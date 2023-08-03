Google güvenli arama kapatma nasıl yapılır? (PC ve telefon)

İnternet, ucu bucağı olmayan bir bilgi, eğlence ve iletişim ağı. Bununla birlikte internetteki her içerik herkes için, özellikle de çocuklar için uygun değil. İşte Güvenli Arama burada devreye giriyor. Güvenli arama, potansiyel olarak uygunsuz içeriği filtrelemek için birçok arama motorunda dahili olarak bulunan bir özelliktir. Güvenli arama ile uygunsuz sonuçları filtreleme veya bulanıklaştırma mümkündür. Peki, güvenli arama kilidi nasıl açılır?

Güvenli arama nasıl kapatılır 🔓 Tam Boyutta Gör Güvenli Arama faydalı olsa da webdeki her türlü içeriğe erişmek isteyen yetişkinler için kısıtlayıcı olabilir. Güvenli aramayı kapatarak internette sansüre takılmadan gezinebilirsiniz. Google, görsel ve videolar dahil içerikleri filtrelemeden karşınıza çıkarır. Peki, güvenli arama ayarları nasıl açılır? Bilgisayar ve telefonda uygunsuz sonuç filtresi kapatma adımları biraz farklıdır. Aşağıdaki basit adımları takip ederek Google’ın güvenli arama filtresini kapatabilirsiniz: Google güvenli arama kapatma adımları (PC/Bilgisayar) 💻 Google Güvenli Arama ayarları sayfasına gidin. Filtrele, bulanıklaştır ve kapalı seçenekleri çıkacak. Bilgisayarda güvenli aramayı kapatmak için Kapalı’ya tıklayın. Altta “Güvenli arama kapalı” iletisi çıkacaktır. Uygunsuz sonuç filtresi kapatma bu kadar. Güvenli aramayı kapatma adımları (Android telefon) 📱 Android telefonunuzda Google uygulamasını açın. Sağ üstte profil resminize dokunun. Ayarlar altında Güvenli Arama’ya dokunun. Kapalı seçeneğine dokunun. Kilitli ise Güvenli arama filtresi kapatma işlemi tamamdır. Uygunsuz sonuçları gizle seçeneği varsa, kapatın. Güvenli arama kapatma adımları (iPhone) 📱 iPhone’da Ayarlar’ı açın. Ekran Süresi’ne dokunun. İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları’na dokunun. İçerik sınırlamasına girin. Web içeriğine dokunun. Seçenekler arasından Sınırsız’ı seçin. Google güvenli arama ayarlarına gidin. Kapalı seçeneğine dokunun. iPhone ebeveyn kontrolü (denetimi) ayarları 6 ay önce eklendi Güvenli arama kapatma özelliği, Google gibi arama motorlarına özeldir. Dolayısıyla Türk Telekom, Turkcell, Vodafone güvenli arama kapatma mümkün değildir. Operatörlere özel olan işlem, güvenli internet kapatma olarak bilinir.

Güvenli Arama, müstehcen veya uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtrelemek için arama motorları tarafından sağlanan bir özelliktir. Rahatsız edici veya müstehcen resimleri, videoları ve web sitelerini engelleyerek veya gizleyerek daha güvenli bir gezinme deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Google güvenli arama kilitli kalması çocuklar için çok faydalı olsa da yetişkinler için sınırlayıcı olabilir. Bu durumda Google güvenli arama kapatma nasıl yapılır? merak edebilirsiniz. Bu rehber yazıda güvenli arama kilidi nasıl açılır detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Güvenli arama kapatma nasıl yapılır?