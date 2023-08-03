Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google güvenli arama kapatma nasıl yapılır? (PC ve telefon)

    Güvenli internet için kullanılan uygunsuz sonuç filtresi nasıl açılır öğrenmek için tıklayın! Google güvenli arama kapatma hızlı yolu da burada.                 
    Oy Ver

    İnternet, ucu bucağı olmayan bir bilgi, eğlence ve iletişim ağı. Bununla birlikte internetteki her içerik herkes için, özellikle de çocuklar için uygun değil. İşte Güvenli Arama burada devreye giriyor. Güvenli arama, potansiyel olarak uygunsuz içeriği filtrelemek için birçok arama motorunda dahili olarak bulunan bir özelliktir. Güvenli arama ile uygunsuz sonuçları filtreleme veya bulanıklaştırma mümkündür. Peki, güvenli arama kilidi nasıl açılır?

    Güvenli arama nasıl kapatılır 🔓

    google güvenli arama kapatma Tam Boyutta Gör
    Güvenli Arama faydalı olsa da webdeki her türlü içeriğe erişmek isteyen yetişkinler için kısıtlayıcı olabilir. Güvenli aramayı kapatarak internette sansüre takılmadan gezinebilirsiniz. Google, görsel ve videolar dahil içerikleri filtrelemeden karşınıza çıkarır. Peki, güvenli arama ayarları nasıl açılır? Bilgisayar ve telefonda uygunsuz sonuç filtresi kapatma adımları biraz farklıdır. Aşağıdaki basit adımları takip ederek Google’ın güvenli arama filtresini kapatabilirsiniz:

    Google güvenli arama kapatma adımları (PC/Bilgisayar) 💻

    1. Google Güvenli Arama ayarları sayfasına gidin.
    2. Filtrele, bulanıklaştır ve kapalı seçenekleri çıkacak.
    3. Bilgisayarda güvenli aramayı kapatmak için Kapalı’ya tıklayın.
    4. Altta “Güvenli arama kapalı” iletisi çıkacaktır.
    5. Uygunsuz sonuç filtresi kapatma bu kadar.

    Güvenli aramayı kapatma adımları (Android telefon) 📱

    1. Android telefonunuzda Google uygulamasını açın.
    2. Sağ üstte profil resminize dokunun.
    3. Ayarlar altında Güvenli Arama’ya dokunun.
    4. Kapalı seçeneğine dokunun.
    5. Kilitli ise Güvenli arama filtresi kapatma işlemi tamamdır.
    6. Uygunsuz sonuçları gizle seçeneği varsa, kapatın.

    Güvenli arama kapatma adımları (iPhone) 📱

    1. iPhone’da Ayarlar’ı açın.
    2. Ekran Süresi’ne dokunun.
    3. İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları’na dokunun.
    4. İçerik sınırlamasına girin.
    5. Web içeriğine dokunun.
    6. Seçenekler arasından Sınırsız’ı seçin.
    7. Google güvenli arama ayarlarına gidin.
    8. Kapalı seçeneğine dokunun.

    Güvenli arama kapatma özelliği, Google gibi arama motorlarına özeldir. Dolayısıyla Türk Telekom, Turkcell, Vodafone güvenli arama kapatma mümkün değildir. Operatörlere özel olan işlem, güvenli internet kapatma olarak bilinir.

    “Güvenli aramayı kapat izniniz yok” hatası neden alınır 🤔

    google güvenli arama kapanmıyor Tam Boyutta Gör
    Güvenli aramayı kapatamıyorum,Güvenli arama ayarınızı değiştirme izniniz yok” uyarısı ile karşılaşıyorum. Güvenli arama neden kapanmıyor? Güvenli arama kilitlendi durumuyla karşılaşmanızın olası nedenlerinden bazıları şu şekildedir:
    • İşletim sistemindeki aile koruma ayarları
    • Antivirüs programları
    • Google Family Link gibi ebeveyn denetimi programları
    • Okul veya kuruluş tarafından ayarlanması
    • Tarayıcının güvenlik ayarları

    Güvenli Arama, müstehcen veya uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtrelemek için arama motorları tarafından sağlanan bir özelliktir. Rahatsız edici veya müstehcen resimleri, videoları ve web sitelerini engelleyerek veya gizleyerek daha güvenli bir gezinme deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Google güvenli arama kilitli kalması çocuklar için çok faydalı olsa da yetişkinler için sınırlayıcı olabilir. Bu durumda Google güvenli arama kapatma nasıl yapılır? merak edebilirsiniz. Bu rehber yazıda güvenli arama kilidi nasıl açılır detaylı bilgi alabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    M
    maygar 23 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç beyninden km sorgulama fren servosu devre dışı ne demek en iyi baskı balata markası ilk çalıştırmada gelen zincir sesi sevgiliyle telefonda yapılacak aktiviteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız