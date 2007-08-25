Core 2 Duo E4600 21 Ekim'de

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Intel'in Core 2 Duo E4xxx serisi işlemcileri uygun fiyatlarıve özellikle hız aşırtma yetenekleri ile kısa süre içerisinde popüler olmaya başardılar. Firma geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz), Core 2 Duo E4400 (2.0 GHz) ve Core 2 Duo E4300 (1.8 GHz) olmak üzere 3 farklı modeli piyasaya sürdü. Fakat elimize ulaşan bilgilere göre Intel yakında serinin en hızlı modeli olacak Core 2 Duo E4600 modelini de piysaya sunrmaya hazırlanıyor. Intel'in yeni işlemcisi E4600, Core 2 Duo E4xxx serisinin en hızlı işlemcisi olarak 2.4GHz'lik saat hızına sahip olacak. 65nm üretim teknolojisi ile üretilen işlemci aynı diğer modeller gibi Core mimarisini esas alacak. 800MHz FSB ile gelecek olan E4600 üzerinde 2MB seviye 2 bellek yer alacak. 133$'lık fiyat etiketi ile pazara giriş yapması beklenen işlemci için bahsi geçen piyasaya çıkış tarihi ise 21 Ekim. Firmanın 21 Ekim'de 130$ seviyesinde Core 2 Duo E4600 işlemcisini pazara sunması ile birlikte Core 2 Duo E4500 modelinin fiyatı da 113$ kadar gerileyecek.