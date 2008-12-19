CoolIT işlemciler için hazırladığı yeni su soğutma sistemini tanıttı

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Su soğutma sistemleriyle popüler olan CoolIT Systems firması yeni soğutucusunu tanıttı. Firmanın Domino Advanced Liquid Cooling (ALC) olarak tanımladığı yeni soğutucu, Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi ve LGA775, AMD'nin ise soket AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle kullanılabilmekte.

120mm'lik fanla desteklenen radyatörü ile komplike bir çözüm olan Domino, sahip olduğu LCD ekran üzerinden fan, pompa hızı ve sıcaklık bilgilerini gösterebiliyor. 8 watt'lık güç tükettiği belirtilen ve 50.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen soğutucunın bakım gerektirmediği belirtiliyor.

Asetek'in özellikle yüksek performanslı sistem üreticileri tarafından ilgi gösterilen LCLC isimli soğutucusuna rakip olması beklenen CoolIT'nin yeni soğutucusunun önümüzdeki haftalarda 79$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.