Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde

10 nm sürecinin rafine halinden geçecek Tiger Lake işlemcileri yeni işlemci mimarisi nedeniyle donanım dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Gün yüzüne çıkan yeni yonga umut verici.
Tiger Lake'te IPC artışı yolda
Intel Tiger Lake işlemcileri hakkında şu ana kadar bilinenler Sunny Cove çekirdeklerinin terkedilip Willow Cove’a geçileceği. Bu sayede hissedilir IPC artışı yaşanacak yongaların önbellek tasarımı da iyileştirilecek. L2 önbelleği toplamda 1 MB’tan çekirdek başına 1.25 MB’a yükseltilecek modellerin L3 tampon belleğinde ise %50 artışla 2 MB’tan 3 MB’a çıkılacak. Sırf bu geliştirmelerle dahi daha iyi bir konuma gelmesi beklenen yeni işlemciler tüm bunların yanında aynı TDP’de daha yüksek frekansta çalışacağa benziyor.İlginizi Çekebilir Intel, Tiger Lake işlemcilerinde kayda değer IPC artışıyla gelebilir
Yeni mühendislik örneği işlemci 4/8 konfigürasyonunda 5 MB L2 ve 12 MB L3 önbellekle gelirken 2.7 GHz’den 4.3 GHz’e yükselebiliyor. TDP olaraksa üreticilere 12/25 watt seçenekleri sunulacak. Haliyle yeni yonganın benchmark skoru hakkında kesin yorum yapabilmek güç. Ayrıca Ice Lake ile karşılaştırmada da veri tabanındaki yonganın skoru hangi TDP bütçesi çerçevesinde elde edildiği bilinmediği için net bir yorum yapmak için erken.
Buna karşın erken mühendislik örneği Tiger Lake yongası 401.96 Sandra skoru elde ederken Core i7-1065G7 ise 378.68 Mpix seviyesinde. Örnekleri çoğaltalım, Core i5-9300H’ın 306.11 Mpix/s elde ettiği SiSoft Sandra testinde Comet Lake ailesinden Core i3-10100 ki 3.6-4.5 GHz aralığında çalışan 4/8 bir işlemci, 382.61 puan elde ediyor.
Daha önceki testleri yeniden gözden geçirecek olursak, ilk Tiger Lake örneklerinde 15 watt TDP’li modeller arasında %32 performans artışı ölçülürken 28 watt TDP’li TGL yongası ise 15 watt TDP’li ICL işlemcisi arasında %64’e varan fark mevcuttu.
Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir"
Görünüşe Willow Cove çekirdeklerinin ve kat kat artan önbelleğin performansa etkisi bir hayli iyi düzeyde. Aynı geliştirmelerin masaüstüne gelmesi durumunda bir süredir rekabet koşullarına uyum sağlayamayan Intel yeniden ayağa kalkabilir. Şimdilik mavi takım AMD’nin Renoir APU’larını hedef alacak. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/intel-10nm-tiger-lake-quad-core-11th-gen-core-cpu-benchmarks-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"tam hızları bilmesekte üzerindeki açıklar ile kaybedeceği performansı az çok bildiğimizden olay Tiger Laketen Cat Lake e dönecektir. "
Birde max TDP ile açıklanan performans verilerini işlemciyi min TDP ile kullanan üreticilere anlatsan daha iyi olur. Ürün daha çıkarken açıklanan performanstan %50 daha az performans vereceğini de açıklamış oldun böylece. Intelin yaptığı tam uyanıklık.