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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Computex 2020 ertelendi

    Bilgisayar dünyasının merakla beklediği karar nihayetinde geldi. Covid19 Computex’i de etkiledi.
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Computex 2020 ertelendi
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    Tayvan’da düzenlenmesi beklenen Computex 2020 son dönemde hızla etkisini hissettiren pandemi nedeniyle ertelendi. Durum 2003 yılında yaşanan SARS salgınını hatırlattı.

    Computex 2003 de ertelenmişti

    Daha önce SARS nedeniyle eylül ayına çekilen Computex 2003’ün ardından ikinci eylül ayına alınan Computex fuarı 2020 yılının oldu. Bu durum donanım dünyası tarafından beklenen bir gelişme olsa da kullanıcıları üzdü.

    Ayrıca Bkz. "Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde"

    Hali hazırda salgına karşı sıkı önlemler alan Tayvan’da seyahat kısıtlamaları ve henüz tedavinin yanı sıra aşı çalışmalarının sürüyor olması bu gelişmede en önemli etkenlerden. Son olarak tarihin belirlenmesinde çeşitli bilim kurullarının COVID için bu yılın 3. çeyreğine dair olumlu beklentilerinin etkili olduğu düşünülüyor.



    https://www.techpowerup.com/265040/computex-2020-postponed-due-to-covid-19-outbreak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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