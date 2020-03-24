Computex 2020 ertelendi

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Tayvan’da düzenlenmesi beklenen Computex 2020 son dönemde hızla etkisini hissettiren pandemi nedeniyle ertelendi. Durum 2003 yılında yaşanan SARS salgınını hatırlattı.

Computex 2003 de ertelenmişti

Daha önce SARS nedeniyle eylül ayına çekilen Computex 2003’ün ardından ikinci eylül ayına alınan Computex fuarı 2020 yılının oldu. Bu durum donanım dünyası tarafından beklenen bir gelişme olsa da kullanıcıları üzdü.

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Hali hazırda salgına karşı sıkı önlemler alan Tayvan’da seyahat kısıtlamaları ve henüz tedavinin yanı sıra aşı çalışmalarının sürüyor olması bu gelişmede en önemli etkenlerden. Son olarak tarihin belirlenmesinde çeşitli bilim kurullarının COVID için bu yılın 3. çeyreğine dair olumlu beklentilerinin etkili olduğu düşünülüyor.

https://www.techpowerup.com/265040/computex-2020-postponed-due-to-covid-19-outbreak

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