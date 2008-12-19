Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CoolIT işlemciler için hazırladığı yeni su soğutma sistemini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,2b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CoolIT işlemciler için hazırladığı yeni su soğutma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Su soğutma sistemleriyle popüler olan CoolIT Systems firması yeni soğutucusunu tanıttı. Firmanın Domino Advanced Liquid Cooling (ALC) olarak tanımladığı yeni soğutucu, Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi ve LGA775, AMD'nin ise soket AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle kullanılabilmekte.

120mm'lik fanla desteklenen radyatörü ile komplike bir çözüm olan Domino, sahip olduğu LCD ekran üzerinden fan, pompa hızı ve sıcaklık bilgilerini gösterebiliyor. 8 watt'lık güç tükettiği belirtilen ve 50.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen soğutucunın bakım gerektirmediği belirtiliyor.

Asetek'in özellikle yüksek performanslı sistem üreticileri tarafından ilgi gösterilen LCLC isimli soğutucusuna rakip olması beklenen CoolIT'nin yeni soğutucusunun önümüzdeki haftalarda 79$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
MxFxOx 8 yıl
o pilastık borulara uyuz oluyorum çok kalitesizler. basit bir ürün hava soğutmadan çok farklı bir performans beklemeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
retchop 9 yıl
bu aleti Türkiye'de bulabilir miyiz acaba? ALan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soad_sefa 9 yıl
su soğutma iyice yaygınlaşıyor herkesin alabileceği seviyeye hatta kaliteli hava soğutmaların seviyesine indi güzel haber
şekil olarak da lcd ekran koymaları güzel olmuş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnRkRkMn 10 yıl
güzel aletmiş ya fiyatıda ıyı abartlı olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 10 yıl
Fiyatı çok iyimiş.Alınası bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatı çok iyi umarım performansıda öyledir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huoyuanjia 10 yıl
Güzel bişeye benzyiyo ama bu fiyattan satılmaz Türkiye de tahminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 10 yıl
guzel bı urun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14233 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sıvı soğutma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Prince Of Persia 4 (Pc, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Hauppauge WinTV HVR-900H video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Blasphemous [PS4 Ana Konu] [2D-Dark
DH Forum
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim