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Core 2 Duo E4600 21 Ekim'de

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
13,7b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Core 2 Duo E4xxx serisi işlemcileri uygun fiyatlarıve özellikle hız aşırtma yetenekleri ile kısa süre içerisinde popüler olmaya başardılar. Firma geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz), Core 2 Duo E4400 (2.0 GHz) ve Core 2 Duo E4300 (1.8 GHz) olmak üzere 3 farklı modeli piyasaya sürdü. Fakat elimize ulaşan bilgilere göre Intel yakında serinin en hızlı modeli olacak Core 2 Duo E4600 modelini de piysaya sunrmaya hazırlanıyor. Intel'in yeni işlemcisi E4600, Core 2 Duo E4xxx serisinin en hızlı işlemcisi olarak 2.4GHz'lik saat hızına sahip olacak. 65nm üretim teknolojisi ile üretilen işlemci aynı diğer modeller gibi Core mimarisini esas alacak. 800MHz FSB ile gelecek olan E4600 üzerinde 2MB seviye 2 bellek yer alacak. 133$'lık fiyat etiketi ile pazara giriş yapması beklenen işlemci için bahsi geçen piyasaya çıkış tarihi ise 21 Ekim. Firmanın 21 Ekim'de 130$ seviyesinde Core 2 Duo E4600 işlemcisini pazara sunması ile birlikte Core 2 Duo E4500 modelinin fiyatı da 113$ kadar gerileyecek.
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samurcom 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

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Intel'in Core 2 Duo E4xxx serisi işlemcileri uygun fiyatlarıve özellikle hız aşırtma yetenekleri ile kısa süre içerisinde popüler olmaya başardılar. Firma geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz), Core 2 Duo E4400 (2.0 GHz) ve Core 2 Duo E4300 (1.8 GHz) olmak üzere 3 farklı modeli piyasaya sürdü. Fakat elimize ulaşan bilgilere göre Intel yakında serinin en hızlı modeli olacak Core 2 Duo E4600 modelini de piysaya sunrmaya hazırlanıyor.

Intel'in yeni işlemcisi E4600, Core 2 Duo E4xxx serisinin en hızlı işlemcisi olarak 2.4GHz'lik saat hızına sahip olacak. 65nm üretim teknolojisi ile üretilen işlemci aynı diğer modeller gibi Core mimarisini esas alacak. 800MHz FSB ile gelecek olan E4600 üzerinde 2MB seviye 2 bellek yer alacak. 133$'lık fiyat etiketi ile pazara giriş yapması beklenen işlemci için bahsi geçen piyasaya çıkış tarihi ise 21 Ekim. Firmanın 21 Ekim'de 130$ seviyesinde Core 2 Duo E4600 işlemcisini pazara sunması ile birlikte Core 2 Duo E4500 modelinin fiyatı da 113$ kadar gerileyecek.




pazarlama stratejisi... aynı silikona farklı frekans ve al sana yeni bi müşteri kitlesi ...
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scutaro 12 yıl
Bu işin sonu olmadığı için şu an için hangisi fiyat performans olarak iyiyse o alınmalıdır
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m@trix 12 yıl
o.c yapmıyacaklar için güzel.
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Towarscke 12 yıl
normal cikartilmis islemciler yetmiyor.. artik aralari doldururuz. nasil olsa core 2 duo teknolojisi de bitti.. artik aralara serpistirme zamani geldi zaten...

zaten yapi bakimindan yapilacak yeni degisiklikler " mimari ismine" de yansimiyor artik.. ondan sonra gelipte core 2 duo kullandiginizi ve amd'nin yeni islemcilerinden daha iyi oldugunu zannedeceksiniz..

strateji bakimindan guzel bir kandirmaca bekliyorum intelden..

kendisine anca o yakisir...

yine de saygilar sevgiler...
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ilkercom 12 yıl
Amd tanıtım yapıyor vs onların haberi hazırlanıyormu
yoksa davet edilmedinizni
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roadster 12 yıl
iyiuser arkadaş 2.4 GHZ hızındaki bu işlemci neden yeterli olmasın? 1.8 Ghz hızında ve 1 MB Cache bellekli olan E2160'ı kullanıyorum. Vista altında her türkü programı denedim, -benim mi gözüm tok nedir- her hangi bir performans sorunu yaşamdım. Tabi benim oyunlarla işim olmadığını hemen belirteyim. Bu işlemciler 266X4 FSb'si zaten standart bir FSB. Dolayısıyla 266*12= 3.2 GHZ ederki normal soğutma ile bu kadarı bile riskli. Dolayısyla Overclock yapacak olanlar çarpanı 10 olan E4400'ü tercih edip aynı performansı daha ucuza alabilirler. Başka bir deyişle E4300'nin hızını neredeyse %100 arttırmak mümkün iken E4600'ün ki normal şartlarda en fazla %50 arttırılabilir.


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Alfredo 12 yıl
Bu kadar hızlı teknolojinin yenilenmesi ne derece hayırlı bilmiyorum. Hangi işlemciye yeni hangisine eski diyeceğimi şaşırdım.
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ugacomtr 12 yıl
e 4600 800 fsb.. overclock icin alınabilir ama normal kullanmak isteyenlere yetmeyecektir.
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