınınızdaki bir yeri ararken GPS’den faydalanırsınız.

Telefondan konum nasıl atılır? 2 ay önce eklendi

Teknoloji , son 20 yılda gelişti; arabalar için GPS navigasyon sistemlerinin erişilebilirliği buna en iyi örnek. Arabalar için navigasyon sistemleri çoğu yeni araçta standart olmakla birlikte satış sonrasında da kurulabiliyor veya taşınabilir ünite olarak satın alınabiliyor.

Triangülasyon, iki sinyal arasındaki farkı belirler. Biri saatinizin aldığı sinyal, diğeri de saatinize gönderilen sinyaldir. Bu iki sinyal arasındaki tutarsızlık tam konumunuzu belirler. Yani, uydular akıllı saatinize sinyal göndererek sizi takip edebiliyor. Akıllı saatte GPS teknolojisi, sağlık verilerinizi takip etmenizi, çocuğunuzun nerede olduğunu bilmenizi sağlar. Ayrıca, uyku takibi, kalp atış hızı takibi, gün içinde attığınız adım sayısını saymak gibi işlevleri gerçekleştirmek için GPS’den faydalanır.

Denizcilikte GPS nedir 🌊

Tam Boyutta Gör Denizcilikte GPS, deniz arama kurtarmada seyretme, hız ölçme ve konum belirleme için en hızlı ve en doğru yöntemdir.

Geminin konumunu bilmek gemi kaptanı için deniz seyrüseferinde hayati önem taşır. Bu, özellikle açık sularda, kalabalık limanlarda ve su yollarında önemlidir. Okyanustayken geminin koşulların izin verdiğince güvenli ve vaktinde varış noktasına ulaşmasını sağlamak için doğru hız, konum ve yön gereklidir. Gemi, limandan ayrılırken veya limana varırken doğru konum bilgisi kritik öneme sahiptir. Diğer gemilerin oluşturduğu deniz trafiği ve sudaki tehlikeler manevra yapmayı zorlaştırır ve kaza riski artar. Denizciler, şamandıra yerleştirme, su altı araştırması ve seyir tehlikesi konumu ve haritalama için GPS konum bilgisini girer. Ticari balıkçı tekneleri de daha fazla balık bulunan avlanma yerlerine gitmek için GPS’i kullanır.

Bilinen GPS sinyalinin gelişmiş versiyonu olan DGPS, özellikle denizcilik operasyonlarında daha yüksek hassasiyet ve artırılmış güvenlik sağlar. Bu nedenle birçok ülke şamandıra konumlandırma, tarama ve temizleme gibi operasyonlar için DGPS’i kullanır.

GPS, GIS yazılımı ile birlikte dünyanın en büyük liman tesislerinde otomatik konteynır yerleştirmenin verimli yönetimi ve işletilmesi için çok önemli rol oynuyor. GPS, konteynırların limana gelişinden çıkışına kadar alma, takip etme, aktarma ve yerleştirme süreçlerinin otomasyonunu kolaylaştırır. GPS, kaybolan veya yanlış yönlendirilen konteynır sayısının azalmasına yardımcı olduğu, işletme maliyetlerini de düşürdüğü kaydedildi.